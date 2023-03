Flavie Joane Nikebie remporte le Grand Prix Antidote de l'éloquence

MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - C'est à l'occasion de la grande finale du concours d'éloquence Délie ta langue!, tenue lundi à l'auditorium de la Grande Bibliothèque (BAnQ), que le Grand Prix Antidote de l'éloquence a été décerné à Flavie Joane Nikebie. Cette distinction, parrainée par Druide informatique, est assortie d'une bourse de 5000 $ et souligne la qualité exceptionnelle de la performance oratoire de cette jeune universitaire.

Sur la photo : André d’Orsonnens, président du conseil et chef de la direction de Druide informatique, Flavie Joane Nikebie, lauréate du Grand Prix Antidote de l’éloquence et étudiante à HEC Montréal; Michel Robitaille, président du jury et président du Centre de la francophonie des Amériques. / Photo par Rémy Boily (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

Organisé par l'Université de Montréal, le concours Délie ta langue! vise à promouvoir l'usage de la langue française de façon positive, originale et dynamique. L'initiative permet de développer des compétences oratoires et de maitriser la prise de parole en public. Le concours était ouvert aux étudiants et étudiantes de premier cycle de 11 universités du Québec et de l'Ontario : Université de Montréal, HEC Montréal, Université Concordia, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Chicoutimi, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Rimouski, Université du Québec à Trois-Rivières, Université du Québec en Outaouais, Campus Glendon de l'Université York, et Université de l'Ontario français.

Les finalistes devaient choisir une expression imagée du français et en explorer le sens par rapport à un enjeu de société. Étudiante en administration des affaires à HEC Montréal, madame Nikebie a jeté son dévolu sur l'expression « mettre la charrue avant les bœufs ». Elle s'est distinguée par la pertinence et la maitrise de son sujet, sa prestation bien structurée, fluide et créative, ainsi que sa capacité à captiver le public.

En plus du Grand Prix Antidote de l'éloquence, Druide a offert à tous les finalistes un forfait Antidote+ donnant accès aux trois applications de la gamme du célèbre logiciel d'aide à la rédaction conçu par Druide informatique : Antidote 11, Antidote Web et Antidote Mobile.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

