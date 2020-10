« Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec First Alert afin de fournir plus efficacement à nos collectivités les outils et les connaissances nécessaires pour réduire le nombre d'incendies », a déclaré Troy Mutch, président national de l'Association canadienne des services volontaires d'incendie (CVFSA). « En combinant nos efforts avec First Alert, nous pouvons mieux assurer la sécurité de tous à long terme. »

« La meilleure défense contre les urgences à domicile est la prévention », a déclaré la chef des pompiers Cynthia Ross Tustin, présidente de l'Ontario Association of Fire Chiefs (OAFC). « Assurez-vous que vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone fonctionnent. »

Selon la base de données nationale sur les incendies du Canada (Canadian National Fire Information Database), 80 % des décès causés par des incendies surviennent dans des maisons qui ne sont pas dotées d'un détecteur de fumée fonctionnel, souvent en raison de piles manquantes ou de la désuétude de l'appareil. Même si vous avez des détecteurs de fumée à la maison, vous et votre famille n'êtes peut-être pas suffisamment protégés.

« C'est le moment idéal d'améliorer la sécurité de votre maison en installant des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) fonctionnels à chaque étage et dans toutes les chambres à coucher, et de prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour vous préparer », a déclaré Tarsila Wey, directrice du marketing chez First Alert.

First Alert et des pompiers de partout au pays vous encouragent à vous préparer aux imprévus au cours du Mois de la prévention des incendies et à protéger votre maison avec les rappels de sécurité suivants :

Chaque étage, chaque chambre à coucher : Pour votre protection et votre tranquillité d'esprit, installez des détecteurs de fumée à chaque étage de la maison, y compris au sous-sol, et dans chaque chambre à coucher. Installez des détecteurs de CO à chaque étage et près de toutes les chambres à coucher.

Pour votre protection et votre tranquillité d'esprit, installez des détecteurs de fumée à chaque étage de la maison, y compris au sous-sol, et dans chaque chambre à coucher. Installez des détecteurs de CO à chaque étage et près de toutes les chambres à coucher. Mettre à l'essai et entretenir : Une fois les détecteurs installés, il est important de les entretenir en les testant régulièrement et en changeant les piles tous les six mois s'il s'agit d'un appareil à pile. Afin de vous protéger efficacement, d'éviter les remplacements de piles et de vous débarrasser des « bips » sonores des piles tard la nuit, et ce, pour une décennie, procurez-vous les détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée scellés First Alert d'une durée de vie de 10 ans.

Une fois les détecteurs installés, il est important de les entretenir en les testant régulièrement et en changeant les piles tous les six mois s'il s'agit d'un appareil à pile. Afin de vous protéger efficacement, d'éviter les remplacements de piles et de vous débarrasser des « bips » sonores des piles tard la nuit, et ce, pour une décennie, procurez-vous les détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée scellés First Alert d'une durée de vie de 10 ans. Les détecteurs ne durent pas éternellement : Remplacer les unités désuètes. Si vous avez oublié à quel moment vous avez installé le détecteur, le temps est probablement venu de le remplacer. Les détecteurs sont en service en tout temps, et doivent être remplacés au moins tous les 10 ans.

Remplacer les unités désuètes. Si vous avez oublié à quel moment vous avez installé le détecteur, le temps est probablement venu de le remplacer. Les détecteurs sont en service en tout temps, et doivent être remplacés au moins tous les 10 ans. N'oubliez pas le CO : À l'automne et pendant les mois les plus froids de l'année, le risque d'empoisonnement au CO augmente de façon spectaculaire. Le CO est un gaz invisible et inodore produit par des dispositifs de combustion comme les poêles, les génératrices et les foyers, et il ne peut être détecté qu'avec un détecteur de CO. Assurez-vous d'installer des détecteurs de CO dans votre maison.

À l'automne et pendant les mois les plus froids de l'année, le risque d'empoisonnement au CO augmente de façon spectaculaire. Le CO est un gaz invisible et inodore produit par des dispositifs de combustion comme les poêles, les génératrices et les foyers, et il ne peut être détecté qu'avec un détecteur de CO. Assurez-vous d'installer des détecteurs de CO dans votre maison. Les extincteurs d'incendie et l'acronyme anglais P.A.S.S (T.V.P.B. en français) Au-delà des détecteurs, l'extincteur d'incendie - et vos connaissances quant à son utilisation - est un élément important de la sécurité de votre domicile, pour vous et votre famille. Placez les extincteurs dans des endroits appropriés comme la cuisine et le garage et sur tous les étages de la maison. Les adultes du ménage devraient apprendre à bien utiliser un extincteur à l'aide de l'acronyme anglais P.A.S.S (ou T.V.P.B en français) Il suffit de tirer la goupille (Pull the pin), de viser (Aim the nozzle) la base du feu, de presser la détente (Squeeze the trigger) et de balayer d'un côté à l'autre (Sweep from side to side).

« Comme de plus en plus de gens cuisinent, il est encore plus important d'inclure les extincteurs d'incendie dans un plan de sécurité à domicile. Ils devraient être à portée de main dans la cuisine », a dit Mme Wey.

Une fois que les détecteurs et les extincteurs sont installés correctement dans votre maison, n'oubliez pas votre plan d'évacuation. « Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone vous avertissent rapidement en cas d'urgence, mais il est tout aussi important d'avoir un plan d'évacuation et de savoir quoi faire si une alarme retentit », a ajouté Mme Wey.

Malheureusement, seulement 56 % des Canadiens ont établi un plan d'évacuation en cas d'incendie, et encore moins l'ont mis en pratique**. Faites participer tous les membres de votre ménage à l'élaboration d'un plan d'évacuation d'urgence. Identifiez deux issues pour chaque pièce, y compris les fenêtres et les portes, et déterminez un point de rendez-vous à l'extérieur. Une fois à l'extérieur, ne retournez pas dans la maison et composez le 911. Pratiquez votre plan d'évacuation avec toute la famille au moins deux fois par année.

Pour en savoir plus sur la façon de préparer votre famille et votre maison et de les protéger contre la fumée, le feu et le CO, visitez firstalert.ca/firepreventionmonth/.

* Sondage sur la confiance de la marque First Alert (First Alert Brand Trust Survey), février 2020 - Les résultats sont fondés sur les réponses de 1 000 adultes de 25 ans et plus, résidents des États-Unis, qui ont répondu à un sondage en ligne. Les résultats sont statistiquement significatifs à un niveau de confiance de 95 % et peuvent être généralisés à l'ensemble de la population adulte aux États-Unis qui se situent à l'intérieur de ces paramètres statistiques. Pour obtenir de plus amples renseignements ou une copie des résultats complets du sondage, communiquez avec Tim Young à LCWA : 312/565-4628 ou [email protected].

** Enquête auprès des consommateurs de First Alert, « Canadians Knowledge Regarding Fire Safety & Prevention », octobre 2017

À propos de BRK Brands, Inc.

BRK Brands, Inc. (Aurora, IL), est une filiale en propriété exclusive de Newell Brands. Depuis plus de 60 ans, BRK Brands, Inc. fabrique des produits de sécurité à domicile de marque First Alert®, la marque de sécurité la plus fiable et la plus reconnue aux États-Unis. BRK® Brands conçoit et met au point des solutions de sécurité novatrices, notamment une gamme complète de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'extincteurs et d'échelles de secours pour protéger ce qui est le plus cher à vos yeux. Ces produits sont également commercialisés sous la marque BRK Electronics®, la référence professionnelle pour les constructeurs et les entrepreneurs. On trouve les produits BRK Brands, Inc. dans plus de 30 pays. Pour en savoir plus, visitez http://www.firstalert.com, http://www.brkelectronics.com ou http://www.newellbrands.com .

À propos de Newell Brands

Newell Brands (NASDAQ : NWL) est l'ne des principales sociétés internationales du secteur des biens de consommation. Ses marques les plus connues comprennent Paper Mate®, Sharpie®, Dymo®, EXPO®, Parker®, Elmer's®, Coleman®, Marmot®, Oster®, Sunbeam®, FoodSaver®, Mr. Coffee®, Rubbermaid Commercial Products®, Graco®, Baby Jogger®, NUK®, Calphalon®, Rubbermaid®, Contigo®, First Alert®, Mapa®, Spontex® et Yankee Candle®. Pour des centaines de millions de consommateurs, peu importe le lieu où ils vivent, apprennent, travaillent et se divertissent, Newell Brands améliore le quotidien.

De plus amples renseignements sur les marques Newell sont disponibles sur le site Web de l'entreprise : www.newellbrands.com .

©2020 BRK Brands, Inc., Aurora, IL 60504. Tous droits réservés. BRK Electronics® est une marque déposée de BRK Brands, Inc., Aurora, IL 60504. Nasdaq® est une marque déposée de The Nasdaq Stock Market, Inc.

À propos de l'Ontario Association of Fire Chiefs (OAFC) :

L'OAFC représente plus de 700 chefs des pompiers de 441 municipalités de l'Ontario, lesquels sont responsables de la gestion et de la prestation des services d'incendie, de sauvetage et d'intervention d'urgence aux 14,5 millions de résidents de la province. Notre mission est de diriger l'innovation et l'excellence en matière de sécurité publique et de sécurité des personnes en inspirant et en favorisant un Ontario plus sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez www.oafc.on.ca.

À propos de l'Association canadienne des services volontaires d'incendie (CVFSA)

L'Association canadienne des services volontaires d'incendie (CVFSA) est le seul organisme national dont l'unique objectif est de représenter les pompiers volontaires, les premiers intervenants d'urgence et le personnel des services médicaux d'urgence (SMU) bénévoles. Depuis 1999, nous sommes fiers d'appuyer les services de pompiers volontaires et de SMU partout au Canada par l'entremise de nos activités de défense des intérêts, de nos séminaires d'éducation, de nos programmes d'assurance, de notre site Web, de nos ressources et de notre représentation gouvernementale. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.cvfsa.ca.

Personnes- ressources : Abigail Cox ou Brittni Olson

L.C. Williams & Associates

Tél. : 312 565-3900 ou 800 837-7123

[email protected] ou [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1306535/First_Alert_Plan.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1306536/First_Alert_Unexpected.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1143002/First_Alert_Logo.jpg

SOURCE First Alert

Liens connexes

http://www.firstalert.ca/firepreventionmonth