VANCOUVER, BC, le 30 janv. 2023 /CNW/ - First Mining Gold Corp. (« First Mining » ou la « Société » (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANCFORT: FMG) a le plaisir d'annoncer que par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, Mines d'Or Duparquet Inc., elle a conclu une entente avec IAMGOLD Corp. (« IAMGOLD ») en vue d'acquérir la propriété Porcupine Est (« propriété Porcupine Est ») située à côté du projet aurifère Duparquet de la Société et reliant l'ensemble des terrains de First Mining à ses projets Pitt et Duquesne à l'est (la « Transaction ») pour une contrepartie totale de :

Figure 1 : Aperçu des projets de First Mining Québec et de la propriété Porcupine Est nouvellement acquise (Groupe CNW/First Mining Gold Corp.)

2,5 millions d'actions ordinaires de First Mining à la clôture de la Transaction;

L'octroi d'une redevance sur les retours net de fonderie (NSR) de 1,5 % à IAMGOLD à la clôture de la Transaction;

Un paiement futur de 500 000 $CAN, en espèces ou en actions de First Mining, conditionnel à la déclaration d'une ressource aurifère minimale de 350 000 koz sur la propriété Porcupine Est; et

Un paiement conditionnel futur de 1 000 000 $, en espèces ou en actions de First Mining, à verser dans les 12 mois suivant la déclaration de la production commerciale au projet aurifère Duparquet , tant que toute infrastructure de surface importante liée au projet aurifère Duparquet aura été construite sur la propriété Porcupine Est

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'annoncer cette consolidation stratégique autour de nos actifs au Québec, augmentant ainsi notre position foncière de 50 % », a déclaré Dan Wilton, chef de la direction de First Mining. Ces claims très prospectifs sont situés entre nos projets aurifères de Duparquet, Pitt et Duquesne, ce qui donne à First Mining un ensemble de propriétés contiguës couvrant 19 km de stratigraphie favorable au Québec, au cœur de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entreprendre de solides programmes d'ingénierie et d'exploration qui continueront à démontrer la nature hautement prospective de notre projet aurifère Duparquet et des projets environnants. Nous sommes également très heureux d'accueillir IAMGOLD parmi les actionnaires de First Mining. IAMGOLD est très présente en Ontario et au Québec et, alors que nous continuons à faire progresser Springpole et Duparquet, nous avons hâte à d'autres occasions de travailler ensemble. »

La propriété Porcupine Est est stratégiquement située entre le projet aurifère Duparquet de First Mining et les projets aurifères Pitt et Duquesne de First Mining. Avec l'ajout de la propriété Porcupine Est, First Mining augmentera sa position foncière de 1 868 hectares, pour un ensemble total de terrains de plus de 5 800 hectares au Québec. Elle fournira également 7 km supplémentaires de terrain stratégique le long de la prolifique zone de faille Destor-Porcupine, portant l'exposition totale de First Mining à 19 km, y compris de nombreuses structures minéralisées secondaires. La nouvelle propriété fusionnée comprend maintenant 3 anciennes mines aurifères productrices, 1 gisement d'or et 17 indices minéraux.

La Transaction devrait être clôturée au plus tard le 3 février 2023.

À propos de la propriété Porcupine Est

La propriété Porcupine Est comprend 51 claims miniers couvrant une superficie de 1 868 hectares et comprend 7,3 km de extensions latéralement le long de la prolifique zone de faille Destor-Porcupine (ZFDP) ainsi que de nombreux épandages minéralisés favorables ou structures secondaires provenant de la ZFDP. La géologie sous-jacente de la propriété Porcupine Est est très similaire à celle de la propriété aurifère Duparquet voisine, qui comprend des syénites et des porphyres felsiques encaissés dans des roches volcaniques mafiques et ultramafiques et recouverts par des conglomérats plus jeunes d'âge Témiscamingue.

La propriété Porcupine Est a été testée avec 67 trous de forage, totalisant 16 657 m entre 1945 et 2013. Le programme de forage le plus récent a été réalisé de 2012 à 2013 et a consisté en 9 trous pour un total de 1 574 m. Les intersections historiques sélectionnées provenant du forage relativement peu profond sur la propriété Porcupine Est comprennent 2,33 g/t Au sur 11,8 m (G83-2), 2,42 g/t Au sur 6,1 m (G82-7), 1,20 g/t Au sur 10,21 m (G82-5) 0,55 g/t Au sur 32,11 m (T82-1) et 0,93 g/t Au sur 29,41 m (T82-10).

La propriété Porcupine Est comprend 3 indices aurifères connus tels que définis dans le SIGÉOM (base de données du gouvernement du Québec). Il s'agit des indices Porcupine-173595, Touriet et Touriet-Est qui ont été découverts entre 1980 et 1998 par prospection de surface, tranchées et forage au diamant. Les intersections sélectionnées rapportées à SIGÉOM et associées à ces indices incluent : 1,37 g/t Au sur 1,3 m et 2,15 g/t Au sur 4,5 m (Porcupine Est), 1,87 g/t Au sur 2,2 m et 0,84 g/t Au sur 10,3 m (Touriet) et 3,1 g/t Au sur 2,6 m et 0,4 g/t Au sur 18,0 m (Touriet Est).

L'indice Touriet est caractérisé par une intrusion porphyrique felsique aurifère bordée par des volcanites ultramafiques fortement altérées et localement cisaillées qui sont localement minéralisées. L'indice Touriet initial a été foré latéralement sur environ 750 m, généralement jusqu'à une profondeur maximale de -200 m. L'indice Touriet est typique des porphyres aurifères à faibles teneurs en or sur de grandes épaisseurs comme le démontrent quelques forages choisis rapportés par IAMGOLD : T82-10 : 0,7 g/t Au sur 61,0 m ; POR98-99 : 0,6 g/t Au sur 19,4 m.

Personnes qualfiées

M. Louis Martin, géo., (OGQ 0364), consultant de First Mining, est une « Personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101, et a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un développeur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention de permis sont en cours, avec une ébauche d'étude d'impact environnemental (« EIE ») pour le projet publiée en juin 2022, et les projets aurifères Duparquet, Pitt et Duquesne au Québec, un ensemble d'actifs de développement avancé situés sur la faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et un portefeuille de participations dans des projets aurifères, notamment le projet aurifère Pickle Crow (en cours de développement en partenariat avec Auteco Minerals Ltd.), le projet aurifère Hope Brook (en cours de développement en partenariat avec Big Ridge Gold Corp.), une participation dans Treasury Metals Inc. et un portefeuille de 20 redevances.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

Paul Morris, Directeur, Relations Investisseurs