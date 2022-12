CHINO HILLS, Californie, 8 décembre 2022 /CNW/ - Après avoir progressivement diminué pendant une décennie, la faim dans le monde augmente à nouveau. Environ 10 % de la population mondiale est touchée par ce problème.

La faim est un problème complexe dont les causes sous-jacentes sont nombreuses et dont les effets ne se limitent pas aux estomacs vides.

Comprendre les causes et les solutions de la crise de la faim dans le monde est la première étape pour y mettre fin dans un monde d'abondance.

Pas moins de 150 millions de personnes supplémentaires sont devenues sous-alimentées entre 2019 et 2022 - un problème alimenté principalement par la guerre, les changements climatiques et la pandémie de COVID-19. Les inégalités, la pauvreté et l'affaiblissement du système politique et du système de santé sont d'autres problèmes interdépendants.

Bien que la quantité de nourriture produite dans le monde soit suffisante pour nourrir chaque personne sur terre, jusqu'à 828 millions de personnes restent sous-alimentées.

La faim et les problèmes de santé connexes sont responsables de 45 % des décès d'enfants dans le monde. Cela représente 700 enfants qui meurent chaque jour à cause de l'eau contaminée et des conditions de vie insalubres.

Pour contribuer à lutter contre ce problème mondial, Fit Body Boot Camp a organisé, du 1er au 23 novembre, sa toute première collecte de nourriture à l'échelle de la marque dans près de 300 établissements aux États-Unis et au Canada. L'initiative a été baptisée « The Fit Body Food Battle », car les franchises se sont affrontées pour recueillir le plus de nourriture possible.

Dans le cadre de l'événement, les clients ont également été encouragés à apporter des denrées non périssables dans ces établissements. Celles-ci seront remises à l'organisation caritative locale de leur choix.

Les établissements ont également invité les non-membres à faire don de denrées alimentaires qui pourraient aider la cause. Pour vous remercier de votre contribution à cette cause, Fit Body vous rend la pareille en vous offrant deux semaines de programme de remise en forme tout à fait gratuitement.

La mission de Fit Body consiste à recueillir chaque année plus de 250 000 denrées alimentaires pour les personnes dans le besoin. Cette année, la collecte de denrées alimentaires s'est terminée avec près de 100 000 articles, un résultat remarquable pour une première tentative.

La faim est prévisible, évitable et traitable. Nous pouvons sauver les familles souffrant de malnutrition en leur fournissant les nutriments dont elles ont besoin pour se développer.

Vous pouvez notamment donner de votre temps, faire un don en argent, organiser une collecte de nourriture, faire des recherches sur le sujet et communiquer le message.

« En cette période de l'année, il est indéniable que de nombreuses familles sont dans le besoin. Je suis très fier de faire partie d'une marque qui a été si prompte à agir dès que j'ai présenté l'idée , a déclaré CJ Wehrkamp, propriétaire de plusieurs établissements Fit Body.

Nous ne pouvons pas faire grand-chose par nous-mêmes, mais lorsque l'ensemble de la marque se mobilise pour une grande cause, les vies que nous pouvons toucher dépassent nos rêves les plus fous! Nos clients mondiaux sont de véritables héros », a déclaré Bryce Henson, chef de la direction de Fit Body et propriétaire d'établissement.

À propos de Fit Body Boot Camp

Fondé en 2009, Fit Body Boot Camp est le camp d'entraînement qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il offre à ses membres partout dans le monde des camps d'entraînement abordables et de haute intensité dont les sessions de 30 minutes axées sur la perte de graisse mettent le corps au défi et donnent des résultats probants. En tant que marque bien établie et primée, Fit Body Boot Camp a été reconnue par le magazine Inc. et figure sur sa liste des 5 000 entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. La marque figure aussi au palmarès des 500 franchises du magazine Entrepreneur. Comptant des centaines d'établissements en Amérique du Nord, Fit Body Boot Camp prend de l'expansion grâce au franchisage, offrant un investissement de premier ordre pour les clients éventuels admissibles. Pour de plus amples renseignements sur Fit Body Boot Camp, y compris les possibilités de franchise, consultez le site https://fitbodybootcamp.com/ .

