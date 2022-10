CHINO HILLS, Californie, 22 oct. 2022 /CNW/ - En Amérique du Nord, près de 12 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Bon nombre sont des enfants qui n'ont pas de parents. Cela signifie que des millions d'enfants nord-américains sont privés de Noël chaque année.

C'est pour cette raison que Matt Wilber, propriétaire du Fit Body Boot Camp et natif de l'ouest du Michigan, a commencé à faire des dons de bienfaisance des Fêtes en 2013, alors qu'il ouvrait son premier établissement Fit Body à Grand Haven, au Michigan, dans le but d'aider les autres et de les inspirer à changer leur vie.

Étant donné que Fit Body Boot Camp transcende la forme physique, Matt s'est également consacré à la transformation d'autres choses que les capacités physiques des gens. Il a décidé de repérer ceux qui ont le plus besoin d'être guidés, soit les enfants de sa communauté, et de les aider.

Cela l'a amené à travailler en partenariat avec un client qui l'a aidé à repérer les enfants dans le besoin et, en 2018, il a fini par former l'organisme de bienfaisance Big Give, régi par le sous-alinéa 501(c)(3). L'organisme Big Give donne aux enfants des cadeaux de Noël comme des fournitures pour la rentrée scolaire, des vêtements, des jouets et bien d'autres ressources.

Depuis qu'il a amassé 3 200 $ en 2013 avec l'appui de sa famille Fit Body de Grand Haven, Matt a ouvert un total de 10 établissements Fit Body Boot Camp par l'entremise desquels lui, son équipe et ses clients ont recueilli et donné plus de 850 000 $ aux enfants défavorisés.

De plus, le 8 octobre 2022, à l'occasion du neuvième anniversaire des dons de bienfaisance de l'organisme Big Give, Matt et son équipe ont organisé un événement au LMCU Ballpark dans le but audacieux de recueillir 250 000 $ pour aider 1 000 enfants de l'ouest du Michigan et des environs. Ce faisant, ils ont également tenté de battre le record du monde du plus grand nombre de personnes pratiquant un entraînement par sauts avec écart.

Plus de 1 500 personnes, dont le personnel officiel du Guinness Book of World Records, y ont assisté pour soutenir la cause, amassant un total de près de 100 000 $. Malheureusement, il manquait 750 personnes pour battre le record mondial, mais le résultat final a été monumental.

« Je suis très touché par notre famille de Fit Body. Notre objectif cette année est de recueillir 250 000 $ et d'aider 1 000 enfants de l'ouest du Michigan à célébrer Noël. Notre objectif à long terme est de faire en sorte que tous les enfants de l'ouest du Michigan célèbrent Noël. Nous sommes reconnaissants du soutien de notre communauté, car nous ne pouvons pas y arriver seuls », a déclaré Matt Wilber.

La totalité de chaque dollar versé à l'organisme Big Give est consacrée à l'achat de biens de première nécessité et de cadeaux pour les enfants. De plus, comme il s'agit d'un organisme de bienfaisance régi par le sous-alinéa 501(c)(3), la totalité des dons sont déductibles d'impôt. Visitez le site Web de Big Give à www.big-give.org. Pour en savoir plus sur Big Give, veuillez envoyer un courriel à l'adresse [email protected]

« Matt, son équipe et ses clients extraordinaires ont fait en sorte qu'il était facile pour l'équipe de notre siège social de venir apporter son soutien au nom de Fit Body à l'échelle mondiale. Je suis sincèrement reconnaissant de tout le soutien que nous a offert notre communauté mondiale Fit Body. Nos clients sont les véritables héros et cet effort extraordinaire nous donne rend encore plus enthousiastes à l'idée de soutenir Matt, l'équipe et notre communauté Fit Body afin de battre le record mondial en 2023 tout en faisant énormément de bien », a déclaré Bryce Henson, PDG de Fit Body Boot Camp et propriétaire de l'emplacement.

À propos de Fit Body Boot Camp

Fondé par Bedros Keuilian en 2009, Fit Body Boot Camp est le camp d'entraînement qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il offre à ses membres partout dans le monde des camps d'entraînement abordables et de haute intensité dont les sessions de 30 minutes axées sur la perte de graisse mettent le corps au défi et donnent des résultats probants. En tant que marque bien établie et primée, Fit Body Boot Camp a été reconnue par le magazine Inc. et figure sur sa liste des 5 000 entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. La marque figure aussi palmarès des 500 franchises du magazine Entrepreneur. Comptant des centaines d'emplacements en Amérique du Nord, Fit Body Boot Camp prend de l'expansion grâce au franchisage, offrant un investissement de premier ordre pour les clients éventuels admissibles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Fit Body Boot Camp, y compris les possibilités de franchise, visitez le https://fitbodybootcamp.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/924166/Fit_Body_Boot_Camp_Logo.jpg

SOURCE Fit Body Boot Camp

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lauren Nign, [email protected]