Fitwel et EVORA Global lancent « Social Performance » suite à la réussite d'un programme pilote mené avec des entreprises de premier plan du secteur immobilier

Le nouveau processus de certification à l'échelle de l'entité qui quantifie la santé et la valeur du « S » dans les facteurs ESG s'étend au groupe exclusif des adhérents précoces pour la phase 2 du lancement

CANNES, France, le 14 mars 2024 /CNW/ - Fitwel®, la plateforme mondiale de certification des bâtiments sains et d'analyse de données, a lancé la phase deux de sa nouvelle solution révolutionnaire qui, pour la première fois, quantifie le rendement social en superposant les données de recherche en santé et les données financières afin de déterminer les stratégies qui ont le plus d'impact sur les intervenants et la valeur des actifs. La première phase a été mise à l'essai avec succès l'an dernier en collaboration avec EVORA Global, conseiller en développement durable, et a permis de recruter une première cohorte exclusive de quelques-uns des plus grands propriétaires d'immeubles commerciaux et gestionnaires d'actifs dans le monde. Cette filière de certification à l'échelle du portefeuille s'est avérée essentielle pour justifier les données « S » de l'immobilier, répondant à la demande croissante, tant des investisseurs que de la réglementation à venir, d'une approche rigoureuse et standardisée pour intégrer « Social » les paramètres, y compris les mesures de la santé et du bien-être, dans les rapports sur les facteurs ESG. La performance sociale de Fitwel sera reconnue par le GRESB pour les rapports de 2024.

Introduit pour la première fois en 2023 sous le nom de Certified Metrics, Social Performance by Fitwel réalise le potentiel d'une solution ESG à l'échelle de l'entité en offrant une voie d'accès gratuite à la certification des actifs de Fitwel, comblant ainsi une importante lacune du marché. Ensemble, la certification existante au niveau des actifs et la performance sociale fournissent une évaluation complète du portefeuille, permettant aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs de :

Générer des aperçus à l'échelle du portefeuille pour le risque social et le risque matériel;

Optimiser le rendement des actifs en produisant une analyse des écarts fondée sur les critères S;

Rendre compte du rendement fondé sur les objectifs avec des données certifiées par un tiers;

Comparer le rendement à celui des pairs de l'industrie;

Inclure tous les biens dans les évaluations de certification.

Fitwel a commencé à mettre en œuvre la phase 2 de la performance sociale. Pour en savoir plus et devenir un utilisateur précoce, visitez fitwel.org/socialperformance.

Le projet pilote initial de performance sociale a été dirigé par des membres du Conseil consultatif sur le leadership de Fitwel, notamment BGO, Harrison Street, Hudson Pacific Properties, Lendlease Americas, PGIM, QuadReal Property Group et Vornado Realty Trust, et a été élargi à une cohorte pilote plus importante. y compris Barings, Kayne Anderson Real Estate, Fabrix et d'autres.

Bien que la déclaration volontaire des facteurs ESG soit devenue la norme, près de la moitié des investisseurs trouvent que les facteurs ESG sont les plus difficiles à codifier, à analyser et à intégrer dans les stratégies de placement, selon un sondage Deloitte mené en 2022. Dans le même temps, sur le marché européen, les réglementations anticipées en matière de reporting exigeront des normes de reporting plus strictes pour les indicateurs ESG, en particulier au moment où les sociétés immobilières commerciales en Europe se préparent à leur premier cycle de reporting de la directive Corporate Sustainability Reporting.

La nouvelle solution sociale est le résultat d'une analyse menée pendant des années par le groupe de recherche sans but lucratif de Fitwel, le Center for Active Design, sur les répercussions économiques des stratégies fondées sur des données probantes incluses dans la norme de Fitwel. Il en a résulté la détermination d'un sous-ensemble de stratégies ayant le plus grand impact non seulement sur la santé des occupants et de la collectivité, mais aussi sur le risque matériel et la valeur financière.

« Social Performance by Fitwel est le seul parcours de certification applicable à tous les actifs immobiliers et conçu pour mesurer et suivre la Performance Sociale des fonds immobiliers à l'échelle d'une entité. En collaboration avec EVORA Global et la première cohorte d'utilisateurs pilotes, nous avons permis de définir clairement la valeur des stratégies sociales, en fournissant des idées structurées pour éclairer l'amélioration continue pour les intervenants - une première dans l'industrie », a déclaré Joanna Frank, présidente-directrice générale de Fitwel. « Les rapports sociaux deviendront aussi courants que les rapports environnementaux au cours des prochaines années, et nous sommes ravis d'accélérer cette transformation ici même au MIPIM, la plus grande scène mondiale de l'immobilier commercial au monde. »

Philippa Gill, Directrice exécutive d'EVORA Global, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec Fitwel à une étape cruciale pour le secteur immobilier. Chaque bâtiment a été créé pour les gens, qu'ils vivent, mangent, travaillent ou magasinent, et la nouvelle méthodologie du portefeuille de la performance sociale permet maintenant aux investisseurs et aux gestionnaires de comprendre et de suivre l'impact humain et financier des mesures sociales. »

Performance sociale de Fitwel en action

Les utilisateurs du projet pilote provenant d'un large éventail d'investisseurs immobiliers et de gestionnaires de fonds ont fourni des commentaires précieux qui ont permis au produit d'être prêt pour un lancement public complet.

QuadReal Property Group, un partenaire stratégique de longue date et un investisseur de Fitwel, a été le premier à adopter la solution sociale de Fitwel, Social Performance, en tant qu'utilisateur pilote, fournissant des informations précieuses pour aider à concevoir un outil prêt à être commercialisé pour l'industrie.

« Grâce à la création de lieux de placement réfléchis, QuadReal contribue à la résilience des économies locales en créant des espaces qui améliorent la santé et le bien-être. Les bâtiments sont un élément essentiel d'une société saine et nous sommes déterminés à améliorer les environnements qui favorisent le bien-être individuel et communautaire. Le rapport Social Performance de Fitwel est un moyen de mieux comprendre les aspects de notre portefeuille en matière de santé et de les comparer à ceux de nos pairs », a déclaré Jamie Gray-Donald, premier vice-président, Durabilité et SSE chez QuadReal. « Nous avons été parmi les premiers utilisateurs du programme de certification de Fitwel pour appuyer notre approche en matière de santé et de bien-être et la performance sociale fournit le résumé de l'analyse comparative. Il nous permet de continuer à peaufiner certaines initiatives de promotion de la santé dans l'ensemble du portefeuille de façon réfléchie et stratégique. »

Fitwel et EVORA à MIPIM

Joanna Frank et Philippa Gill assisteront et participeront au MIPIM 2024 au centre des congrès du Palais des Festivals à Cannes, en France. Joanna prendra la parole dans le cadre d'une table ronde intitulée Demonstrating Social Impact : Tirer parti de la recherche qualitative pour une communication et des rapports efficaces le jeudi 14 mars à 11 h 10 à l'étape de la mise en œuvre (Palais 3).

À propos de Fitwel

Fitwel est le principal système de certification au monde qui vise à améliorer la santé des bâtiments pour le bien de tous. Se basant sur l'analyse experte de plus de 7 000 études universitaires, Fitwel met en œuvre une vision d'un avenir plus sain, où tous les immeubles et toutes les collectivités sont repensés dans le but de renforcer la santé publique et le bien-être commun. Fitwel a été créé à l'origine aux États-Unis par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et le General Services Administration. Le CDC demeure le partenaire de recherche et d'évaluation de Fitwel. Le Center for Active Design (CfAD), un organisme mondial sans but lucratif, voit à l'application de la norme de Fitwel et effectue des évaluations objectives indépendantes qui mènent à l'éventuelle certification de projets. La nouvelle unité d'affaires du CfAD, Adai (prononcer « A-DAILLE »), est responsable de l'expansion de Fitwel au niveau mondial et de l'administration du programme, tout en offrant un service à la clientèle et un soutien technique de premier ordre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Fitwel, consultez le site www.fitwel.org.

À propos d'EVORA Global

EVORA Global est un conseiller de premier plan en matière de développement durable, qui offre des solutions climatiques complètes et de premier plan à l'industrie aux investisseurs d'actifs réels. Avec plus d'une décennie d'expérience, EVORA se consacre à relever le défi climatique posé par l'industrie des actifs réels, en se concentrant sur les besoins des investisseurs dans l'environnement bâti. Ses clients comptent parmi les plus grands noms de l'immobilier mondial, notamment Invesco Real Estate, Hines et M&G. Fondée en 2011, l'entreprise compte maintenant plus de 200 employés et 250 clients.

