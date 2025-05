Floria : l'outil gratuit et 100 % québécois qui révolutionne l'art de créer sa platebande

Vous rêvez d'une belle platebande mais ne savez pas par où commencer ?

Floria a été conçu pour vous. Ce nouvel outil québécois, en ligne et 100 % gratuit, vous guide étape par étape pour créer une platebande personnalisée, adaptée à votre terrain, vos goûts et votre niveau d'expérience. Sans stress, sans inscription, et sans frais.

Floria n'est pas un site de vente, ni un service d'aménagement. C'est un outil d'inspiration, de planification et d'accompagnement, pensé pour donner le goût -- et la confiance -- de faire les choses soi-même.

Une idée signée Lemay

Floria est une initiative de Lemay, la plus importante pépinière de production de plantes en pot au Québec. Présente partout dans la province grâce à un vaste réseau de centres de jardin partenaires, Lemay souhaitait aller plus loin dans sa mission : rendre l'horticulture plus simple, plus accessible et plus gratifiante pour tous.

« On veut que les gens se disent : "je suis capable de le faire moi-même, et ça va être beau."

Floria, c'est ça. C'est une petite révolution, mais toute simple »,

explique Sébastien Lemay, président de Lemay.

Comment ça fonctionne ? Rien de plus simple.

Vous choisissez un style de platebande parmi plusieurs inspirations proposées. Vous indiquez ensuite quelques paramètres (ensoleillement, dimensions, préférences) -- puis vous avez accès à un plan d'aménagement détaillé, une liste complète de végétaux et matériaux avec quantités, ainsi que des conseils pratiques pour planter et entretenir. Le tout est téléchargeable, sans inscription, sans frais.

Une fois votre plan en main, vous pouvez facilement vous procurer les végétaux et matériaux nécessaires auprès d'un centre de jardin partenaire. Un outil de localisation intégré sur le site vous permet de trouver rapidement le détaillant le plus proche de chez vous.

Pour tous ceux qui rêvent de verdir leur quotidien

Floria a été conçu pour déclencher ce petit déclic qui fait passer du rêve à l'action.

Il va permettre à des milliers de Québécois de s'initier au jardinage, de retrouver le plaisir de faire soi-même, et d'en être fiers.

Déjà relayé par plusieurs centres de jardin partenaires, Floria est accessible dès maintenant sur le site www.floria.app. Une campagne de lancement est également en cours sur les réseaux sociaux.

Créer la platebande de vos rêves n'a jamais été aussi simple.

Floria -- Planifiez. Plantez. Admirez.

