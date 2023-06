FlightHub permet aux employés de Bell Canada de bénéficier d'avantages concurrentiels en matière de voyages

L'entreprise montréalaise se distingue en proposant un avantage extra-légal unique

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le Groupe FlightHub, entreprise technologique de voyages en ligne basée à Montréal, est heureux d'annoncer son partenariat avec la première et plus importante entreprise de télécommunications canadienne, Bell Canada. La collaboration entre les deux instances permettra à Bell Canada d'offrir des avantages considérables en matière de voyages à ses employés, par le biais du Programme de partenariat de voyage pour les employés du Groupe FlightHub.

Un nouvel avantage extra-légal

Le programme d'avantages de voyage du Groupe FlightHub permet aux entreprises désirant se démarquer de la concurrence de proposer à leurs employés des rabais attrayants sur les voyages personnels. «C'est un plaisir pour nous lorsque des entreprises avant-gardistes telles que Bell Canada adhèrent à notre programme de Partenariat. Le milieu du travail étant en perpétuelle évolution depuis la pandémie, nous sommes conscients que les derniers mois, voire ces dernières années, n'ont pas été faciles pour de nombreux Canadiens. C'est pourquoi notre programme innovateur permet aux entreprises de mettre leurs employés au centre de leur organisation, de se réinventer et d'offrir de nombreux avantages permettant à leur équipe de tirer profit des divers bienfaits du voyage», mentionne Christopher Cave, CEO du Groupe FlightHub.

Janice Wong, Gestionnaire principal des voyages pour Bell Canada est convaincue de l'impact positif des voyages sur le bien-être personnel : «La santé mentale et le bien-être de nos employés font partie de nos priorités absolues. Nous sommes dès lors très heureux de pouvoir offrir à nos employés l'opportunité de bénéficier du Partenariat du Groupe FlightHub. Grâce à ce partenariat, les membres de nos équipes pourront profiter de rabais et par conséquent, se ressourcer en famille ou entre amis aux quatre coins du monde.»

Un programme unique en son genre

Le programme d'avantages de voyage pour les employés mis en place par le Groupe FlightHub permet aux adhérents de réserver des voyages pour leurs amis et les membres de leur famille à moindre coût. Ce régime d'avantages unique en son genre au Canada s'inscrit directement dans une démarche avant-gardiste et répond directement à l'évolution actuelle du marché du travail. Le Groupe FlightHub encourage les entreprises à se distinguer et à proposer de nouvelles alternatives permettant de, entre autres, s'inscrire dans une optique de rétention et d'attraction de talents.

Pour les entreprises souhaitant y adhérer, le programme d'avantages voyage du Groupe FlightHub est disponible en trois catégories: classe économique, classe affaire et première classe. Pour en savoir plus sur ce programme compétitif, cliquez ici .

À propos du groupe FlightHub

Basé à Montréal, le Groupe FlightHub possède et exploite FlightHub et Justfly, deux des principales agences de voyages en ligne d'Amérique du Nord. FlightHub rend les voyages accessibles, permettant à un plus grand nombre de personnes de visiter de nouveaux endroits et d'explorer de nouvelles cultures. Avec des millions de clients servis chaque année, son objectif est d'offrir aux voyageurs les vols les plus abordables, des itinéraires optimaux et un service à la clientèle exceptionnel. Depuis 2012, sa technologie de pointe en matière de réservation a permis de créer plus de 30 millions de connexions.

A propos de Bell Canada

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, Internet, de télévision, de médias et de communications d'affaires large bande de Bell. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans l'amélioration du présent et de l'avenir en soutenant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

SOURCE Groupe FlightHub

