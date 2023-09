VANCOUVER, BC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - First Mining Gold Corp. (" First Mining " ou la " Société ") (TSX : FF) (OTCQX : FFMGF) (FRANKFURT : FMG) est heureuse d'annoncer qu'elle a mené une initiative productive et transparente de partage d'informations avec les citoyens de la municipalité de Duparquet concernant le projet aurifère de Duparquet (le " projet Duparquet " ou le " projet ") dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Environ 120 résidents ont participé à la séance d'information qui s'est tenue le 19 septembre 2023 au Centre des loisirs de Duparquet. Conformément à l'engagement initial de First Mining envers les citoyens de Duparquet, First Mining a présenté une mise à jour de ses travaux en cours, y compris l'exploration, la gestion des terres, la planification de la gestion environnementale et les résultats de l'évaluation économique préliminaire (l'" ÉÉP ") récemment publiée pour le projet.

« First Mining est très enthousiaste à l'idée de collaborer avec la municipalité de Duparquet pour faire avancer le projet. Le projet aurifère de Duparquet offre une occasion unique de créer d'importantes possibilités de développement économique pour les citoyens et ces réunions communautaires offrent une plateforme de collaboration avec les résidents », a déclaré Dan Wilton, chef de la direction de First Mining.

« La transparence et le dialogue continu font partie des engagements que nous avons pris dès le départ envers les citoyens lorsque nous les avons rencontrés pour la première fois en novembre 2022 alors que nous venions d'acquérir le projet », a déclaré Steve Lines, vice-président Environnement et Relations avec la communauté de First Mining. « Au cours de la dernière année, First Mining a notamment ouvert un bureau communautaire au cœur de la municipalité afin d'être présent, d'écouter et de répondre aux questions et commentaires des citoyens sur nos activités et de les consulter sur les initiatives de planification. »

First Mining s'est également engagée à collaborer avec la municipalité à la planification d'un projet durable qui recueille l'adhésion de la communauté et apporte des avantages et des retombées socioéconomiques locales, régionales et également pour l'ensemble du Québec. Les résultats positifs de l'évaluation économique préliminaire du projet ont été annoncés le 7 septembre 2023.

À propos du projet aurifère de Duparquet

Le projet aurifère Duparquet, situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, Canada, est l'un des plus grands projets aurifères non développés en Amérique du Nord. Le projet est situé dans la municipalité de Duparquet, à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Rouyn-Noranda, au Québec, un important centre de services miniers qui abrite la seule fonderie de cuivre encore en activité au Canada. Duparquet contient actuellement 3,4 millions d'onces d'or dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 2,7 millions d'onces d'or dans la catégorie des ressources minérales présumées.

L'or a été découvert pour la première fois dans la région de Duparquet en 1910, et la production a commencé sur la propriété Beattie en 1933 et sur la propriété Donchester dans les années 1940. L'exploitation minière et l'usinage ont cessé à Duparquet en 1956 après 23 ans de production continue. Au cours de son existence, l'usine Duparquet Beattie a produit plus de 1,3 million d'onces d'or. Le projet aurifère Duparquet est resté pratiquement inactif jusqu'en 1987, date à laquelle l'exploration et le forage ont repris. Clifton Star Resources ("Clifton Star") a commencé à travailler sur le projet Duparquet en 2008 dans le cadre d'une convention d'option et, entre 2008 et 2013, Clifton Star et ses partenaires ont réalisé plus de 260 000 m de forage. Clifton Star a été acquise par First Mining en avril 2016 et la propriété du projet Duparquet a été consolidée par First Mining en septembre 2022.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention de permis sont en cours avec un projet d'étude d'impact environnemental ("EIS") pour le projet publié en juin 2022, et le projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et un portefeuille d'intérêts dans des projets aurifères, notamment le projet aurifère Pickle Crow (en cours d' avancement en partenariat avec Auteco Minerals Ltd.), le projet aurifère Hope Brook (en cours d' avancement en partenariat avec Big Ridge Gold Corp.), ainsi qu'une participation importante dans Treasury Metals Inc.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et PDG de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Directeur général et administrateur

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines "informations prospectives" et "déclarations prospectives" (collectivement "déclarations prospectives") au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des mots tels que " s'attendre à ", " anticiper ", " croire ", " planifier ", " projeter ", " avoir l'intention de ", " estimer ", " envisager ", " potentiel ", " possible ", " stratégie ", " buts ", " opportunités ", " objectifs ", ou des variations de ces mots, ou indiquant que certaines déclarations prospectives sont susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats de l'entreprise, ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" pris, réalisés ou atteints, ou la forme négative de ces termes et expressions similaires Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives à : (i) les résultats de l'EEP ; (ii) le potentiel économique et les mérites du projet ; (iii) la quantité et la teneur estimées des ressources minérales du projet ; (iv) l'EEP représentant une option de développement viable pour le projet ; (v) la construction d'une mine au projet ; (vi) le projet étant l'un des projets de développement les plus significatifs au Canada ; (vii) les estimations des dépenses en capital et des coûts d'exploitation pour le projet ; (viii) le fait que le projet est l'un des projets de développement les plus significatifs au Canada ; (vii) les estimations des coûts d'investissement et d'exploitation ; (viii) le montant estimé de la production future du projet ; (ix) les estimations de la durée de vie de la mine et les rendements économiques du projet ; * les avantages environnementaux du projet ; (xi) les possibilités d'amélioration du projet ; et (xii) le moment du dépôt d'un rapport technique pour l'ÉÉP sur SEDAR+.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prédictions, attentes ou convictions actuelles concernant des événements futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de First Mining ou de ses consultants, ainsi que sur diverses hypothèses qu'ils ont formulées et sur l'information dont ils disposent actuellement. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prospectives reflètent les convictions, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont faites et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le fait que les activités, les opérations et la situation financière de la société puissent être matériellement affectées par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que le COVID-19, et par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés à de telles épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultants de l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que le COVID-19, qui peuvent entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des opérations dans tout ou partie des propriétés minières de la société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations des marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change.S. ) ; l'évolution des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, des réglementations et des développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et les autres parties prenantes, ainsi que leurs revendications ; la disponibilité et l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers ; les titres de propriété ; et les risques supplémentaires décrits dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR+ de la société à l'adresse suivante : www.sedarplus.ca , et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 40-F déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

First Mining met en garde contre le fait que la liste des facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos déclarations prospectives pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et autres personnes doivent examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par la société ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter : Numéro gratuit : 1 844 306 8827 | Courriel : [email protected]; Paul Morris | Directeur, Relations avec les investisseurs | Courriel : [email protected]