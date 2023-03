Les remplissages ont été effectués sur le premier ravitailleur mobile à grande capacité de FirstElement Fuel et sur l'infrastructure de vente au détail existante pour appuyer le programme pilote de Hyundai Motor.

NEWPORT BEACH, Calif., 14 mars 2023 /CNW/ -- FirstElement Fuel, le premier fournisseur mondial de solutions de ravitaillement en hydrogène, et Hyundai Motor Company, un leader du développement de camions électriques à pile à combustible de classe 8, se sont associés pour alimenter et tester les poids lourds à pile à combustible XCIENT de Hyundai Motor en Californie. Dans le cadre de ce partenariat, FirstElement Fuel tire parti de son réseau de stations de ravitaillement en hydrogène True Zero pour alimenter trois prototypes XCIENT à pile à combustible à une pleine pression de 700 bars. De plus, FirstElement Fuel déploie son ravitailleur mobile à capacité élevée unique en son genre, mis au point en collaboration avec FirstElement Fuel, Taylor-Wharton et Nikkiso. Le ravitailleur mobile, qui est capable de faire du ravitaillement à capacité élevée à 125 kg à l'heure, est également utilisé pour appuyer des programmes pilotes pour plusieurs autres équipementiers de véhicules lourds électriques à pile à combustible.

« Ce programme a aidé FirstElement à comprendre ce que nous devons faire pour mettre en place une infrastructure de ravitaillement en hydrogène à grand volume pour les poids lourds à pile à combustible, et nous sommes maintenant prêts », a déclaré Joel Ewanick, président et chef de la direction de FirstElement Fuel. « Notre partenariat avec Hyundai nous a également donné la certitude absolue que la technologie des piles à combustible finira par répondre à tous les besoins du secteur des transports et de la logistique avec un bilan carboneutre. »

Les conducteurs de FirstElement Fuel titulaires d'un permis de catégorie A pilotent trois camions à pile à combustible XCIENT de Hyundai Motor sur des parcours partout en Californie, sur une distance de plus de 40 000 km sans émissions. FirstElement a effectué plus de 120 remplissages d'hydrogène pour les camions à pile à combustible XCIENT dans le cadre de ce programme. FirstElement est unique en son genre; la société offre le plus grand réseau de stations d'hydrogène au monde alimentées à l'hydrogène liquide au lieu d'hydrogène gazeux. La distribution et le stockage de l'hydrogène liquide sont beaucoup plus efficaces, ce qui permet d'obtenir les grandes quantités d'hydrogène nécessaires pour alimenter efficacement les camions électriques à pile à combustible de classe 8.

Plus tard cette année, FirstElement Fuel et Hyundai Motor lanceront à Oakland, en Californie, le plus grand déploiement commercial au monde de camions à pile à hydrogène de classe 8. Le projet, intitulé NorCAL ZERO, a été financé conjointement par la California Energy Commission (CEC) et le California Air Resources Board (CARB) et est géré par le Center for Transportation and the Environment (CTE). Le partenariat de ravitaillement en hydrogène entre FirstElement Fuel et Hyundai Motor fournit des données et des enseignements précieux qui contribuent à éclairer les considérations de conception pour le projet NorCal ZERO. FirstElement Fuel considère le partenariat de ravitaillement avec Hyundai Motor comme une étape très réussie vers l'objectif global de faire progresser l'hydrogène en remplacement des combustibles fossiles.

FirstElement Fuel Inc est une entreprise californienne fondée en 2013 qui fournit de l'hydrogène au détail de manière fiable et sécuritaire aux clients propriétaires d'un véhicule électrique à pile à combustible. L'entreprise est le promoteur, le propriétaire et l'exploitant de la marque de stations d'hydrogène au détail True Zero, qui détient actuellement le plus grand réseau de stations d'hydrogène au monde.

Fondée en 1967, Hyundai Motor Company est présente dans plus de 200 pays et compte plus de 120 000 employés qui se consacrent à relever les défis concrets associés à la mobilité dans le monde entier. Sur la base de la vision de la marque « un progrès pour l'humanité », Hyundai Motor accélère sa transformation en fournisseur de solutions de mobilité intelligente. L'entreprise investit dans des technologies de pointe comme la robotique et la mobilité aérienne avancée (MAA) afin de mettre au point des solutions de mobilité révolutionnaires, tout en poursuivant l'innovation libre pour introduire de futurs services de mobilité. Au service d'un avenir durable pour le monde, Hyundai poursuivra ses efforts pour introduire des véhicules carboneutres équipés de technologies de pointe en matière de piles à hydrogène et de véhicules électriques.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur Hyundai et ses véhicules à l'adresse :

http://worldwide.hyundai.com ou http://globalpr.hyundai.com

https://trucknbus.hyundai.com/hydrogen/en

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/788388/FirstElement_Fuel_Logo.jpg

