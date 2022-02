« Chez First Student, nous sommes déterminés à réduire nos émissions et notre empreinte carbone pour assurer l'avenir des cinq millions d'enfants que nous transportons lors de chaque jour d'école, a déclaré Paul G. Osland, président de First Student. La vaste expérience de Kevin dans le domaine de l'électrification aidera les districts scolaires à moderniser leur parc de véhicules et à faire en sorte que les collectivités disposent de solutions de transport plus écologiques. »

M. Matthews possède plus de 30 ans d'expérience diversifiée en matière de développement durable, y compris dans l'élaboration de politiques au sein de l'Environmental Protection Agency des États-Unis. Il a été directeur des relations gouvernementales de la division de l'assurance contre les risques environnementaux d'AIG. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur général de National Strategies, où il a supervisé la première intégration d'une technologie véhicule à réseau au moyen d'autobus scolaires électriques.

Kevin L. Matthews est titulaire d'un baccalauréat en histoire de l'art du Hendrix College et d'une maîtrise en politique publique de la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de l'Université du Texas, à Austin.

First Student est un chef de file dans le secteur de l'électrification des autobus scolaires. L'entreprise poursuit activement ses efforts d'électrification de son parc contenant des dizaines de milliers de véhicules, ce qui en fait le plus important exploitant d'autobus scolaires carboneutres en Amérique du Nord.

À propos de First Student

En tant que principal fournisseur de solutions de transport scolaire en Amérique du Nord, First Student s'efforce d'offrir le meilleur début et la meilleure fin de chaque journée scolaire. First Student transporte cinq millions d'élèves chaque jour, ce qui représente un nombre plus élevé de passagers que toutes les compagnies aériennes américaines réunies. Misant sur une équipe de conducteurs hautement qualifiés et le meilleur bilan de sécurité du secteur, First Student offre des services fiables et de qualité, y compris des services complets de transport et de gestion, de transport adapté, d'optimisation des itinéraires et d'établissement des horaires, ainsi que des services d'entretien et d'affrètement pour un parc d'environ 40 000 autobus. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site firststudentinc.com.

Personne-ressource : Jay Brock

513 362-4600

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1751747/Kevin_Matthews.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1751723/First_Student_Logo.jpg

SOURCE First Student