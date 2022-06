Firestone , l'un des principaux fournisseurs de systèmes de toiture, de mur et de revêtement de pointe, devient Elevate MC

NASHVILLE, Tennessee, 21 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Firestone Building Products est fier d'annoncer qu'il adopte le nom et l'identité de la marque Holcim pour ainsi devenir la division Enveloppes de bâtiment de Holcim au sein de son unité commerciale Solutions et produits. La marque emblématique de Firestone, leader reconnu de l'industrie des systèmes de toiture, de mur et de revêtement, devient ElevateMC, qui symbolise l'engagement continu de Holcim à offrir une qualité supérieure et à innover avec des solutions de construction avancées. La gamme de solutions d'enveloppes de bâtiment de Holcim comprend des systèmes d'étanchéité des murs, des revêtements et des toitures conçus pour des applications commerciales et résidentielles. Elle réunit certaines des marques les plus fiables et de qualité supérieure du secteur, dont Gaco, GenFlex et Malarkey Roofing Products, ainsi qu'Elevate, le nouveau nom de marque des systèmes de toiture Firestone.

« Au cours des 40 dernières années, Firestone s'est forgé une réputation de leader et d'innovateur dans le secteur des toitures commerciales. Maintenant, nous rendons la chose officielle : nous unissons l'héritage emblématique de Firestone Building Products et l'objectif de Holcim d'accélérer la croissance verte, a déclaré Jamie Gentoso, chef mondial, Solutions et produits, chez Holcim. À l'heure où nous entamons ce nouveau chapitre de notre croissance avec des marques vedettes comme Elevate et Malarkey, j'entends contribuer au succès de nos clients en privilégiant rigoureusement des solutions avancées, la qualité supérieure et l'innovation. »

ELEVATE

Firestone, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de toiture, de mur et de revêtement de pointe, devient Elevate. Fondée sur la marque emblématique et l'héritage de Firestone, Elevate représente l'engagement de Holcim à offrir une qualité supérieure et à innover avec des solutions de construction avancées. La marque Elevate offrira des produits et des solutions de la plus haute qualité pour relever les défis communs de l'industrie.

Sous la nouvelle marque Elevate, les personnes, les produits et les normes déjà reconnus au sein de l'industrie resteront les mêmes. Les représentants commerciaux et les réseaux de distribution continueront d'offrir à la clientèle le même service et le même soutien de qualité supérieure pour les produits. Les clients verront Elevate évoluer en tant que nom de marque des produits de confiance comme RubberGardMC EPDM et UltraPlyMC TPO, qui resteront sur le marché. De plus, les solutions de qualité supérieure, le réseau des applicateurs agréés et les garanties de pointe de l'industrie resteront inchangés.

HOLCIM

Firestone Building Products devient la division Enveloppes de bâtiment au sein de l'unité commerciale Solutions et produits de Holcim. Elle réunit un puissant portefeuille de marques respectées qui offrent des solutions révolutionnaires aux clients commerciaux et résidentiels du monde entier. Si la structure de l'entreprise reste la même, la division Enveloppes de bâtiment de Holcim s'engagera à mettre au point des produits et des processus de la plus haute qualité à l'échelle mondiale. Elle rehaussera les normes des solutions de construction pour qu'elles soient à la fois innovantes et durables, tout en répondant aux besoins locaux.

« Ensemble, Holcim et Elevate s'engagent à atteindre de nouveaux sommets avec leurs clients et leurs partenaires, a poursuivi Mme Gentoso. Nous nous réjouissons à l'idée de bâtir notre nouvel avenir ensemble! »

À propos de Holcim

Firestone Building Products devient Holcim. Holcim bâtit le progrès pour les gens et la planète. En tant que leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, Holcim permet la création de villes plus vertes, d'infrastructures plus intelligentes et de normes de niveau de vie rehaussées dans le monde entier. Forte d'une stratégie centrée sur la durabilité, Holcim est en voie d'atteindre la carboneutralité; son personnel et ses communautés sont au cœur de son succès. L'entreprise est le moteur de la construction circulaire en tant que leader mondial du recyclage, pour construire plus avec moins. Holcim est la société derrière certaines des marques les plus fiables au monde dans le secteur de la construction, dont ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Geocycle, Holcim, Lafarge et Malarkey Roofing Products. Holcim compte 70 000 employés dans le monde, qui se passionnent pour le progrès des gens et de la planète dans quatre secteurs d'activité : Ciment, Béton prêt à l'emploi, Granulats et Solutions et produits.

