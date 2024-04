Time, en partenariat avec Statista, a inscrit FirstElement Fuel 36e sur 250 entreprises nommées pour avoir réduit leur impact environnemental dans sa liste inaugurale des meilleures sociétés GreenTech aux États-Unis

IRVINE, Californie, 22 avril 2024 /CNW/ - FirstElement Fuel Inc. (« FEF » ou la « société ») a été choisie par le magazine Time comme 36e entreprise GreenTech en Amérique en 2024.

La reconnaissance de FirstElement Fuel comme l’une des 40 meilleures entreprises de technologie verte est célébrée par le Nasdaq avec des affiches sur sa tour de New York.

La FEF a été classée 36e sur 250 entreprises sélectionnées en fonction de critères comme l'impact environnemental positif, les revenus et la motivation novatrice. Cette reconnaissance a été bien accueillie par l'équipe de la FEF, qui a surmonté des obstacles importants et continue de battre des records en tant que leader mondial des solutions de ravitaillement en hydrogène. L'objectif de la FEF demeure le même que lors de sa fondation en Californie en 2013 : favoriser l'adoption généralisée des véhicules à pile à combustible, améliorer l'économie de la conduite, réduire les émissions nocives et changer l'industrie automobile et le monde.

« FirstElement Fuel est honorée d'être reconnue et reconnaissante du soutien continu de nos partenaires et investisseurs, y compris l'État de la Californie, dont le dévouement à la mobilité de l'hydrogène nous a aidés à stimuler une innovation sans précédent dans ce domaine, a déclaré Joel Ewanick, fondateur et président exécutif de FEF. « Nous sommes également extrêmement reconnaissants envers nos employés dévoués de la FEF, qui se concentrent chaque jour sur l'amélioration de la planète et sur le maintien de la Société sur la bonne voie pour réaliser sa mission de favoriser l'adoption généralisée des véhicules à hydrogène. »

FEF a atteint sa position de leader dans le domaine du ravitaillement en hydrogène en partie parce que son siège social et sa base d'opérations se trouvent en Californie. Les 89 distributeurs d'hydrogène de marque True Zero de l'entreprise sont stratégiquement situés partout en Californie, de San Diego, dans le bassin de Los Angeles et dans la région de la baie de San Francisco, avec des emplacements entre les deux pour assurer la connectivité. FEF est également un partenaire de niveau 1 de l'initiative californienne Hydrogen Hub ARCHES, que le ministère américain de l'Énergie a sélectionnée pour un prix de 1,2 milliard de dollars. L'une des façons dont la FEF aide à réaliser sa mission, ainsi que les objectifs climatiques de la Californie, est de distribuer exclusivement de l'hydrogène qui est certifié carboneutre 1 tout au long de son cycle de vie dans chacune de ses stations de ravitaillement en hydrogène (HRS).

« Nous sommes fiers que FirstElement Fuel, une entreprise californienne d'ici, soit reconnue comme un leader de GreenTech aux États-Unis, a déclaré Tyson Eckerle, conseiller principal pour les infrastructures propres et la mobilité au Bureau du développement économique et commercial du gouverneur. « L'hydrogène jouera un rôle important dans l'atteinte des objectifs climatiques de premier plan de l'État, et des entreprises comme FirstElement Fuel sont une autre preuve que la Californie continue de créer des entreprises novatrices et révolutionnaires dans les industries de l'avenir. »

Les nombreuses réalisations et contributions de FEF à l'espace de ravitaillement en hydrogène comprennent la conception et le déploiement du premier véhicule à haute capacité de ravitaillement en HRS au monde; le meilleur rendement et la disponibilité des HRS; et le mois prochain, l'entreprise ouvrira le plus grand camion lourd au monde avec la capacité de ravitaillement en carburant des classes de véhicules lourds, moyens et légers. Le HRS fait partie d'un partenariat public et privé intitulé NorCAL ZERO, qui a été financé conjointement par la California Energy Commission (CEC) et le California Air Resources Board (CARB) et qui est géré par le Center for Transportation and the Environment (CTE). FEF a conçu la station avec une architecture unique, ce qui en fait la première station au monde capable de conduire 700 barres, obturations simultanées et rapides (c.-à-d. fournissant 80 kilogrammes d'hydrogène en moins de 10 minutes) sur jusqu'à 200 camions par jour.

Les principaux dossiers de carburant FirstElement sont établis à ce jour

Catégorie Quantité Distribution d'hydrogène 6,8 millions de kilogrammes Remplissage du véhicule 2,49 millions ZEV* Miles parcourus à partir des stations FirstElement 442 millions Record d'une journée à une station 857 kilogrammes 317 remplissages Record d'une journée dans le réseau FirstElement 6 112 kilogrammes 2 226 remplissages Record mensuel dans le réseau de FirstElement 162 850 kilogrammes 62 245 obturations

*Véhicule à émission zéro

Le leadership technologique de la Société en matière de systèmes à hydrogène en aval et en HRS a également généré un vaste savoir-faire exclusif, y compris 10 brevets accordés ou en instance pour des technologies qui, pour ne citer que quelques exemples, ont permis à de multiples véhicules de se ravitailler simultanément à partir d'un seul ensemble d'équipement, automatiser le déchargement de l'hydrogène pendant les livraisons pour améliorer la sécurité et l'efficacité, et réduire les temps de ravitaillement des camions lourds à hydrogène.

À propos de FirstElement Fuel Inc.

FirstElement Fuel Inc est une entreprise californienne fondée en 2013 qui fournit de l'hydrogène de détail sûr et fiable aux clients de véhicules électriques à pile à combustible. L'entreprise est le principal fournisseur de stations de ravitaillement en hydrogène en Californie et dans le monde, avec des installations à Irvine, Santa Ana et Livermore, CA. FEF compte 89 distributeurs d'hydrogène au détail dans 40 emplacements en Californie et met au point un réseau de stations pour servir les camions lourds alimentés à l'hydrogène, en commençant par la toute première station de ravitaillement à débit élevé à Oakland, CA dans le cadre du projet NorCal Zero avec le California Air Resources Board et la California Energy Commission. Au cours des 10 dernières années, depuis la fondation de la FEF, l'entreprise a reçu des subventions gouvernementales de la California Energy Commission, du South Coast Air Quality Management District, du Bay Area Air Quality Management District et du Sacramento Municipal Air Quality Management District. Le financement privé a été fourni par Mitsui & Co, Air Water Inc., Honda Motor Company, Toyota Motor Corporation, Air Liquide, MUFG, la Japan Bank of International Cooperation et Nikisso Company.

Pour en savoir plus sur FirstElement Fuel Inc. à FirstElementFuel.com

Pour en savoir plus sur notre réseau True Zero, visitez truezero.com

1Tous l'hydrogène distribué par FirstElement Fuel est certifié carboneutre par le California Air Resources Board sur la base de puits-à-roues.

