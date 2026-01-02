SHENZHEN, Chine, le 2 janv. 2026 /CNW/ - Fitkol a annoncé aujourd'hui le lancement de sa série NB de tapis de course alimentés par l'IA, intégrant SportMind™, un système d'entraînement intelligent piloté par un agent LLM, conçu pour adapter les séances de course en temps réel à partir des retours physiologiques de l'utilisateur. Le programme d'accès anticipé a débuté le 26 décembre 2025, le lancement officiel du produit étant prévu pour le 2 février 2026.

Tapis de course IA Fitkol NB2 (PRNewsfoto/Fitkol)

La série NB de Fitkol comprend deux modèles - NB2 et NB6 - conçus selon une approche d'entraînement centrée sur le corps, mettant l'accent sur un rythme adaptatif, une interaction intuitive et un contrôle respectueux des articulations. Grâce à SportMind™, la vitesse et l'inclinaison s'ajustent automatiquement à partir des données de fréquence cardiaque et de cadence, réduisant la charge cognitive et favorisant un entraînement fluide et constant.

Accès anticipé et calendrier de lancement

Le prix de détail suggéré du NB2 est de 999 dollars, tandis que celui du NB6 est de 899 dollars. Les clients participant au programme d'accès anticipé, avec un dépôt de 9,90 $, bénéficieront d'un rabais de 300 $ au moment du lancement officiel, le 2 février 2026. Après cette date, les produits seront vendus au prix de détail standard.

Dès son lancement, la série Fitkol NB sera disponible sur aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France et sur d'autres marchés sélectionnés. La disponibilité peut varier selon les régions.

Caractéristiques principales de la série Fitkol NB

Mise en marche simplifiée : Il suffit d'appuyer sur le bouton « AI » et de laisser SportMind™ s'occuper du reste pour que vous puissiez simplement vous concentrer sur la course, l'interaction vocale mains libres permettant d'ajuster la vitesse ou l'inclinaison.

: Il suffit d'appuyer sur le bouton « AI » et de laisser SportMind™ s'occuper du reste pour que vous puissiez simplement vous concentrer sur la course, l'interaction vocale mains libres permettant d'ajuster la vitesse ou l'inclinaison. Intelligence adaptative : Alimenté par un agent LLM, SportMind™ analyse le profil des utilisateurs et les données de fréquence cardiaque en temps réel afin d'ajuster la vitesse et l'inclinaison vers une zone d'entraînement optimale.

: Alimenté par un agent LLM, SportMind™ analyse le profil des utilisateurs et les données de fréquence cardiaque en temps réel afin d'ajuster la vitesse et l'inclinaison vers une zone d'entraînement optimale. Contrôle du rythme respectueux des articulations : Le réglage du rythme basé sur la fréquence cardiaque réduit le stress articulaire en évitant les variations brusques de vitesse et en maintenant une intensité d'entraînement stable.

: Le réglage du rythme basé sur la fréquence cardiaque réduit le stress articulaire en évitant les variations brusques de vitesse et en maintenant une intensité d'entraînement stable. Équipement conçu pour un usage intensif et continu : La série NB est équipée d'un moteur sans balai Bosch de fabrication allemande de 5 CV, offrant une puissance constante et une grande durabilité, ainsi qu'une surface de course de 20 pouces de qualité commerciale.

Le système répond à un large éventail de besoins d'entraînement, allant de la mise en forme quotidienne et de la gestion du poids aux programmes d'endurance, et s'adresse autant aux débutants qu'aux coureurs expérimentés.

« SportMind™ a été conçu pour rendre la course plus simple et encadrée de façon scientifique », explique un ingénieur de Fitkol. « Avec la série NB, notre objectif était de simplifier l'interaction tout en maintenant une intensité d'entraînement efficace et sécuritaire. »

À propos de Fitkol

Fitkol est une entreprise de fitness axée sur la technologie qui développe des équipements de conditionnement physique intelligents pour la maison, fondés sur une approche centrée sur le corps. Guidée par le principe « Run Easy, Run Smart, Run Safe », Fitkol conçoit des systèmes IA adaptatifs qui évoluent en fonction des utilisateurs. Pour plus d'informations : https://fitkol.com | [email protected].

