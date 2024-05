Les faits saillants comprennent le sondage DUP24-018 qui a rapporté 3,11 g/t Au sur 13,16 m, et le sondage DUP24-019 qui a rapporté 3,07 g/t Au sur 10,32 m et 3,19 g/t sur 4,53 m. Ces résultats, combinés à d'autres sondages effectués dans le cadre du programme d'hiver, continuent soutenir les travaux en cours et la délimitation de tendances de minéralisation plus profondes dans les secteurs cibles de la zone nord du gisement Duparquet.

« Les premiers résultats de notre programme d'hiver sont encourageants et continuent de démontrer le potentiel de hausse du projet aurifère Duparquet », a déclaré Dan Wilton, chef de la direction de First Mining. « Ces résultats démontrent la forte continuité de la minéralisation à haute teneur à Duparquet et le potentiel de la fosse à ciel ouvert à haute teneur près de la surface de cette ancienne mine en production. Nous continuons à tirer parti de notre modèle géoscientifique intégré pour renforcer la confiance dans les ressources et l'exploration du projet. Des programmes de suivi sont en cours et nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre nos activités d'exploration au cœur de la prolifique ceinture aurifère de l'Abitibi. »

La phase 2 du programme d'hiver a débuté en février 2024 et comprenait un programme de forage de sept trous et de 2 856 m. La stratégie d'exploration hivernale 2024 de First Mining visait à explorer les contrôles de plongée dans plusieurs tendances de minéralisation clés, en soutenant davantage la croissance des ressources supplémentaires par l'optimisation de la teneur et l'extension de la profondeur. Les trous de forage DUP24-018 et DUP24-019 ont réussi dans l'approche prévue, avec des intersections de minéralisation aurifère significative conformes aux tendances à plus haute teneur qui étaient ciblées. D'autres résultats d'analyse du forage d'hiver sont en attente et devraient être publiés dans les semaines à venir.

Tableau 1 : Intercepts de forage significatifs sélectionnés, programme de forage de la phase 2B de 2024

Numéro de

trou

De (m) À (m) Longueur (m) Teneur (Au g/t) Cible DUP24-018

144,00 144,69 0,69 20,00 Zone Nord DUP24-018

175,52 188,68 13,16 3,11 DUP24-018

376,47 377,00 0,53 11,70 DUP24-018

385,82 399,97 14,15 1,53 DUP24-018 inc. 393,74 394,24 0,50 17,70 DUP24-019

87,94 98,26 10,32 3,07 DUP24-019 inc. 90,35 91,20 0,85 9,19 DUP24-019

102,30 106,83 4,53 3,19

*Les intervalles rapportés sont des longueurs de carottes forées (les largeurs réelles sont estimées à 75-85% de l'intervalle de longueur de la carotte, les valeurs d'analyse ne sont pas coupées).

La figure 1 présente un plan des cibles d'exploration hivernale sélectionnées de la phase 2B et l'emplacement des trous de forage. Les résultats d'analyse des premiers trous du programme de forage de la phase 2B 2024 sont présentés dans le tableau 1, les résultats d'analyse complets figurant dans le tableau 2 et l'emplacement des trous de forage dans le tableau 3.

Détails supplémentaires sur les résultats des forages dans la zone nord et la zone cible Rex

La stratégie de forage de la zone Nord est axée sur le ciblage des possibilités d'extension latérale ainsi que sur le forage de plusieurs tendances plus profondes et à plus haute teneur qui soutiennent une extension en aval-pendage. La minéralisation de la zone Nord se trouve dans une syénite porphyrique fortement altérée en séricite et en silice, avec des teneurs plus élevées dans les zones présentant une altération accrue, des sulfures à 2-5 %, des veines de carbonate et quartz et une bréchification associée à des contacts cisaillés (figure 2). L'augmentation de l'altération et des veines coïncide dans l'espace avec la modélisation du projet associée aux zones de forte déformation D2 qui sont interprétées comme des zones de cisaillement secondaires de la zone de faille Destor-Porcupine.

Le trou de forage DUP24-018 (figure 3) a été foré à travers la zone de cisaillement minéralisée au contact nord du l'intrusion de syénite de Beattie et a retourné plusieurs intercepts de valeurs aurifères significatives. Les faits saillants de la principale zone de cisaillement minéralisée comprennent 20 g/t Au sur 0,69 m entre 144 et 144,69 m et 0,94 g/t Au sur 3,78 m entre 149,22 et 153 m, dans un basalte fortement cisaillé et altéré avec de la silice, et 3,11 g/t Au sur 13,16 m entre 175,52 et 188,68 m, dans une unité de syénite porphyrique fortement cisaillée et altérée. Cette zone principale a été caractérisée comme une zone à plus haute teneur qui est interprétée comme ayant un fort potentiel de continuité en aval-pendage. First Mining a entrepris une approche systématique pour explorer cette zone et un certain nombre de tendances similaires qui permettront de cibler avec plus de certitude les extensions de forage en profondeur dans le but d'accroître les ressources minérales.

Par ailleurs, plus bas dans le trou de forage DUP24-018, plusieurs intersections significatives ont été relevées à 376,47-377,0 m, avec une teneur de 11,70 g/t Au sur 0,53 m, et à 385,82-399,97 m, avec une teneur de 1,53 g/t Au sur 14,15 m, y compris 17,70 g/t Au sur 0,50 m entre 393,74 et 394,24 m. Ces intersections sont toutes situées dans la syénite, et la minéralisation est associée à un cisaillement, une bréchification et des zones d'altération en silice et en séricite, à une augmentation des veines et à une pyrite disséminée pouvant atteindre 1 %. Le projet Duparquet continue de démontrer une excellente continuité de la minéralisation en aval-pendage et le long de ces zones de minéralisation, orientées à la fois à l'intérieur et au contact de la (des) syénite(s).

Le sondage DUP23-019 (figure 4) a permis de vérifier d'autres zones à plus haute teneur le long de la zone de cisaillement minéralisée au contact nord du l'intrusion syénitique de Beattie. Les faits saillants de la principale zone de cisaillement minéralisée comprennent 0,7 g/t Au sur 1 m entre 84,5 et 85,5 m, 3,07 g/t Au sur 10,32 m entre 87,94 et 98,26 m (y compris 9,19 g/t Au sur 0,85 m), et 3,19 g/t Au sur 4,53 m entre 102,3 et 106,83 m. Ces intersections significatives sont situées dans une syénite associée à une forte altération en silice et en séricite, à des veines de carbonate et quartz couvrant jusqu'à 40 % de la carotte de forage dans des zones localisées, et jusqu'à 10 % de pyrite disséminée.

La zone Nord est une zone prioritaire pour l'optimisation de l'exploration et l'extension potentielle de la mine à ciel ouvert et des ressources souterraines. Les récents résultats de forage continuent de confirmer que la zone est une zone cible très prometteuse pour le projet, avec le potentiel de développerdes ressources significatives le long de l'axe et en profondeur (figure 5).

Une nouvelle cible de découverte à l'extérieur de la syénite principale de Beattie a été identifiée lors de la campagne d'été 2023. La cible Rex (figure 6) borde le contact nord de la syénite de Beattie et se trouve à environ 500 m des ressources minérales actuelles ; elle est située au contact d'une structure D2 régionale où elle coïncide avec une stratigraphie volcanique mafique établie par cartographie et soutenue par l'expression magnétique géophysique. Un échantillon de surface volcanique mafique prélevé en 2023 (échantillon 571507) a donné une teneur de 0,694 g/t Au, et un sondage historique, DON10-122, a donné une teneur de 0,87 g/t Au sur 9 m entre 348,5 et 357,5m. First Mining a également testé la cible Rex avec le forage de deux trous d'exploration au cours du programme d'hiver 2024 (DUP24-020 et DUP24-021), ciblant une structure D2 abrupte qui est projetée depuis la surface. La structure a été recoupée dans les deux trous, le DUP24-021 ayant donné 0,73 g/t Au sur 3,85 m entre 205,85 et 209,70 m, et 0,61 g/t Au sur 1,0 m entre 267,7 et 268,70 m. La minéralisation est encaissée dans une structure graphitique bréchique avec des veines de carbonate et quartz et jusqu'à 1 % de sulfures disséminés. D'autres travaux d'exploration de suivi, y compris un levé magnétique aéroporté, viendront appuyer les travaux de terrain en cours afin de faire avancer les prochaines étapes pour la cible Rex.

"Nos premiers résultats de forage 2024 à Duparquet démontrent notre capacité à développer l'espace d'exploration avec une approche géoscientifique systématique et intégrée", a déclaré James Maxwell, vice-président de l'exploration et des opérations du projet. « Nous envisageons des possibilités de croissance considérables alors que nous continuons à faire avancer les opportunités de croissance au niveau des gisements et au niveau régional sur l'ensemble du projet. »

Programmes d'exploration Duparquet 2024

Les activités d'exploration se poursuivront sur le projet Duparquet en 2024, en se concentrant sur le forage, les programmes régionaux de travail sur le terrain, les levés géophysiques aéroportés magnétiques et LiDAR, ainsi que sur un modèle géologique 3D élargi à l'ensemble de la propriété et sur les cibles.

Tableau 2 : Résultats des forages de la phase 2B du programme d'hiver

Numéro de

trou

De (m) À (m) Longueur (m) Teneur (Au g/t) DUP24-018

130,95 131,50 0,55 0,49 DUP24-018

144,00 144,69 0,69 20,00 DUP24-018

149,22 153,00 3,78 0,94 DUP24-018 inc. 149,22 149,80 0,58 3,35 DUP24-018

175,52 188,68 13,16 3,11 DUP24-018

192,00 192,88 0,88 0,44 DUP24-018

209,00 210,00 1,00 0,47 DUP24-018

210,88 211,64 0,76 0,45 DUP24-018

212,40 213,00 0,60 0,47 DUP24-018

247,20 248,34 1,14 0,58 DUP24-018

252,19 252,95 0,76 0,60 DUP24-018

256,00 257,65 1,65 0,99 DUP24-018

264,00 264,68 0,68 0,58 DUP24-018

271,20 271,70 0,50 0,70 DUP24-018

278,47 280,32 1,85 1,41 DUP24-018

321,21 321,90 0,69 0,91 DUP24-018

376,47 377,00 0,,53 11,70 DUP24-018

385,82 399,97 14,15 1,53 DUP24-018 inc. 393,74 394,24 0,50 17,70 DUP24-018

408,00 409,00 1,00 1,50 DUP24-018

425,00 428,00 3,00 1,52 DUP24-018

436,05 437,00 0,95 0,49 DUP24-018

439,86 441,00 1,14 0,68 DUP24-019

63,00 64,00 1,00 0,58 DUP24-019

84,50 85,50 1,00 0,70 DUP24-019

87,94 98,26 10,32 3,07 DUP24-019 inc. 90,35 91,20 0,85 9,19 DUP24-019

102,30 106,83 4,53 3,19 DUP24-020 aucun résultat d'analyse significatif DUP24-021

205,85 209,70 3,85 0,73 DUP24-021

267,70 268,70 1,00 0,61

*Les intervalles rapportés sont des longueurs de carottes forées (les largeurs réelles sont estimées à 75-85% de l'intervalle de longueur de la carotte ; les valeurs d'analyse ne sont pas coupées).

Tableau 3 : Emplacement des trous de forage d'hiver de la phase 2B , projet aurifère Duparquet

Numéro de

trou Azimut (°) Plongée (°) Longueur (m) Est Nord DUP24-018 185 -68 531 631782 5374621 DUP24-019 10 -45 150 631542 5374501 DUP24-020 0 -47 300 633009 5374503 DUP24-021 0 -53 348 633104 5374461

Note : Coordonnées du collier en UTM NAD 83 z17

À propos du projet aurifère de Duparquet

Le projet Duparquet est géologiquement situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et se trouve géographiquement à environ 50 km au nord de la ville de Rouyn-Noranda. Le projet bénéficie d'un accès facile et de la proximité d'une main-d'œuvre et d'infrastructures existantes, notamment des routes, des voies ferrées et un réseau hydroélectrique. Le projet Duparquet renferme actuellement des ressources aurifères conformes à la norme 43-101, soit 3,44 millions d'onces dans la catégorie des ressources mesurées et indiquées à une teneur de 1,55 g/t Au, et 2,64 millions d'onces supplémentaires dans la catégorie des ressources présumées, à une teneur de 1,62 g/t Au. First Mining a réalisé une évaluation économique préliminaire1 (« EEP ») en 2023 (voir les communiqués de presse du 7 septembre 2023 et du 23 octobre 2023).

Le projet Duparquet totalise environ 5 800 hectares répartis sur 19 kilomètres de longueur le long de la prolifique zone de faille Destor-Porcupine, ainsi que sur de nombreux segments minéralisés et linéaments secondaires influents. Le projet Duparquet comprend les anciennes mines Beattie, Donchester et Duquesne, ainsi que les gisements Central Duparquet, Dumico et Pitt Gold.

1 Voir le rapport 43-101 du 20 octobre 2023 intitulé "NI 43-101 Technical Report : Preliminary Economic Assessment Duparquet Gold Project".

Laboratoire d'analyse et procédures AQ/CQ

Tous les échantillons prélevés par First Mining dans le cadre de ses programmes d'exploration sont soumis à des programmes internes de contrôle et d'assurance de la qualité (AQ/CQ) qui comprennent l'insertion de matériaux de référence certifiés, des blancs et d'un niveau d'analyse en double. Les échantillons de carottes du programme de forage 2023 à Duparquet ont été envoyés à AGAT Laboratories, avec préparation des échantillons à Val d'Or et analyse à Thunder Bay, où ils ont été traités pour l'analyse de l'or par essai pyroanalyse de 50 grammes avec une finition par absorption atomique. Des échantillons provenant de certains trous ont été envoyés à AGAT Laboratories à Calgary, Alberta, pour une analyse multi-éléments (y compris l'argent) par la méthode du plasma à couplage inductif (ICP) avec une digestion à quatre acides. Les systèmes d'AGAT Laboratories sont conformes aux exigences de la norme ISO/IEC 17025 et répondent aux exigences de la norme 43-101 en matière d'analyse.

Personne qualifiée

Louis Martin, géo., consultant géologique principal de First Mining, est une « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, et il a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention de permis sont en cours avec un projet d'étude d'impact environnemental (« EIE ») pour le projet publié en juin 2022, et le projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et un portefeuille de projets aurifères, notamment le projet aurifère Pickle Crow (en cours de développement en partenariat avec Firefly Metals Ltd.), le projet aurifère Hope Brook (en cours de développement en partenariat avec Big Ridge Gold Corp.), ainsi qu'une participation importante dans Treasury Metals Inc.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et PDG de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chef de la direction et administrateur

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » et « déclarations prévisionnelles » (collectivement « déclarations prévisionnelles ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prévisionnelles sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront » pris, se produisent ou sont atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et d'autres expressions similaires.

Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prédictions, attentes ou croyances actuelles concernant des événements futurs. Tous les énoncés prévisionnels sont fondés sur les croyances actuelles de First Mining ou de ses consultants, ainsi que sur diverses hypothèses qu'ils ont formulées et sur l'information dont ils disposent actuellement. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prévisionnelles reflètent les convictions, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont faites et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le fait que les activités, les opérations et la situation financière de la société puissent être matériellement affectées par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que le COVID-19, et par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés à de telles épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultant de l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que le COVID-19, qui peuvent entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des activités dans tout ou partie des propriétés minières de la société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations des marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'évolution des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, des réglementations et des développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés à l'exploration minière, au développement et à l'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et les autres parties prenantes, ainsi que leurs revendications ; la disponibilité et l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers ; les titres de propriété. Ces risques sont décrits dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR de la société, à l'adresse www.sedar.com, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 40-F, déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

First Mining met en garde contre le fait que la liste des facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos énoncés prévisionnels pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et les autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par la société ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

Avertissement aux investisseurs américains

La société est un « émetteur privé étranger » au sens de la règle 3b-4 du United States Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et peut se prévaloir du régime d'information multinational Canada-États-Unis. Elle est donc autorisée à préparer les informations techniques contenues dans le présent document conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent des exigences des lois sur les valeurs mobilières actuellement en vigueur aux États-Unis. En conséquence, les informations concernant les gisements minéraux présentées ici peuvent ne pas être comparables aux informations rendues publiques par les sociétés qui publient leurs rapports conformément aux normes américaines.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse n'ont pas été préparées conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et utilisent des termes conformes aux normes de déclaration du Canada, certaines estimations étant préparées conformément au règlement 43-101.

Le règlement 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) qui établit des normes pour toutes les informations scientifiques et techniques communiquées au public par un émetteur au sujet de ses projets miniers importants.

SOURCE First Mining Gold Corp.

Renseignements: Numéro gratuit : 1 844 306 8827 | Courriel : [email protected]; Paul Morris | Directeur, Relations avec les investisseurs | Courriel : [email protected]