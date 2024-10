ADÉLAÏDE, Australie, 11 octobre 2024 /CNW/ - En réponse à un environnement de menaces mondiales accrues, Fivecast, le fournisseur mondial de solutions de renseignements à source ouverte de premier plan, a annoncé le lancement d'une solution de découverte qui permet aux analystes et aux enquêteurs des secteurs du gouvernement et des entreprises de découvrir des renseignements plus rapidement pour aider à protéger les collectivités et les entreprises.

Fivecast Discovery automatise et accélère les processus d'empreinte numérique, de vérification des renseignements et de résolution d'identité. Ces capacités améliorent considérablement les premières étapes cruciales d'enquêtes sur les renseignements, qui peuvent généralement être entravées par d'énormes volumes de données, des menaces complexes et des contraintes en matière de ressources, ce qui cause des manquements en matière de renseignements.

Cliquez ici pour en savoir plus.

Maîtriser une mer de données de sources ouvertes

Fivecast offre un accès inégalé à des millions de sources de données publiques et commerciales, y compris des flux de nouvelles, des moteurs de recherche, des bases de données sur les personnes et les entreprises, des médias sociaux, des sanctions, des listes de surveillance, des ensembles de données organisées, le Web clandestin et des fuites de données. Les enquêteurs peuvent appliquer la solution de découverte à des milliards de points de données, dont plus de 8 milliards de dossiers de personnes et 28 milliards d'identifiants uniques, 9 milliards de comptes et de comptes de médias sociaux, 280 millions d'entreprises, 10 milliards de fuites de données, 200 millions de dossiers du Web clandestin et bien plus encore.

Un guichet unique pour les équipes de renseignement

La nouvelle solution Discovery de Fivecast est parfaitement intégrée à la plateforme ONYX de premier plan de Fivecast, offrant une solution de renseignements à source ouverte complète qui couvre le cycle d'enquête de renseignement de bout en bout.

Le chef de la direction et cofondateur de Fivecast, M. Brenton Cooper, a déclaré : « Notre solution Discovery offre à la fois des fonctions de découverte et de recherche vastes et rapides, et la capacité de basculer de façon harmonieuse vers une collecte de données approfondie et ciblée, une évaluation des risques basée sur l'IA et une analyse du contenu. Il s'agit d'une combinaison unique de capacités qui favorisent de meilleurs produits analytiques et améliorent l'efficacité pour nos clients dans les secteurs de la sécurité nationale, de la sécurité d'entreprise, de la gestion des risques liés à la criminalité financière et de la diligence raisonnable sur les marchés. »

Obtenir plus rapidement des renseignements essentiels

Fivecast Discovery permet d'optimiser les ressources des analystes, de réduire la complexité manuelle et d'accroître l'efficacité des recherches. Le lancement d'une recherche se fait en seulement trois clics et permet d'obtenir des résultats en quelques secondes. Les analystes peuvent élargir les recherches à partir de milliers de points pivots et passer facilement à des enquêtes approfondies fondées sur l'IA en un simple clic.

Une innovation en matière de renseignements à source ouverte pour un monde plus sécuritaire

Le plus récent produit de Fivecast démontre l'engagement de l'entreprise à offrir des innovations technologiques de pointe en matière de renseignement à source ouverte pour aider ses clients à rendre le monde plus sûr, comme en témoigne le récent prix décerné par le ministère australien de la Défense pour l'innovation scientifique et technologique.

www.fivecast.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2527433/FIV_RGB_VERT_NEG_Logo.jpg

SOURCE Fivecast

PERSONNE-RESSOURCE : Monica Brink, directrice principale, Marketing, [email protected]