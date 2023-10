« Choisissez Plus » plaide en faveur de frais réduits, de davantage de choix et de paiements plus rapides pour les Canadiens

OTTAWA, ON, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Fintechs Canada a lancé aujourd'hui la campagne « Choisissez Plus », une initiative visant à sensibiliser sur la manière dont notre secteur financier pourrait mieux servir les consommateurs et les entreprises canadiennes. La campagne est une réponse aux pressions financières importantes auxquelles les Canadiens sont présentement confrontés :

Les Canadiens paient des milliers de dollars de frais bancaires, dépassant trop souvent ce qu'ils génèrent sur leurs économies. 1

Les entreprises canadiennes perdent de 3 à 6,5 milliards de dollars chaque année en frais. 2

63 % des Canadiens ont abandonné leur rêve de devenir propriétaires de leur logement.3

La campagne « Choisissez Plus » vise à donner aux Canadiens la possibilité de participer au débat national et d'exiger des changements de la part du gouvernement fédéral. En tenant ses promesses en matière de banque ouverte et de modernisation des paiements, le gouvernement fédéral peut mettre plus d'argent dans les poches des Canadiens.

« Les Canadiens ressentent vraiment la pression dans de nombreux secteurs, et le secteur financier en fait partie. Alors que nos homologues mondiaux font travailler leur secteur financier plus dur pour leurs clients, les Canadiens attendent toujours que leur gouvernement fasse de même », a déclaré Alex Vronces, directeur exécutif de Fintechs Canada. « Nous croyons que les Canadiens savent ce qui convient le mieux à leurs besoins financiers, et donc cette campagne vise à sensibiliser les Canadiens aux réformes qui leur donneront plus de choix. »

Le lancement de « Choisissez Plus » témoigne de l'engagement de Fintechs Canada à favoriser le changement dans le secteur financier.

Pour rejoindre la campagne, visitez le site https://www.fr.choosemoreforyourfuture.com . Le site de la campagne présente les mythes par rapport aux faits, offre des informations sur le système financier actuel et fournit une plateforme permettant aux Canadiens d'exiger des réformes.

À propos de Fintechs Canada

Fondée en mai 2019 en tant qu'association à but non lucratif, Fintechs Canada représente la voix collective des fintechs au Canada. Notre adhésion comprend des fintechs canadiennes leaders sur le marché, des institutions financières favorables aux fintechs, des entreprises technologiques alimentant le secteur des caisses populaires au Canada et des entreprises fintech mondiales, entre autres. Pour plus d'informations sur la manière dont Fintechs Canada façonne l'avenir des fintechs au Canada, visitez notre site web et notre page LinkedIn .

