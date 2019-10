FjordAL Aluminium construit sa première usine avec la technologie de pointe de Schneider Electric

EcoStruxure TM est la plateforme et l'infrastructure interopérable, ouverte, prête à l'emploi et compatible avec l'Internet des objets (IdO) de Schneider Electric. Elle offre une innovation à tous les niveaux, des produits connectés et du contrôle à la périphérie aux applications, aux analyses et aux services. La plateforme connecte tout au sein d'une entreprise, d'un bout à l'autre, et recueille et analyse les données essentielles afin de découvrir des renseignements utiles.

En plus de tirer parti de la plateforme EcoStruxureTM, l'usine est l'une des premières à intégrer le nouveau système EcoStruxureTM Hybrid DCS et le logiciel Citect Anywhere de Schneider Electric qui permettent aux entreprises de diriger toutes les capacités de fabrication à distance, en un seul clic. Hybrid DCS est un système d'automatisation unique utilisé pour concevoir, opérer et maintenir une installation complète dans une seule base de données commune, et par l'entremise de Citect Anywhere, les données peuvent être accessibles à l'aide de tablettes ou de cellulaires rapidement et facilement.

La base de données permet aux services actifs de partager de l'information pour l'ensemble des composants du système d'automatisation, en plus de partager des données d'ingénierie en temps réel avec tous les utilisateurs, facilitant ainsi l'entretien. Le système permet aux utilisateurs d'atteindre une profitabilité opérationnelle de l'ingénierie de conception aux exigences de la production moderne. Hybrid DCS contribue à créer une valeur tangible pour les résultats nets de toute entreprise, dont une augmentation du retour sur investissement de 100 % en moins de trois mois et une réduction des coûts énergétiques allant jusqu'à 30 %.

« Nous sommes enthousiastes de savoir que FjordAL Aluminium tirera parti du potentiel d'Hybrid DCS dès l'ouverture de son usine, ce qui se traduira par des résultats garantis rapidement, a affirmé Michael Painchaud, représentant commercial de l'industrie chez Schneider Electric. Construire une usine complète avec toute la gamme de produits de Schneider Electric était un travail d'équipe et nous remercions tous ceux impliqués dans la mise en service efficace de FjordAL Aluminium. »

Aux fonctionnalités d'Hybrid DCS s'ajoutent les capacités de simulation intégrées qui permettent aux directeurs d'usine de simuler le système complet à tout moment, ce qui réduit grandement les erreurs lors de la phase de conception. Il est ainsi possible de réduire le délai de commercialisation, les coûts d'ingénierie et d'accroître la qualité du système de contrôle final.

« Nous sommes impatients de traiter notre production par l'entremise du système EcoStruxureTM afin d'assurer une gestion efficace, a affirmé Maxime Harvey, co-propriétaire de FjordAL Aluminium. Nous avons choisi les produits de Schneider Electric en raison de la technologie avancée qu'ils offrent, y compris la capacité de tout gérer à un seul endroit, ce qui nous facilitera ainsi la vie, tout en améliorant simultanément la productivité et la sécurité. »

FjordAL Aluminium a été fondée en 2017 avec comme vision d'être un fournisseur de premier plan de tige d'aluminium de qualité à prix compétitif, grâce au procédé de coulée continue et de laminage à chaud et à un aluminium qui provient de la meilleure source sur le marché.

