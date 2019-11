FinDev Canada appuie des pratiques forestières durables par un investissement de 7,5 millions USD dans Africa Forestry Fund II

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud, le 12 nov. 2019 /CNW/ - FinDev Canada a annoncé un investissement de 7,5 M USD dans le Africa Forestry Fund II (AFF II), un fonds d'actions de croissance axé sur l'acquisition et le développement d'actifs écologiques dans la chaîne de valeur du secteur forestier en Afrique subsaharienne.

L'objectif de l'Africa Forestry Fund est de poursuivre sur la lancée du Africa Forestry Fund I (AFF I) afin de revitaliser davantage le secteur forestier africain. Il pourrait permettre la création de pas moins de 3 500 emplois locaux, dont jusqu'à 30 % seraient réservés aux femmes.

Le gestionnaire du fonds, Criterion Africa Partners (CAP) investit exclusivement en Afrique subsaharienne, dans des entreprises ciblées liées à trois maillons essentiels de la chaîne de valeur du secteur forestier : l'acquisition, l'amélioration et la revitalisation des plantations, la fabrication en aval et la bioénergie. Toutes les zones forestières doivent être gérées conformément aux exigences rigoureuses du Forest Stewardship Council.

L'Africa Forestry Fund II vise à contrer la pénurie imminente de bois et de produits du bois dans la région par la mise sur pied d'entreprises forestières rentables en Afrique subsaharienne, de pair avec la préservation des forêts naturelles, l'enrichissement de la biodiversité et l'amélioration de la vie des travailleurs dans leurs collectivités.

« FinDev Canada est heureuse de travailler avec un fonds ciblant un secteur très important en Afrique » a déclaré Suzanne Gaboury, Directrice des investissements à FinDev Canada. « La pérennité du secteur forestier africain et la création d'emplois stables pour les collectivités concernées dépendent largement de la mise à profit des capitaux privés pour trouver des solutions durables. »

Pratiques commerciales durables et impacts positifs sur l'environnement

L'investissement de FinDev Canada contribuera de manière considérable à la séquestration de CO 2 , grâce au captage naturel du carbone par les arbres et au remplacement des combustibles fossiles par la bioénergie et l'énergie-vapeur. Une fois les investissements entièrement réalisés, les entreprises soutenues par le Fonds pourraient contribuer à réduire jusqu'à 200 000 tonnes les émissions annuelles de CO 2 .

Les investissements de FinDev Canada dans le Africa Forestry Fund II contribueront à l'atteinte de ses objectifs à long terme d'impacts pour le développement et des objectifs de développement durable (ODD), plus particulièrement l'ODD 8 (Travail décent et croissance économique), l'ODD 13 (Lutte contre les changements climatiques) et l'ODD 15 (Vie terrestre). La durabilité est un élément central du Fonds, et celui-ci s'appuie sur des pratiques exemplaires et des certifications pour renforcer tous les aspects de la chaîne de valeur du secteur forestier.

Par ses activités réfléchies de plantation forestière dans la région ciblée, l'accroissement de la productivité et l'amélioration des pratiques de gestion, CAP permet la revitalisation et la conservation des forêts endommagées ainsi que la prévention de la déforestation illégale et le ralentissement de la dégradation des forêts.

On attend des entreprises en portefeuille du Fonds qu'elles contribuent au maintien ou à l'instauration de pratiques de gestion durable des terres forestières sur une superficie d'au plus 50 000 ha.

Le Fonds exige que les activités des entités détenues soient conformes aux normes de certification du Forest Stewardship Council, soit les plus strictes en matière de durabilité dans le secteur forestier.

Création d'occasions pour les femmes dans le secteur forestier

Le Fonds AFF II a réalisé d'énormes progrès en matière de renforcement du pouvoir économique des femmes. S'appuyant sur les Principes d'autonomisation des femmes (système WEP), CAP se servira du Fonds pour améliorer l'accès à l'emploi des femmes dans le secteur forestier.

Qui plus est, s'inspirant des actions recommandées par FinDev Canada pour le renforcement du pouvoir économique des femmes, le Fonds cherche à diversifier les postes de haute direction occupés par des femmes et à en augmenter le nombre ainsi qu'à promouvoir le renforcement du pouvoir économique des femmes, tant au sein du Fonds que chez les bénéficiaires des investissements.

Cette approche globale en matière d'égalité des genres dans le secteur forestier d'Afrique subsaharienne garantit que les femmes participent à l'ensemble du processus de prise de décisions, ouvrant la voie à une transformation durable, novatrice et avantageuse pour tous.

À propos de FinDev Canada

L'Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc. (opérant sous la marque FinDev Canada) est une institution canadienne dont le mandat consiste à fournir des services financiers au secteur privé dans les pays en développement. Le but? Combattre la pauvreté par la croissance économique en se concentrant sur trois principaux volets : le développement économique par la création d'emplois, l'émancipation économique des femmes et l'atténuation du changement climatique. L'Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Exportation et développement Canada (EDC). Vous trouverez plus d'informations sur FinDev Canada ici.

Au sujet de Criterion Africa Partners

Criterion Africa Partners (CAP) est un fonds de capital-investissement appartenant aux employés qui investit dans la chaîne de valeur du secteur forestier d'Afrique subsaharienne. CAP a réalisé des transactions en Afrique du Sud, en Eswatini, en Tanzanie, en Ouganda et au Gabon. En plus de ses employés, CAP compte parmi ses actionnaires la Grantham Foundation for the Protection of the Environment (actionnaire minoritaire), fondée par Jeremy et Hannelore Grantham pour soutenir et financer des entrepreneurs et des organisations qui imaginent des solutions aux changements climatiques.

