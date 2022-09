1 000 entrepreneurs canadiens du tourisme recevront une formation et un mentorat par Firecircle au moyen d'un financement

VANCOUVER, BC, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Comment une industrie touristique canadienne en difficulté peut-elle inciter les entrepreneurs à créer de nouvelles entreprises ? Et comment aide-t-elle les opérateurs qui se remettent encore de la pandémie à se stabiliser et à se développer tout en affrontant courageusement de nouvelles difficultés économiques ? C'est possible grâce à Firecircle.

Aujourd'hui, Firecircle a annoncé son dernier projet, Transition to Tourism Entrepreneurship, un programme intensif de développement d'entreprise fondé sur la méthode innovante 5x5 de Firecircle et personnalisé afin de permettre à 1 000 entrepreneurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie de tout le Canada de concevoir, lancer et développer leurs meilleures idées d'entreprise. Et cela, grâce à une série d'ateliers vidéo animés en ligne et en direct, à des conseils étape par étape et à un mentorat expert et soutenu. Les nouvelles ressources préparées et livrées par le programme Transition to Tourism Entrepreneurship visent à répondre aux besoins des entrepreneurs autochtones, ruraux, du Nord et francophones, ainsi que des entrepreneurs handicapés qui cherchent à démarrer une entreprise ou à redresser leurs activités existantes après la pandémie de COVID-19.

Selon les derniers rapports de Destination Canada, l'activité et les dépenses touristiques intérieures ont augmenté pour atteindre des niveaux proches de ceux de 2019 et la demande pour le tourisme autochtone et rural est en hausse, tant au niveau national qu'international. Cependant, les petites et moyennes entreprises de l'industrie touristique, qui représentent plus de 99 % des entreprises touristiques au Canada, ont encore du mal à se rétablir et à se remettre pour répondre à cette demande. Deneen Allen, PDG de Firecircle et l'une des principales conseillères en tourisme durable au Canada, ne mâche pas ses mots lorsqu'elle déclare : « Il est impératif que l'esprit d'entreprise et la capacité de notre industrie touristique soient soutenus par une éducation et un mentorat des plus efficaces pour façonner les opportunités d'une nouvelle croissance et d'une résilience future - c'est là qu'intervient ce programme stimulant ».

Sur les 1 000 places totales de participants au programme Transition to Tourism Entrepreneurship, 500 sont offertes à des entrepreneurs autochtones, soutenus par un partenariat avec l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC). « Ce partenariat permettra de poursuivre nos initiatives pour que l'industrie touristique autochtone retrouve les niveaux historiques de 2019. Firecircle sera un partenaire majeur pour soutenir les aspirants entrepreneurs autochtones dans leur parcours. Notamment, pour développer leurs plans d'affaires, aider l'industrie à se rétablir, et renforcer la résilience aux impacts de la pandémie. Nous sommes ravis d'offrir ce programme à nos membres, en soutien au programme d'accréditation l'Original Original en tant qu'outil pour les entreprises qui ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire », déclare Keith Henry, président-directeur général de l'ATAC. Cinq cents autres entrepreneurs participants seront invités à se joindre au programme dans les communautés rurales et du Nord.

Firecircle est le seul accélérateur d'entreprises sur plateforme numérique pour les entrepreneurs du tourisme et de l'hôtellerie au Canada. « Firecircle a été lancé en 2020 pour inspirer les nouveaux entrepreneurs du secteur et renforcer ceux qui sont déjà sur le terrain. Notre objectif est d'élever la barre en matière de développement de produits et d'expériences dans l'industrie touristique canadienne », explique Deneen. « Notre équipe nationale Ignite de coachs et de mentors pour le programme Transition to Tourism Entrepreneurship se concentre sur la création d'entreprises solides et professionnelles basée sur des connaissances fondamentales et un mentorat soutenu, d'une manière qui n'était pas accessible auparavant pour de nombreux clients cibles du projet. »

Transition to Tourism Entrepreneurship est un projet stimulant de trois ans, financé en partie par le Programme d'appui aux initiatives sectorielles (PAIS) du gouvernement du Canada, par The Firecircle Ltd. et par une contribution en nature de l'ATAC. Les demandes de participation au projet débuteront en octobre 2022; les candidats retenus seront intégrés à partir de novembre 2022.

