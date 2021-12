L'acquisition renforcera l'offre omnicanale de Fingerpaint, ses capacités de données et d'analyse et sa présence mondiale.

SARATOGA SPRINGS, NEW YORK, et LONDRES, 14 décembre 2021 /CNW/ - Fingerpaint, le partenaire de commercialisation mondiale dans le domaine biopharmaceutique pour les solutions intégrées axées sur l'analyse, a annoncé qu'il a fait l'acquisition d'Engage, une entreprise de marketing en soins de santé de Londres primée et spécialisées dans les données et l'analyse. Les détails de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Engage élargira l'empreinte européenne de Fingerpaint et complétera l'expertise actuelle de l'entreprise en matière de données et d'analyse.

« Le renforcement de notre infrastructure mondiale a pour but de répondre aux besoins de l'industrie biopharmaceutique diversifiée que nous servons à l'échelle mondiale, a déclaré Ed Mitzen, fondateur de Fingerpaint. Nos solutions de marketing omnicanal mondiales combinées, guidées et articulées par des données, renforceront la position de Fingerpaint en tant que partenaire numérique transformateur pour répondre aux besoins de commercialisation dans le domaine biopharmaceutique. »

Mary McGregor et Dave Chandler, tous deux fondateurs et associés directeurs d'Engage, continueront de diriger les opérations quotidiennes.

« Notre intégration au sein de Fingerpaint nous permettra de tirer parti du savoir-faire créatif et numérique primé de l'entreprise et de maximiser les campagnes omnicanales alors que nous continuons de travailler avec des marques mondiales à chaque étape du processus de commercialisation », a déclaré Mme McGregor.

« En combinant notre expertise avec celle de Fingerpaint, nous créerons des capacités numériques de pointe axées sur le rendement dont bénéficieront les clients, et ce dans toutes les entreprises intégrées de la société, a déclaré M. Chandler.

Knox Lane, une société de capital-investissement basée à San Francisco, est un investisseur stratégique dans Fingerpaint.

« Engage aidera à accroître les capacités de données et d'analyse auxquelles l'industrie s'attend de la part de Fingerpaint, le principal partenaire de commercialisation dans le domaine biopharmaceutique », a déclaré Shamik Patel, associé chez Knox Lane.

Engage se joint aux entreprises intégrées de Fingerpaint, dont MedThink, une entreprise qui habilite les fournisseurs de soins de santé grâce aux communications en matière de santé; Leaderboard Branding, un chef de fil mondial spécialisé dans les appellations et les marques; 1798, une entreprise d'accès au marché et de commercialisation qui se spécialise dans les services de consultation en soins de santé, y compris les services d'accès pour les patients et les fournisseurs; et Photo 51, un service de consultation axée uniquement sur les thérapies avancées, comme les thérapies géniques et cellulaires.

À propos de Fingerpaint :

Une entreprise résolument indépendante érigée sur des principes d'empathie, Fingerpaint est le partenaire commercial mondial dans le domaine biopharmaceutique pour les solutions intégrées fondées sur l'analyse. Elle s'articule autour d'une équipe mondiale primée de plus de 700 personnes qui se dévouent à créer et à mettre en œuvre des expériences de marque significatives pour les fournisseurs de soins de santé, les partenaires de soins et les patients.

Fingerpaint a été nommée Agence de l'année 2021 par Med Ad News et, en 2018, elle a remporté la distinction Heart Award de Med Ad News pour son engagement philanthropique et son implication dans les causes sociales. De plus, la société figure sur la liste des 5 000 entreprises à la croissance la plus rapide du magazine Inc. depuis huit ans. Visitez-nous sur Fingerpaint.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

À propos d'Engage :

Engage, une entreprise de Fingerpaint, est une entreprise primée de marketing de soins de santé fondée sur les données et les analyses, basée à Londres. Elle offre des solutions de marketing omnicanal mondiales qui s'appuient sur des données de pointe pour offrir des stratégies d'engagement de la clientèle, des services de développement de contenu et de technologies, de déploiement de campagnes et d'analyse du rendement en temps réel.

Personne-ressource pour les médias :

[email protected]

