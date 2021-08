Depuis le lancement de son application et de son service de prêts rapides plus tôt cette année, FIX4 Capital a aidé des centaines de conducteurs à reprendre la route grâce à sa promesse d'accès rapide à de l'argent pour la réparation et l'entretien de leur véhicule. L'entreprise a également aidé les centres de réparation à réduire le risque de pertes de revenus, et ce, même pendant la pandémie de COVID-19.

« Nous nous engageons à donner aux propriétaires de véhicules l'accès à des prêts pour réparations automobiles équitables de façon éthique, transparente, rapide et pratique, affirme Tave Della Porta, cofondateur et chef de la direction de FIX4 Capital. Trop de gens finissent par emprunter de l'argent à des taux d'intérêt ou selon des modalités déraisonnables. J'ai vu cette histoire se répéter trop de fois et je suis ravi de constater que d'autres personnes ont la même opinion que moi. »

M. Della Porta et ses deux partenaires, Derek Lloyd et Robert Bédard, ont mis sur pied une équipe de direction chevronnée - qui compte maintenant des investisseurs émérites - ayant de l'expérience dans les secteurs automobile et financier et qui croient fermement qu'une solution comme FIX4 Capital est plus nécessaire que jamais.

« Nous avons investi dans FIX4 parce que l'équipe de direction possède la bonne combinaison d'expérience dans l'industrie, d'excellence en service à la clientèle et de savoir-faire technologique », ajoute Rick Ness, directeur général de Tactico.

« Nous sommes emballés par la vision des fondateurs et leur capacité d'exécution.

Le besoin de financement équitable dans le secteur des réparations automobiles est plus grand que ce que nous aurions pu imaginer, affirme M. Della Porta. La réponse que nous avons reçue de nos concessionnaires et centres de réparation partenaires actuels confirme ce que nous soupçonnions : un certain nombre de consommateurs sont incapables de faire réparer leur véhicule ou doivent faire affaire avec des prêteurs abusifs. »

FIX4 Capital offre un financement ouvert d'un montant pouvant atteindre 10 000 $ sur 12, 24 ou 36 mois, à un taux d'intérêt de 19,9 %. L'approbation est fondée sur la valeur du véhicule et non sur la cote de crédit. FIX4 Capital n'exige aucune référence et ne fait aucune vérification des antécédents ou du crédit. L'entreprise a mis au point un système d'approbation en ligne facile à utiliser qui permet aux clients d'obtenir un prêt en moins de cinq minutes. FIX4 Capital paie le centre de réparation au nom de l'emprunteur. Le service est entièrement gratuit pour les commerçants. Les clients peuvent connaître instantanément le montant maximal du prêt autorisé, simplement en fournissant des détails de base sur leur véhicule, comme la marque, le modèle, l'année et le kilométrage.

« Les clients peuvent obtenir leur prêt directement auprès du centre de réparation, conclut M. Della Porta. Nous croyons que c'est le droit fondamental de tous de pouvoir accéder à un financement abordable et flexible lorsque des réparations automobiles sont nécessaires. Nous sommes entrés sur le marché dans l'espoir de contrer les prêteurs à intérêts élevés. Nos taux sont aussi bas pour tous, peu importe la cote de crédit, peu importe le revenu. Nous n'imposons aucuns frais cachés et n'usons d'aucun subterfuge. »

Parmi les autres dirigeants expérimentés qui se sont joints à l'équipe de FIX4 Capital, mentionnons Chris Harvey, ancien vice-président chez Auto Hebdo, Joe Carusella, ancien vice-président chez Fairstone Financial, et Stéphane St-Hilaire, ancien président et chef de la direction de ADESA.

Pour obtenir des renseignements sur FIX4 Capital ou pour lancer le processus d'octroi de prêt, visitez fix4.com. Les concessionnaires et les centres de réparation automobile qui souhaitent en savoir plus sur le programme de financement de FIX4 peuvent composer le 1 855 831-1186.

À propos de FIX4 Capital

FIX4 Capital est une société fondée à partir du principe selon lequel tous les citoyens devraient avoir un accès égal à un financement abordable et flexible pour leurs réparations automobiles. Grâce à sa capacité d'approuver les prêts des clients en moins de cinq minutes, sans vérification du crédit, FIX4 Capital se démarque par son engagement à l'égard de la transparence et de l'offre de taux d'intérêt et de modalités concurrentiels. Avec le soutien de FIX4 Capital, les centres de réparation inscrits peuvent augmenter leurs revenus et conserver leur clientèle tout en facilitant l'atteinte de l'important objectif de remettre les véhicules sur la route rapidement et en toute sécurité, et ce, sans que les clients aient à payer des frais déraisonnables. Pour en savoir plus, visitez fix4.com.

À propos de Tactico

Tactico est une société de capital de risque qui se spécialise dans la mise en œuvre de solutions stratégiques et tactiques d'investissement dans le démarrage d'entreprises sélectionnées. En plus de fournir le capital d'amorçage, les partenaires de Tactico aident les parties prenantes à prendre des décisions stratégiques pour leur entreprise. L'équipe de direction de Tactico possède une vaste expérience dans l'expansion et l'exploitation d'entreprises prospères, ainsi qu'en gestion au sein d'environnements dynamiques. Tactico a éliminé les obstacles afin de permettre aux investisseurs qualifiés d'investir en partenariat dans des entreprises, au moyen d'instruments financiers à vocation spéciale (SVP) et du fonds de dette de Tactico Strategic Finance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez tactico.com/fr.

À propos de Keira Capital Partners Inc.

Keira Capital est une société canadienne qui fournit des services-conseils financiers aux entreprises privées et cotées en bourse. Keira est inscrite auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec à titre de courtier sur le marché dispensé. La société est également inscrite auprès des organes de réglementation de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Keira est une multinationale du secteur des fusions et acquisitions, agissant à titre de représentant unique de CDI Global (www.cdiglobal.com) au Canada. Elle compte à son actif plus de 3 000 transactions dans le monde et possède des bureaux dans plus de 30 pays. Pour en savoir plus sur Keira, visitez keiracapital.com/fr.

