Des investisseurs et des entreprises innovants, dont Anthem, Inc., ouvrent la voie à la mise en œuvre de stratégies qui favorisent le bien-être physique et mental des locataires et employés

Alors que le monde se prépare au plus imposant « retour au bureau » de l'histoire, Fitwel croit que la gestion du stress et de l'anxiété est aussi cruciale que l'atténuation de la propagation des maladies infectieuses.

NEW YORK, le 14 septembre 2021 /CNW/ - Alors que les entreprises du monde entier se préparent au retour de leurs employés dans leurs bureaux, un éventail diversifié d'entreprises novatrices prennent des mesures proactives pour mettre en œuvre des stratégies de promotion sanitaire qui protègent le bien-être de leur personnel. FitwelMD - le plus important système de certification de bâtiments sains au monde - dénote que des propriétaires et locataires commerciaux de premier plan comme Salesforce, Anthem, Inc., ou encore UBS Asset Management (UBS-AM) et sa division des marchés immobiliers et privés (Real Estate & Private Markets - ou REPM) stimulent la demande pour son système de certification et son module Viral Response (ou VRM), dans le cadre d'une démarche d'amélioration infrastructurelle.

L'accent accru sur la santé et le bien-être a été en grande partie engendré par l'avènement de la pandémie, pendant que les entreprises cherchaient des stratégies pour atténuer la propagation des maladies infectieuses dans leur environnement - ce que cherche justement à accomplir le module Viral Response de Fitwel. Toutefois, ces efforts comprennent également un éventail plus vaste de stratégies d'implantation, de conception et d'exploitation qui sont essentielles pour gérer les problèmes de santé chroniques et améliorer de façon mesurable les indicateurs de santé physique, sociale et mentale. Se basant sur l'analyse experte de plus de 5 600 études universitaires, la vision de Fitwel cherche à bâtir un avenir plus sain, où tous les immeubles et toutes les collectivités sont repensés dans le but de renforcer la santé publique et le bien-être commun.

Joanna Frank, présidente-directrice générale du Center for Active Design (CfAD), qui voit à l'application de la norme de Fitwel, a déclaré : « Au début de la pandémie, les employés étaient plongés dans un environnement stressant où on s'attendait à ce qu'ils maintiennent le même niveau de productivité, tout en essayant d'éviter la maladie - et, dans bien des cas, dans un contexte de solitude totale. Maintenant que tout ce monde se prépare à retourner au travail, il est essentiel pour leur bien-être émotionnel et physique de savoir que leurs employeurs ont tout fait pour atténuer le risque de tomber malade, tout en créant un environnement propice à la gestion du stress et de l'anxiété. Ce dernier récolte ainsi une main-d'œuvre en meilleure santé, plus productive et plus engagée. »

En 2020, les locataires commerciaux représentaient 73 % des utilisateurs de Fitwel - en hausse de 22 % par rapport à 2019 -, ce qui fait de cette cohorte le plus grand groupe d'utilisateurs de Fitwel. En plus de mettre en œuvre proactivement des stratégies de promotion de la santé dans leurs bureaux, les locataires font augmenter la demande de Fitwel parmi leurs propriétaires. Un récent sondage de la CfAD mené en collaboration avec BentallGreenOak et l'Initiative financière de l'ONU Environnement a révélé que 95 % des investisseurs immobiliers constatent que les locataires sont le principal groupe d'intervenants à l'origine d'une demande d'immeubles sains. Fait important, les locataires commerciaux et les propriétaires immobiliers sont en mesure d'utiliser les cotes chiffrées et les certifications de Fitwel pour renseigner leurs investisseurs - notamment dans les rapports d'ESG - mais aussi assurer aux occupants que leurs espaces ont été optimisés. Ces deux auditoires distincts peuvent ainsi percevoir les progrès réalisés en matière d'environnement sain.

Le 455 Market Street, un édifice de bureaux de catégorie A à San Francisco géré par REPM, est l'un des cinq immeubles appartenant à l'entreprise à avoir été certifiés VRM par Fitwel, après qu'elle ait mis en œuvre de solides stratégies d'atténuation virale pour protéger les occupants. En mars 2019, l'édifice s'était vu décerner la certification Fitwel standard pour ses stratégies de santé chronique, et a obtenu plus tard l'approbation VRM en mai 2021.

Darren Rabenou, responsable des stratégies de placement ESG chez UBS-AM REPM, a déclaré : « L'obtention de la certification Fitwel rassure les utilisateurs de nos immeubles et les investisseurs. Elle s'inscrit dans la poursuite de notre engagement à améliorer le bien-être des locataires, des employés et des visiteurs, grâce à des stratégies opérationnelles de pointe et des façons de concevoir qui soutienent les idéaux de santé. Le fait d'avoir obtenu les certifications de Fitwel rend nos actifs plus désirables aux yeux des investisseurs, tout en dotant nos équipes de gestion immobilière de données exploitables. »

« Chez Salesforce, la confiance est une valeur essentielle. Au fil de la pandémie de COVID-19, nous voulions donner la priorité à notre engagement envers la santé et la sécurité de nos employés, de nos clients et de la collectivité dans son ensemble. C'est pourquoi nous mettons en œuvre le programme de certification Fitwel VRM dans nos bureaux internationaux », a déclaré Amanda von Almen, responsable de l'environnement bâti durable chez Salesforce. « Fondée sur les données scientifiques des Centers for Disease Control aux É.-U., cette norme fournit l'assurance d'un tiers que nos locaux sont conçus et exploités de manière à créer un environnement plus sécuritaire et plus sain, tout en atténuant le risque pour les employés de tomber malades. »

Pour en savoir plus sur Fitwel, veuillez visiter le www.fitwel.org.

À propos de Fitwel

Créée à l'origine par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la General Services Administration aux États-Unis, Fitwel est le premier système de certification mondial voué à la promotion de la santé pour tous dans l'environnement bâti (Building Health for AllMD). Se basant sur l'analyse experte de plus de 5 600 études universitaires, Fitwel met en œuvre une vision d'un avenir plus sain, où tous les immeubles et toutes les collectivités sont repensés dans le but de renforcer la santé publique et le bien-être commun. Le CDC demeure le partenaire de recherche et d'évaluation de Fitwel. Le Center for Active Design (CfAD), un organisme mondial sans but lucratif, voit à l'application de la norme de Fitwel et effectue des évaluations objectives indépendantes qui mènent à l'éventuelle certification de projets. La nouvelle unité d'affaires du CfAD, Adai (prononcer « A-DAILLE »), est responsable de l'expansion de Fitwel au niveau mondial et de l'administration du programme, tout en offrant un service à la clientèle et un soutien technique de premier ordre. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.fitwel.org.

