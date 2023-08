« La CEC joue un rôle de premier plan dans la transition de l'État de la Californie et du reste du monde vers l'abandon des combustibles fossiles. C'est vraiment un honneur de poursuivre notre partenariat avec la CEC pour faire du transport sans émissions une réalité », a déclaré Joel Ewanick, fondateur et chef de la direction de FEF.

L'installation de fabrication de FEF à Santa Ana produit actuellement des composants et des systèmes de haute technologie essentiels pour les stations de ravitaillement en hydrogène, y compris les systèmes de cryopompe à hydrogène liquide. L'agrandissement du centre d'innovation de FirstElement Fuel de Santa Ana, en Californie, financé en partie par la CEC, permettra d'accroître le nombre d'emplois locaux et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en permettant un plus grand nombre de transports sans émissions. La FEF a reçu la subvention dans le cadre du processus concurrentiel de demande de subvention de la CEC pour la fabrication de composants de transport à émission zéro. La FEF versera également au moins 14 millions de dollars au projet.

Les véhicules à hydrogène ont la capacité de transformer le transport moderne en éliminant les émissions d'échappement, en réduisant les émissions de carbone et en doublant largement l'efficacité de la conduite comparativement aux véhicules équipés d'un moteur à combustion interne traditionnels. La politique du gouvernement de l'État de Californie soutient depuis des décennies une transition vers l'hydrogène dans le secteur des transports en vertu de sa stratégie de véhicules à zéro émission, plaçant l'État dans une position de chef de file pour le développement lié à l'hydrogène. Les politiques californiennes ont également jeté les bases du succès de la FEF, qui est devenue le chef de file mondial des stations de ravitaillement en hydrogène. La mise en place de chaînes d'approvisionnement adéquates et la fabrication d'équipements de stations de ravitaillement en hydrogène pour assurer le développement d'un réseau de ravitaillement en hydrogène sont essentielles au succès de l'expansion des véhicules à hydrogène.

« FirstElement est une véritable histoire californienne - l'entreprise n'aurait pu naître nulle part ailleurs », a déclaré Dee Dee Myers, conseillère principale du gouverneur Newsom et directrice du Bureau du gouverneur pour le développement économique et les affaires. Cette société est emblématique du rôle de la Californie dans la création de nouveaux marchés et l'expansion de la fabrication d'énergie propre, en s'appuyant sur les fondements de notre main-d'œuvre de calibre mondial et sur notre engagement continu envers une économie sans carbone. »

Patty Monahan, Commissaire responsable du programme de transport propre de la CEC, a déclaré ce qui suit : « La CEC est fière de financer l'expansion de FirstElement Fuel pour la fabrication de composants de ravitaillement en hydrogène ici en Californie. Cela permettra non seulement de créer des emplois pour la collectivité locale, mais aussi d'aider l'État à faire la transition vers le transport zéro émission. »

« L'initiative de FirstElement aidera à créer les emplois de l'avenir à l'échelle locale, qui sont exactement le genre d'emplois que nous voulons voir davantage à Santa Ana, a déclaré la mairesse Valerie Amezcua. Nous sommes honorés que FirstElement ait choisi Santa Ana comme lieu de fabrication, et nous continuerons de favoriser un environnement propice aux affaires dans notre ville. »

Le projet d'expansion de l'installation de fabrication de FEF se poursuivra jusqu'en mars 2026 et permettra à FEF d'augmenter d'un facteur de 10 le nombre de pompes à hydrogène liquide construites chaque année. Dans le cadre de ce projet, la FEF augmentera également sa capacité d'essai des pompes à son centre de logistique de l'hydrogène et à son installation d'essai sur le terrain à Livermore, en Californie.

À propos de FirstElement Fuel Inc

FirstElement Fuel Inc est une entreprise californienne fondée en 2013 qui fournit de l'hydrogène au détail de manière fiable et sécuritaire aux clients propriétaires d'un véhicule électrique à pile à combustible. La société est le principal fournisseur de stations de ravitaillement en hydrogène en Californie et dans le monde, avec des installations à Irvine, Santa Ana et Livermore, en Californie. FEF compte 40 stations de véhicules légers de détail en Californie et met au point un réseau de stations pour desservir les camions lourds alimentés à l'hydrogène, en commençant par la toute première station de ravitaillement à débit élevé à Oakland, en Californie, dans le cadre d'un projet conjoint avec le California Air Resources Board et la CEC. Au cours des 10 dernières années depuis sa fondation, FEF s'est associée à des organismes publics, notamment la California Energy Commission, le South Coast Air Quality Management District, le Bay Area Air Quality Management District et le Sacramento Municipal Air Quality Management District qui ont également fourni un financement. Les partenariats privés comprennent ceux avec Mitsui & Co, Air Water Inc., Honda Motor Company, Toyota Motor Corporation, MUFG, la Japan Bank of International Cooperation, Nikisso Company et Air Liquide qui ont tous fourni des fonds pour réaliser la vision d'un avenir sans émissions.

