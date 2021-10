Flosum fait preuve d'excellence au sein de l'écosystème Salesforce

Le travail de Flosum est reconnu par les Salesforce Partner Innovation Awards

SAN RAMON, California, 5 octobre 2021 /CNW/ - Flosum a annoncé qu'elle a été nommée lauréate aux Salesforce Partner Innovation Awards dans la catégorie Trailblazer qui met en vedette le leadership au sein de l'écosystème Salesforce.

Salesforce a reconnu que Flosum a fait preuve d'excellence sur le plan de l'innovation dans la catégorie Trailblazer grâce à son travail. Flosum a fourni une technologie transformatrice aux développeurs de Salesforce, qui constitue la seule solution native de développement et d'exploitation qu'elle utilise. En mettant à profit ses capacités de sécurité sans précédent, son intégrité en matière de données et une interface utilisateur familière, Flosum a repensé le processus de développement et d'exploitation de Salesforce.

« Nous ne saurions être plus heureux de recevoir ce prix qui témoigne de notre dévouement envers l'écosystème de développement et d'exploitation de Salesforce, a déclaré Girish Jashnani, chef de la direction et fondateur de Flosum. Salesforce est un partenaire extraordinaire, et nous sommes ravis de continuer à innover avec elle dans l'industrie du développement et de l'exploitation. » « Les lauréats des prix Salesforce Partner Innovation Award, comme Flosum, travaillent sans relâche pour assurer la réussite des activités de leurs clients, a ajouté Tyler Prince, vice-président directeur des alliances et des canaux chez Salesforce. L'initiative de Flosum et sa capacité à produire des résultats illustrent à quel point les partenaires de Salesforce font partie intégrante des efforts de création de valeur et de transformation numérique dans le nouveau modèle universel de travail à distance. »

Les partenaires de Salesforce, tels que Flosum , contribuent à faire croître l'économie de Salesforce, qui - selon la récente étude d'IDC* - devrait générer plus de 9 millions d'emplois et 1,6 billion de dollars en revenus d'affaires d'ici 2026. L'étude révèle que Salesforce dégage actuellement des profits importants pour son écosystème partenaire, ce qui se traduira par des gains de 6,19 $ pour chaque dollar gagné par Salesforce d'ici 2026.

Salesforce, entre autres, fait partie des marques de commerce de salesforce.com, inc.

* Livre blanc d'IDC, commandité par Salesforce, « The Salesforce Economic Impact », document no US48214821, 20 septembre 2021

À propos de Flosum

Flosum est une entreprise offrant une plateforme homonyme de pointe, sécurisée de bout en bout, conçue exclusivement pour Salesforce et destinée au développement, à l'exploitation, et à la gestion et à la protection des données. La mission de Flosum est d'habiliter les développeurs à innover et de permettre aux chefs des technologies de l'information de gérer Salesforce Cloud en toute confiance. Comme la plateforme rend le processus de lancement rapide et convivial, qu'elle favorise l'augmentation de la productivité des développeurs, et qu'elle est sécuritaire et conforme à diverses exigences, les organisations du monde entier l'utilisent pour accélérer leur transformation numérique.

