Flexibilité des plages d'ajustement des prix - Une avancée positive pour faciliter l'accès à une offre de produits diversifiée

MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - A3 accueille favorablement la décision de la Société des alcools du Québec (SAQ) de donner une plus grande flexibilité au processus d'ajustement des prix des produits vendus en succursale. Cette avancée positive démontre le bien-fondé de cette demande portée par les agences depuis près de cinq ans et permettra d'accroître significativement leur capacité d'attirer une diversité de produits répondant aux tendances et aux besoins des consommateurs, et ce, à juste prix.

Meilleur arrimage avec les différentes dynamiques de marché

Comme interlocuteurs directs des producteurs de vin, de bières et de spiritueux, les agences connaissent bien les différentes conditions qui régissent les cycles de production et de mise en marché d'une région du monde à l'autre. Ces particularités demandent un travail de planification agile pour permettre l'arrivée d'une diversité de produits en succursale.

Les agences ont constaté depuis plusieurs années la rigidité du processus d'ajustement des prix, actuellement réparti sur deux plages de négociations fixes par an. Dans ce contexte, une approche plus flexible d'ajustement des prix était non seulement souhaitée par les producteurs et les agences, mais également considérée comme une bonne pratique dans d'autres juridictions comparables.

En permettant l'ajout de plages de négociations mobiles durant l'année, la SAQ vient répondre de façon concrète à un besoin réel de l'industrie. Cette flexibilité permettra de planifier la mise en marché de produits de façon plus cohérente avec la réalité des producteurs, au bénéfice de la diversité de l'offre pour les consommateurs.

« Il s'agit d'un vent de fraîcheur dans les façons de faire de la SAQ. A3 est heureuse que la société d'État soit à l'écoute des solutions constructives que nous avons proposées. L'agilité gagnée par cette décision permettra aux agences de répondre encore mieux à leur mission de maintenir la diversité et la qualité de la gamme de produits. A3 sera au rendez-vous, comme toujours, pour tester avec ses membres cette nouvelle mécanique et proposer à la SAQ des pistes d'amélioration si nécessaire. »

- Catherine Lessard, directrice générale d'A3

À propos de A3 Québec

A3 réunit 85 agences de vins et spiritueux qui, ensemble, emploient au-delà de 1 000 personnes, ici au Québec, et représentent plus de 90 % des produits que l'on trouve dans les succursales de la SAQ. Il s'agit d'experts qui suivent les tendances mondiales afin d'offrir des produits qui servent la population du Québec. Par son approche proactive et transparente, A3 assure la promotion et la défense des intérêts des agences de représentation de producteurs de boissons alcooliques en exerçant une influence sur les parties prenantes et en les sensibilisant aux enjeux commerciaux entraînant des répercussions sur le marché québécois.

