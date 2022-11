Flotter sur Cloud Nine : Emma transforme une cabine de la Grande Roue en chambre à coucher

Cette fin de semaine, Emma offre des tours gratuits dans sa capsule Cloud Nine, qui s'élève à plus de 200 pieds au-dessus de la capitale autrichienne

Les visiteurs ont la chance de profiter d'une vue spectaculaire sur Vienne tout en s'installant sur un lit confortable

VIENNE, 26 novembre 2022 /CNW/ - Flottez sur Cloud Nine cette fin de semaine avec un tour gratuit dans une capsule de sommeil dédiée d'Emma sur la Grande Roue de Vienne, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. La Grande Roue du Prater de Vienne a été inaugurée en 1897 pour célébrer le 50e anniversaire de l'accession au trône de l'empereur Franz Josef 1er, ce qui en fait la plus ancienne grande roue toujours active du monde. Dans la capsule d'Emma décorée avec amour, The Sleep Company, les visiteurs commenceront rapidement à rêver avec une vue sur Vienne, sous un couvert de lumières féeriques, de nuages de laine de coton et de capteurs de rêves. Avec l'expérience Cloud Nine, Emma transforme l'idée de rêver dans les nuages duveteux en réalité -- et tous les visiteurs sont invités à en faire l'expérience par eux-mêmes.

Capsule Cloud Nine sur la Grande Roue de Vienne par Emma – The Sleep Company (PRNewsfoto/Emma Sleep GmbH)

Pour être parmi les premiers à rêver sur Cloud Nine dans la capsule d'Emma, de nombreux visiteurs sont arrivés à la Grande Roue de Vienne, dans le Prater, dès 9 h, heure locale. Kathi D., qui a participé au premier tour, était ravie : « Une promenade sur la grande roue est toujours une expérience spéciale en cette période de l'année. Avoir une vue sur le Prater décoré de façon festive en flottant sur Cloud Nine était une expérience extraordinaire. »

Comment : Il vous suffit de visiter le coin d'Emma à la Grande Roue de Vienne et de partager le mot de passe « Floating on Cloud Nine with Emma », pour profiter d'un tour gratuit dans la capsule Cloud Nine.

Quand : Du 24 au 27 novembre 2022, de 10 h 30 à 14 h 30.

Où : Coin d'Emma à la Grande Roue de Vienne, en face de la billetterie, Riesenradplatz 1, 1020 Vienne, Autriche.

D'autres images sont disponibles ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1955727/Emma_Sleep_GmbH_Bearbeitet.jpg

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour plus d'information, [email protected]