First Mold, spécialiste du moulage par injection et de l'outillage rapide, rapproche sa division "prototypes" de ses installations du parc industriel de Gangkou afin de résoudre les problèmes liés à l'inefficacité de la production.

ZHONGSHAN, Chine, 25 septembre 2025 /CNW/ -- First Mold est un leader de la fabrication de pièces plastiques de précision et du prototypage rapide en Chine. En 2010, l'entreprise a ouvert son usine de Dongsheng, située à 13,5 kilomètres (environ 8,4 miles) du parc industriel First Mold dans la ville de Gangkou. Cette distance de séparation a créé des inefficacités opérationnelles telles que des retards dans le déploiement des équipements et des trajets plus longs pour les techniciens.

La suppression de cette distance augmentera l'utilisation de la CNC de 90 % et créera de l'espace pour de nouvelles machines de moulage par injection qui aideront l'entreprise à augmenter sa capacité de production de 10 %. Pour les clients de First Mold, cela se traduira par des cycles plus rapides et une réduction des coûts de 5 à 8 %.

"Les machines CNC du nouveau parc industriel de Gangkou et de l'ancienne usine sont chargées des projets de prototypage rapide et d'outillage rapide ", a déclaré le directeur général James Li. "Cette décision a été prise pour maximiser l'efficacité du travail des machines. Les techniciens doivent parfois parcourir plus de 25 kilomètres pour coordonner la production. Cela se traduit invariablement par un grand nombre d'heures de travail perdues chaque année".

Principaux effets de la réorganisation stratégique de First Mold

Pour mener à bien sa réorganisation stratégique, First Mold a loué un nouveau bâtiment de plus de 64 500 pieds carrés. La nouvelle installation se trouve à seulement 0,8 kilomètre (environ 0,5 miles) du parc industriel First Mold nouvellement construit. Le déménagement dans les nouvelles installations permettra de centraliser plus de 60 machines CNC et plus de 20 machines d'impression 3D qui étaient auparavant réparties entre les deux installations.

"La délocalisation n'est pas l'objectif, la réorganisation de la logique de fabrication est l'essentiel. James Li a déclaré que le nouvel aménagement permettra de réduire à zéro le temps de déplacement de l'équipe technique et de réduire de 80 % le temps de déploiement des équipements. "L'objectif est de porter le taux d'utilisation du CNC à plus de 90 %.

First Mold fermera l'usine de Dongsheng et investira dans de nouveaux équipements, notamment JSW, GF+, Haitian et d'autres marques, afin d'augmenter sa capacité de production mensuelle de pièces moulées par injection de précision.

À propos de First Mold

First Mold a été fondée en 2010 et a son siège à Zhongshan, en Chine. L'entreprise est spécialisée dans le prototypage rapide, l'outillage rapide de précision et le moulage par injection, avec une double base en Chine et au Mexique.

Contact commercial : Christine Hong, [email protected] +86-13726029355

