VANCOUVER, BC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - First Mining Gold Corp. (« First Mining » ou la « Société ») (TSX : FF) (OTCQX : FFMGF) (FRANKFURT : FMG) a le plaisir d'annoncer que la société a déposé sur SEDAR+ un rapport technique indépendant d'évaluation économique préliminaire (« EEP ») (le « Rapport ») pour son projet aurifère Duparquet (« Duparquet » ou le « Projet »), détenu à 100 % et situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue , au Québec, Canada.

Le rapport, intitulé « NI 43-101 Technical Report : Preliminary Economic Assessment on the Duparquet Gold Project, Quebec, Canada » a été préparé par G Mining Services Inc. de Montréal, Québec (« G Mining ») conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») et a une date d'entrée en vigueur fixée au 15 septembre 2023.

Les résultats de l'EEP appuient une exploitation minière à ciel ouvert et souterraine de 15 000 tonnes par jour sur une durée de vie de la mine de 11 ans. Les faits saillants sont les suivants :

VAN avant impôt de 1,07 milliard de dollars canadiens 5% et VAN après impôt de 588 millions de dollars canadiens 5% à 1 800 $US /oz d'or (« Au »).

et VAN après impôt de 588 millions de dollars canadiens à 1 /oz d'or (« Au »). TRI de 24,9 % avant impôts ; TRI de 18,0 % après impôts à 1 800 USD /oz Au

24,9 % avant impôts ; 18,0 % après impôts à 1 /oz Au Production annuelle d'or récupéré sur la durée de vie de la mine (« LOM ») de 233 koz

Total de 2,5 Moz d'or récupéré sur une durée de vie de la mine de 11 ans

Retour sur investissement avant impôt de 3,8 ans; Retour sur investissement après impôt de 4,8 ans

Les coûts d'investissement initiaux sont estimés à 706 millions de dollars canadiens; les coûts d'investissement de maintien et de développement souterrain sont estimés à 738 millions de dollars canadiens.

Coût total annuel moyen de la durée de vie de la mine (« LOM ») de 751 $US /oz(1) ; coûts tout inclus de maintien aux activités moyens annuels (« AISC ») de 976 $US /oz.(2)



Note : Les paramètres du scénario de référence supposent un prix de l'or de 1 800 $US/oz et un taux de change ($CA/$US) de 1,33. Toutes les devises sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire. La VAN est calculée à partir du début de la construction et exclut tous les coûts de pré-construction.

(1) Le total des coûts décaissés (« cash cost ») comprend les coûts d'extraction, les coûts de traitement, les frais généraux au niveau de la mine, les frais de traitement et d'affinage et les redevances.

(2) Coûts tout inclus de maintien aux activités moyens annuels («AISC») comprend les coûts totaux en espèces plus les investissements de maintien, les investissements de développement et les coûts de fermeture.

Vue d'ensemble de l'EEP

Le projet aurifère Duparquet, situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, Canada, est l'un des plus grands projets aurifères non développés en Amérique du Nord. Le projet est situé immédiatement au nord de la ville de Duparquet, à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Rouyn-Noranda, au Québec, un important centre de services miniers qui abrite la seule fonderie de cuivre encore en activité au Canada. Duparquet contient actuellement 3,4 millions d'onces d'or dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 2,6 millions d'onces d'or dans la catégorie des ressources minérales présumées, comme indiqué dans le tableau 4 de la section sur l'estimation des ressources minérales.

L'EEP évalue la récupération de l'or à partir d'une exploitation minière à ciel ouvert et souterraine de 15 000 tonnes par jour (« tpj »), avec une usine de traitement comprenant le concassage, le broyage et la flottation, produisant un concentré destiné à la vente.

Tableau 1 : Hypothèses clés de l'EEP et économie du projet (1)

Hypothèses clés Unité LOM Prix de l'or US$/oz 1 800 USD/oz Taux de change C$:US$ 1,33 Profil de production Unité LOM Tonnage total de la mine à ciel ouvert Mt 282,0 Total du matériel minéralisé de la mine à ciel ouvert Mt 43,6 Ratio de décapage de la mine à ciel ouvert w:o 5,4 Total de matériel minéralisé de la mine souterraine Mt 12,0 Total de matériel minéralisé provenant des résidus miniers historiques Mt 4,1 Total des tonnes traitées Mt 59,7 Débit journalier tpj 15 000 Concentration à l'usine g/t Au 1,51 Durée de vie de la mine Années 11 ans Récupération de l'or dans le concentré % 89,5 % Métal récupéré tout au long de la vie de la mine (LOM) koz Au 2 595 koz Au Moyenne annuelle récupérée koz Au 233 koz Au Coûts d'exploitation (US$/oz) Unité LOM Total des coûts en espèces (2) US$/oz 751 $ Cout tout inclus des activités de soutien aux installations (AISC) (3) US$/oz 976 $ Dépenses en capital Unité LOM Capital initial C$M 706 $C Capital de maintien aux activités et de développement C$M 738 $C Coûts de fermeture C$M 30 $ Valeur de récupération estimée C$M (36 $) Économie Unité LOM VAN à 5 % (avant impôts ; après impôts) C$M 1 073 $CAN ; 588 $CAN TRI (avant impôt ; après impôt) % 24,9% ; 18,0% Retour sur investissement (avant impôts ; après impôts) Années 3,8 ans ; 4,8 ans









(1) Le lecteur est informé que l'EEP est de nature préliminaire et qu'elle n'est destinée qu'à fournir un examen initial de haut niveau du potentiel du projet et des options de conception. Le plan de mine et le modèle économique de l'EEP comprennent de nombreuses hypothèses et l'utilisation de ressources minérales présumées. Les ressources minérales présumées sont considérées comme trop spéculatives d'un point de vue géologique pour que l'on puisse leur appliquer les considérations économiques qui leur permettraient d'être classées comme réserves minérales et d'être utilisées dans une analyse économique, sauf dans les cas prévus par les études EEP. Il n'y a aucune garantie que les ressources présumées puissent être converties en ressources indiquées ou mesurées et, par conséquent, il n'y a aucune certitude que l'EEP ou les aspects économiques du projet décrits dans le présent document seront réalisés ou atteints. (2) Le total des coûts décaissés comprend les coûts d'extraction, les coûts de traitement, les frais généraux au niveau de la mine, les frais de traitement et d'affinage et les redevances. (3) L'AISC comprend les coûts totaux en espèces plus les investissements de maintien, les investissements de développement et les coûts de fermeture.

Estimation des ressources minérales

En septembre 2022, l'estimation des ressources minérales (« ERM ») du projet aurifère Duparquet a été mise à jour par InnovExplo Inc. conformément au Règlement 43-101 (voir le communiqué de presse du 12 septembre 2022 pour plus de détails). Le projet aurifère Duparquet contient 3,44 millions d'onces d'or dans les catégories mesurée et indiquée, à une teneur de 1,55 g/t Au, et 1,6 million d'onces d'or supplémentaires dans la catégorie présumée, à une teneur de 1,36 g/t Au (voir le tableau 2).

En août 2023, des mises à jour des ERM ont été réalisées sur les projets Pitt Gold et Duquesne, détenus à 100 % par First Mining, et ont ajouté 1,0 million d'onces d'or à une teneur de 2,32 g/t Au dans la catégorie présumée (voir le tableau 3), qui feront désormais partie du projet aurifère Duparquet, plus vaste et consolidé. Au cours de la validation finale et de l'achèvement du rapport, des ajustements mineurs ont été apportés à la déclaration des ERM du gisement Pitt Gold présentée dans le communiqué de presse du 7 septembre 2023. Les ajustements sont présentés dans les tableaux 3 et 4 de ce communiqué pour le gisement de Pitt Gold et l'ERM consolidée de 2023, respectivement.

À la suite de la mise à jour de l'estimation des ressources minérales à Pitt Gold et Duquesne, le projet Duparquet consolidé contient maintenant 3,44 millions d'onces d'or dans les catégories mesurée et indiquée, à une teneur de 1,55 g/t Au, et 2,64 millions d'onces d'or supplémentaires dans la catégorie présumée, à une teneur de 1,68 g/t Au.

Tableau 2 : Estimation des ressources minérales du gisement de Duparquet (en vigueur le 12 septembre 2022)

Zone (méthode d'extraction potentielle) Coup ure (g/t) Ressources mesurées Ressources indiquées Ressources présumées

Tonnage (t) Au (g/t) Onces Tonnage (t) Au (g/t) Onces Tonnage (t) Au (g/t) Onces







Mine à ciel ouvert 0,40 163 700 1,37 7 200 59 410 600 1,52 2 909 600 28 333 000 1,07 970 400

UG Mining 1,50 - - - 5 506 900 2,26 399 300 9 038 900 2,29 665 600

Résidus 0,40 19 900 2,03 1 300 4 105 200 0,93 123 200 - - -

Total

183 600 1,43 8 500 69 022 700 1,55 3 432 100 37 371 900 1,36 1 636 000



Tableau 3 : Estimation des ressources minérales des gisements de Pitt Gold (ajustée) et de Duquesne (date effective 15 septembre 2023) (non incluse dans l'EEP)

Zone (méthode d'extraction potentielle) Coupure (g/t) Pitt Gold Ressources présumées Duquesne Ressources présumées

Tonnage (t) Au (g/t) Onces Tonnage (t) Au (g/t) Onces







Mine à ciel ouvert 0 50 - - - 6 300 000 1,56 316 000

UG Mining 1 75 2 120 000 2,75 187 200 5 030 000 3,10 501 400

Total

2 120 000 2,75 187 200 11 330 000 2,24 817 400



Tableau 4 : Estimation des ressources minérales consolidées du projet aurifère Duparquet (à compter du 31 août 2023)*

Zone Ressources mesurées totales Ressources totales indiquées Ressources présumées totales (méthode d'extraction potentielle) Tonnage (t) Au Onces Tonnage (t) Au Onces Tonnage (t) Au Onces

(g/t) (g/t) (g/t) Mine à ciel ouvert 163 700 1,37 7 200 59 410 600 1,52 2 909 600 34 633 000 1,16 1 286 400 UG Mining - - - 5 506 900 2,26 399 300 16 189 000 2,60 1 354 100 Résidus 19 900 2,03 1 300 4 105 200 0,93 123 200 - - - Total 183 600 1,43 8 500 69 022 700 1,55 3 432 100 50 822 000 1,62 2 640 500 *Se référer au tableau d'estimation des ressources des gisements respectifs pour la teneur de coupure; ajusté pour Pitt Gold

Notes accompagnant les estimations des ressources minérales du projet aurifère Duparquet :





1. Les personnes qualifiées indépendantes pour l'estimation des ressources minérales de Duparquet, telles que définies par le Règlement 43-101, sont Marina Iund, géo., Carl Pelletier, géo. et Simon Boudreau, ing. d'InnovExplo. La date d'entrée en vigueur de l'estimation est le 12 septembre 2022. 2. Les personnes qualifiées indépendantes pour l'estimation des ressources minérales de Pitt Gold et Duquesne, tel que défini par le Règlement 43 101, sont Olivier Vadnais-Leblanc, géo., Carl Pelletier, géo., et Simon Boudreau, ing. d'InnovExplo. La date d'entrée en vigueur de l'estimation est le 15 septembre 2023. 3. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales, car leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les données sont actuellement insuffisantes pour définir ces ressources minérales présumées comme des ressources minérales indiquées ou mesurées et il n'est pas certain que la poursuite de l'exploration permettra de les faire passer dans la catégorie des ressources minérales indiquées ou mesurées. L'estimation des ressources minérales suit les normes de définition actuelles de l'ICM. 4. Les résultats sont présentés in situ et non dilués et offrent des perspectives raisonnables d'une éventuelle extraction économique. 5. Les estimations pour les mines souterraines et dans la fosse englobent soixante (60) domaines minéralisés et une enveloppe de dilution utilisant la teneur du matériau adjacent lorsqu'il est analysé ou une valeur de zéro lorsqu'il n'est pas analysé ; l'estimation des résidus englobe quatre (4) zones. 6. Duparquet : Dans la fosse et sous terre : Plafonnement à haute teneur de 25 g/t Au ; Résidus : Résidus : Plafonnement à haute teneur de 13,0 g/t Au pour la zone 1, 3,5 g/t Au pour la zone 2, 1,7 g/t Au pour la zone 3 et 2,2 g/t Au pour la zone 4. Les données brutes d'analyse ont fait l'objet d'un plafonnement à haute teneur appuyé par une analyse statistique avant d'être composées. 7. Pitt Gold : Sous terre : Plafonnement à haute teneur de 20 g/t Au. Le plafonnement des hautes teneurs, appuyé par une analyse statistique, a été effectué sur des analyses composites. 8. Duquesne : En fosse et souterrain : Plafonnement à haute teneur de 55 g/t Au. Le plafonnement des hautes teneurs appuyé par une analyse statistique a été effectué sur des analyses composites. 9. En fosse et en souterrain : Pour Duparquet, l'estimation a utilisé un modèle de sous-bloc dans GEOVIA SURPAC 2021 avec une taille de bloc unitaire de 5m x 5m x 5m et une taille minimale de bloc de 1,25m x 1,25m x 1,25m. Pour Pitt Gold et Duquesne, les estimations ont utilisé un modèle de sous-bloc dans GEOVIA SURPAC 2023 avec une taille de bloc unitaire de 6m x 6m x 6m et une taille de bloc minimum de 1,5m x 0,5m x 0,5m. Les interpolations des teneurs ont été obtenues par ID2 en utilisant des limites dures. Résidus de Duparquet : L'estimation a utilisé un modèle de bloc dans GEOVIA GEMS avec une taille de bloc de 5m x 5m x 1m. L'interpolation des teneurs a été obtenue par ID2 en utilisant des limites dures. 10. Dans la fosse et sous terre : Pour Duparquet, une densité de 2,73 g/cm3 a été utilisée pour les domaines minéralisés et l'enveloppe. Pour Pitt Gold et Duquesne, une densité de 2,7 g/cm3 a été utilisée pour les domaines minéralisés et l'enveloppe. Une valeur de densité de 2,00 g/cm3 a été utilisée pour les morts-terrains. Une valeur de densité de 1,00 g/cm3 a été utilisée pour les solides d'excavation (galeries et chantiers) supposés être remplis d'eau. Résidus : Une densité fixe de 1,45 g/cm3 a été utilisée dans les zones et les déchets. 11. Dans la fosse et sous terre : Pour Duparquet, l'estimation des ressources minérales est classée comme mesurée, indiquée et présumée. La catégorie mesurée est définie par des blocs ayant un volume d'au moins 25 % à l'intérieur d'une enveloppe construite à une distance de 10 m autour d'échantillons de chenaux existants. La catégorie indiquée est définie par des blocs répondant à au moins une (1) des conditions suivantes : Blocs tombant à l'intérieur d'une zone tampon de 15 m autour des chantiers existants et/ou blocs pour lesquels la distance moyenne aux composites est inférieure à 45 m. Un polygone d'écrêtage a été généré pour contraindre les ressources indiquées pour chacun des soixante (60) domaines minéralisés. Seuls les blocs pour lesquels une continuité géologique et de teneur raisonnable a été démontrée ont été sélectionnés. Tous les blocs interpolés restants ont été classés comme ressources présumées. Les blocs interpolés dans l'enveloppe ont tous été classés comme ressources présumées. Résidus : Les catégories mesurées et indiquées ont été définies sur la base de l'espacement des trous de forage (mesuré : Zones 1 et 2 = grille de 30m x 30m ; Indiqué : Zone 3 = grille de 100m x 100m et Zone 4 = grille de 200m x 200m). Pour Pitt Gold et Duquesne, les ressources minérales estimées sont entièrement classées comme présumées en raison d'un manque de confiance dans certains colliers de forage et dans les emplacements de développement souterrain. 12. L'estimation des ressources minérales pour Duquesne et Pitt Gold a été préparée à l'aide d'une modélisation par blocs en 3D et de la méthode d'interpolation inverse de la distance au carré ("ID2"). 13. Les ressources minérales sont classées comme présumées sur la base de l'espacement des forages, ainsi que de la continuité géologique et de la teneur. La distance maximale au composite le plus proche est de 75 m pour les ressources présumées dans toutes les zones pour Duquesne et de 210 m pour les ressources présumées dans toutes les zones pour Pitt Gold. 14. Les perspectives raisonnables d'une éventuelle extraction économique sont satisfaites par l'utilisation de teneurs de coupure raisonnables à la fois pour les scénarios d'extraction à ciel ouvert et souterraine (largeur d'exploitation minimale de 2 m) et de volumes contraignants (formes optimisées Deswik et enveloppes de fosse optimisées Whittle). 15. Dans la fosse et sous terre : L'estimation des ressources minérales est limitée localement à la fosse, avec un angle de pente du substratum rocheux de 50° et un angle de pente des morts-terrains de 30°. Les ressources minérales hors fosse répondent aux perspectives raisonnables d'une éventuelle extraction économique en appliquant des volumes contraignants à tous les blocs (scénario d'extraction souterraine potentielle) à l'aide de la méthode DSO. Les ressources de Duparquet sont rapportées à une teneur de coupure arrondie de 0,4 g/t Au (dans la fosse et dans les résidus) et de 1,5 g/t Au (UG). Les teneurs de coupure ont été calculées en utilisant les paramètres suivants : coût d'extraction = 70,00 $CAN (UG) ; coût de traitement = 11,9 $CAN (résidus) à 17,0 $CAN (fosse et UG) ; frais généraux et administratifs = 8,75 $CAN ; coûts d'affinage et de vente = 5,00 $CAN ; prix de l'or = 1 650 $US/oz ; taux de change USD:CAD = 1,31 ; et récupération à l'usine = 93,9 %. Les teneurs de coupure devraient être réévaluées en fonction des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coûts miniers, etc.). Les ressources de Duquesne sont rapportées à une teneur de coupure arrondie de 0,5 g/t Au (dans la fosse) et les ressources de Pitt Gold et Duquesne sont rapportées à une teneur de coupure arrondie de 1,75 g/t Au (UG). Les teneurs de coupure ont été calculées en utilisant les paramètres suivants : coût minier = 84,86 $CAN (UG) ; coût de traitement = 21,010 $CAN ; frais généraux et administratifs = 11,75 $CAN ; coûts d'affinage et de vente = 5,00 $CAN ; prix de l'or = 1 800 $US/oz ; taux de change USD:CAD = 1,3 ; et taux de récupération de l'usine = 90 %. Les teneurs de coupure devraient être réévaluées à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coûts miniers, etc.). 16. Le nombre de tonnes métriques a été arrondi au millier le plus proche et les onces ont été arrondies à la centaine la plus proche, conformément aux recommandations de la norme NI 43 101. Tout écart dans les totaux est dû à des effets d'arrondi. 17. Les personnes qualifiées n'ont connaissance d'aucun problème connu lié à l'environnement, aux autorisations, à la législation, aux titres de propriété, à la fiscalité, à la situation sociopolitique ou à la commercialisation, ni d'aucun autre problème pertinent non mentionné dans le présent document, qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales.

Environnement et Communauté

L'EEP a pris en compte et intégré la possibilité de tirer parti du développement du projet aurifère de Duparquet en remettant en état les sites contaminés, notamment en retirant et en retraitant plus de 4,1 Mt de résidus miniers historiques non confinés. Avec de telles mesures incorporées dans le plan de mine de l'EEP, en combinaison avec la capacité du projet à collecter et à traiter les eaux souterraines historiquement affectées par l'excavation et l'assèchement de la mine à ciel ouvert, le projet est en mesure de fournir des avantages environnementaux et des avantages socio-économiques par le biais de l'emploi, des contrats et des revenus pour la municipalité de Duparquet. Il est prévu d'affiner et d'optimiser l'EEP en fonction des consultations et des contributions que recevront le gouvernement, la municipalité de Duparquet et d'autres parties prenantes locales et régionales, ainsi les Premières Nations du territoire.

Depuis l'acquisition du projet aurifère Duparquet en septembre 2022, First Mining a donné la priorité à la rencontre des gens, des communautés et des représentants du gouvernement sur la planification du projet d'une manière ouverte et transparente. First Mining a publié le site Web de Mines d'Or Duparquet pour partager l'information sur le projet et a récemment terminé les rénovations nécessaires à l'ouverture d'un bureau de relations communautaires de First Mining à Duparquet. Le projet offre la possibilité de traiter les aspects environnementaux historiques sur le site du projet afin d'améliorer la durabilité à long terme, l'activité économique et de soutenir la planification et le développement municipaux durables.

La municipalité de Duparquet se trouve dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui a été façonnée principalement par des industries basées sur les ressources naturelles, y compris l'exploitation minière et la foresterie, où l'industrie minière représente 1 emploi sur 7 dans la région.

Personnes qualifiées

L'affiliation et les domaines de responsabilité de chacune des personnes qualifiées impliquées dans la préparation de l'EEP sont les suivants :

Tableau 5 : Personnes qualifiées pour la PEA NI 43-101

Personnes qualifiées Entreprise Domaine d'expertise Carl Michaud, ing. G Mining Services Inc. Estimation des coûts d'exploitation, analyse économique et ingénierie minière Alexandre Dorval, ing. G Mining Services Inc. Ingénierie des mines à ciel ouvert Marina Iund. géo. InnovExplo Inc. Duparquet ERM Olivier Vadnais-Leblanc, géo. InnovExplo Inc. Duquesne et Pitt Gold ERM Carl Pelletier. géo. InnovExplo Inc. Duparquet, Duquesne et Pitt Gold ERM Simon Boudreau, ing. InnovExplo Inc. Duparquet, Duquesne et Pitt Gold ERM Neil Lincoln, ing. G Mining Services Inc. Traitement des minéraux et méthodes de récupération Philip Rodrigue, ing. G Mining Services Inc. Estimation des coûts d'infrastructure et d'investissement Sheldon Smith MES, géo. Stantec Consulting Ltd. Environnement et permis

La société met en garde contre le fait que les résultats de l'EEP sont préliminaires par nature et comprennent des ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives d'un point de vue géologique pour que l'on puisse leur appliquer les considérations économiques qui leur permettraient d'être classées dans la catégorie des réserves minérales. Il n'y a aucune certitude que les résultats de l'EEP se concrétiseront.

Personnes qualifiées

M. Louis Martin, géo (OGQ 0364), consultant de First Mining, est une « personne qualifiée » aux fins du Règlement 43-101, et il a examiné et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention de permis sont en cours avec un projet d'étude d'impact environnemental («EIS») pour le projet publié en juin 2022, et le projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et un portefeuille de projets aurifères, notamment le projet aurifère Pickle Crow (en cours de développement en partenariat avec Auteco Minerals Ltd.), le projet aurifère Hope Brook (en cours de développement en partenariat avec Big Ridge Gold Corp.), ainsi qu'une participation importante dans Treasury Metals Inc.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et PDG de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Directeur général et administrateur

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « déclarations prospectives » (collectivement « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des mots tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ces mots, ou indiquant que certaines déclarations prospectives sont susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats de l'entreprise, ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » pris, réalisés ou atteints, ou la forme négative de ces termes et expressions similaires Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives à : (i) les résultats de l'EEP ; (ii) le potentiel économique et les mérites du projet ; (iii) la quantité et la teneur estimées des ressources minérales du projet ; (iv) l'EEP représentant une option de développement viable pour le projet ; (v) la construction d'une mine au projet ; (vi) le projet étant l'un des projets de développement les plus significatifs au Canada ; (vii) les estimations des dépenses en capital et des coûts d'exploitation pour le projet ; (viii) le fait que le projet est l'un des projets de développement les plus significatifs au Canada ; (vii) les estimations des coûts d'investissement et d'exploitation ; (viii) le montant estimé de la production future du projet ; (ix) les estimations de la durée de vie de la mine et les rendements économiques du projet ; * les avantages environnementaux du projet ; et (xi) les possibilités d'amélioration du projet.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prédictions, attentes ou croyances actuelles concernant des événements futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de First Mining ou de ses consultants, ainsi que sur diverses hypothèses qu'ils ont formulées et sur l'information dont ils disposent actuellement. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prospectives reflètent les convictions, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont faites et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le fait que les activités, les opérations et la situation financière de la société puissent être matériellement affectées par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que le COVID-19, et par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés à de telles épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultant de l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que le COVID-19, qui peuvent entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des opérations dans tout ou partie des propriétés minières de la société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations des marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ) ; l'évolution des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, des réglementations et des développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et les autres parties prenantes, ainsi que leurs revendications ; la disponibilité et l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers ; les titres de propriété ; et les risques supplémentaires décrits dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR+ de la société à l'adresse suivante : www.sedarplus.ca, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 40-F déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

First Mining met en garde contre le fait que la liste des facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos énoncés prospectifs pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et les autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par la société ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

Avertissement aux investisseurs américains

La société est un "émetteur privé étranger" au sens de la règle 3b-4 du United States Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et peut se prévaloir du régime d'information multinational Canada-États-Unis. Elle est donc autorisée à préparer les informations techniques contenues dans le présent document conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent des exigences des lois sur les valeurs mobilières actuellement en vigueur aux États-Unis. En conséquence, les informations concernant les gisements minéraux présentées ici peuvent ne pas être comparables aux informations rendues publiques par les sociétés qui publient leurs rapports conformément aux normes américaines.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse n'ont pas été préparées conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et utilisent des termes conformes aux normes de déclaration du Canada, certaines estimations étant préparées conformément au règlement 43-101.

Le règlement 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) qui établit des normes pour toutes les informations scientifiques et techniques communiquées au public par un émetteur au sujet de ses projets miniers importants.

