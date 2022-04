Fintech Cadence annonce un soutien financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec dédié aux entrepreneurs du milieu de la technologie financière montréalaise.

MONTRÉAL, QC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ -

L'OBNL Fintech Cadence , l'incubateur fintech et organisme de développement d'écosystème fintech, a reçu un appui financier de 400 000 $ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) dans le but d'étendre le rayonnement du Hub Fintech, un de leurs programmes phares. Ce programme sert principalement à aider les nouveaux fondateurs de startups à travers le Canada et au Québec.

Cette contribution financière du gouvernement du Canada met en évidence la force grandissante de l'écosystème fintech québécois ainsi que l'importance d'un support régulier afin de maintenir ce momentum.

« Les technologies financières, un secteur d'innovation en pleine émergence, jouent un rôle économique clé au Québec et au Canada. En appuyant Fintech Cadence et son Hub, notre gouvernement encourage la création de jeunes pousses dans des conditions optimales, leur donnant accès entre autres à de l'accompagnement et de l'aide technique pour structurer leurs opérations. Avec ce soutien, nous démontrons notre engagement à préparer la relance de notre économie et notre positionnement à l'international. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Chez Fintech Cadence, nous croyons que le Québec possède tout le potentiel pour créer un écosystème fintech de classe internationale », affirme la directrice exécutive Layial El-Hadi. « Le Hub Fintech aidera le marché à réaliser son plein potentiel en offrant un soutien inclusif, accessible et de premier ordre aux fondateurs fintechs ambitieux et talentueux. Nous sommes très heureux d'annoncer la création du Hub Fintech et nous sommes impatients de voir de plus en plus de fondateurs québécois et canadiens s'épanouir. »

À propos de Fintech Cadence

Fintech Cadence est une OBNL qui se consacre au soutien de compagnies émergentes dans le domaine fintech à travers divers programmes et événements. Leur approche se décline en trois volets : l'éducation des nouveaux talents fintechs, le soutien des nouvelles startups et assurer une collaboration entre les institutions financières, les bailleurs de capital à risque, les incubateurs, les accélérateurs et les universités au sein de l'écosystème fintech Canadien.

À propos de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain, une économie plus verte, inclusive et innovante. Étant un facilitateur qui aide à rassembler les bons partenaires autour d'un projet donné, DEC va plus loin que financer des projets porteurs. DEC, c'est une expertise, un réseau et des investissements qui appuient l'innovation, la compétitivité et la croissance des entreprises et des régions du Québec afin de soutenir la prospérité à long terme de notre économie.

SOURCE Fintech Cadence

Renseignements: Molly Willats, Responsable de la programmation et communications, E. [email protected]