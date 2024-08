AKRON, Ohio, 1er août 2024 /CNW/ - Flexsys a annoncé qu'elle augmentera les prix de tous les produits Insoluble Sulfur, 6PPD et 4-ADPA vendus dans le monde, à compter de toutes les expéditions à compter du 1er septembre 2024, ou comme le permettent les contrats avec les clients. L'augmentation des prix pourrait atteindre 12 % selon le produit et la région du monde.

Cette hausse de prix aidera à compenser les effets des pressions inflationnistes continues sur l'entreprise.

De plus, Flexsys fait des investissements importants dans l'innovation d'un antidégradant de prochaine génération en remplacement de la 6PPD pour répondre aux demandes des clients concernant un antidégradant plus durable pour les pneus de l'avenir.

Ensemble, ces mesures permettront à Flexsys de continuer à fournir à ses clients des produits de pointe tout en continuant d'offrir des niveaux de qualité, de service et de fiabilité de calibre mondial pour lesquels Flexsys est reconnue.

À propos de Flexsys

Flexsys est le principal producteur mondial de produits chimiques et de solutions de haute qualité pour le caoutchouc, y compris les agents vulcanisants Crystex™, les antidégraphes Santoflex™ et les stabilisateurs post-vulcanisation Duralink™. Flexsys exerce ses activités sur quatre continents, avec sept installations de fabrication et deux centres technologiques.

Pour en savoir plus sur Flexsys, consultez le site www.flexsys.com

