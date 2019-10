FlightHub agrandit son siège social à Montréal, créant des centaines d'emplois au Québec et mettant l'accent sur le service à la clientèle

MONTREAL, le 8 oct. 2019 /CNW/ - FlightHub, un chef de file dans le domaine des voyages en ligne générant des ventes annuelles de plus de 3 milliards de dollars, agrandit son siège social à Montréal pour soutenir la forte croissance enregistrée au cours des dernières années.

Une véritable histoire de réussite locale, l'entreprise a été fondée par des entrepreneurs établis à Montréal qui attribuent leur succès remarquable à une combinaison de convivialité, de fiabilité et de relations solides avec leurs partenaires.

Avec un plan d'expansion mondiale ambitieux en cours d'élaboration, FlightHub a choisi de renforcer sa présence canadienne en choisissant Montréal comme son siège mondial. L'entreprise investit actuellement massivement dans le développement de son infrastructure, notamment par l'embauche de la société d'architecture de renom ACDF afin de repenser complètement ses bureaux sur deux étages pour en faire un espace inspirant, lumineux et coloré agrémenté de verdure.

« Je travaille à FlightHub depuis près de trois ans, et j'ai aimé chaque seconde passée ici, a déclaré Cassidey Vine, spécialiste, Acquisition de talents à FlightHub. Il y a déjà tellement d'avantages à travailler ici. Comme mon rôle consiste à recruter les meilleurs talents de la ville, je suis ravie du nouvel espace dans lequel nous emménagerons ainsi que des nouvelles occasions de collaboration, de créativité et de développement de carrière qu'il offrira. » En plus d'investir dans un nouvel espace novateur, FlightHub prévoit de créer des centaines de nouveaux postes à son siège social. Contrairement à de nombreuses autres entreprises technologiques qui choisissent de délocaliser leurs centres de services à l'étranger, FlightHub a décidé de rapatrier une grande partie de ses services à Montréal. L'entreprise croit fermement que la prestation d'un service exceptionnel sera l'épine dorsale de son succès mondial, c'est pourquoi sa stratégie mise autant sur la technologie que sur son service.

« Notre objectif est de faire de FlightHub l'entreprise la plus convoitée par les talents et l'agence de voyages en ligne numéro un à l'échelle mondiale, affirme Christopher Cave, chef de l'exploitation de FlightHub. C'est pourquoi nous avons conçu nos nouveaux bureaux de manière à refléter l'identité de notre marque. Nous nous considérons comme une famille, et lorsque vous en faites partie, nous voulons vous garder. Nous voulons que notre famille aime venir au travail chaque jour, c'est pourquoi nous créons un environnement et une culture dont chacun peut être fier. Il ne suffit pas d'installer des postes de travail efficaces. La mission de FlightHub est d'inspirer les gens qui veulent voyager, explorer et découvrir le monde. Si nos gens sont inspirés au quotidien, ils auront plus de facilité à inspirer nos clients. De cette façon, nos employés y gagnent, nos clients y gagnent, et tout le monde est heureux. »

