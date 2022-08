MONTRÉAL, le 1er août 2022 /CNW/ - Find Therapeutics Inc, une société biopharmaceutique axée sur le développement de thérapies innovantes pour les maladies auto-immunes et rares, a annoncé aujourd'hui la nomination de Paul F. Truex à son conseil d'administration, à compter du 1er août 2022.

Find Therapeutics a été créée en 2020 par CTI Life Sciences et lancée avec des investissements de CTI Life Sciences, adMare BioInnovations, Domain Therapeutics et Peptimimesis Pharma. La société a oeuvré en mode furtif depuis sa création et est maintenant prête pour sa prochaine étape de croissance. Find Therapeutics est heureuse d'annoncer que M. Truex occupera le poste de président du conseil d'administration en remplacement de Laurence Rulleau qui restera membre du conseil d'administration, représentant CTI LSF III. La société remercie chaleureusement Laurence pour son dévouement et sa vision qui ont conduit à la création de Find.

"Au nom du conseil d'administration, c'est un plaisir d'accueillir Paul dans notre équipe", a déclaré Philippe Douville, Chef de la direction de Find Therapeutics. "La longue liste de réalisations de Paul en tant que leader, et son vaste réseau dans l'écosystème des sciences de la vie, fait de lui la personne idéale pour ce rôle. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Paul alors que nous continuons à faire progresser nos programmes."

Paul est actuellement PDG de Thryv Therapeutics (anciennement LQT Therapeutics, Laval, Québec), où il a réussi à lever plus de 40 millions de dollars canadiens pour développer de nouvelles approches thérapeutiques pour le syndrome du QT long et les cancers résistants. M. Truex apporte au conseil d'administration de Find trois décennies d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Il a notamment fondé et dirigé plusieurs sociétés de biotechnologie prospères tout en siégeant à plusieurs conseils d'administration. Paul a participé à plus de 5 milliards de dollars de financements et de transactions stratégiques dans le domaine des sciences de la vie. Il a participé activement à plusieurs introductions en bourse, notamment Milestone (membre du conseil d'administration), Trius (membre du conseil d'administration), Anthera (PDG), Peninsula (PDG) et Versicor (VP).

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe de Find", a déclaré Paul Truex. "Je pense que la société dispose d'une excellente équipe et d'une solide base scientifique, ce qui la place en bonne position pour réaliser des percées indispensables dans le domaine des maladies auto-immunes. J'ai hâte de travailler avec Philippe et le conseil d'administration de la société pour faire de Find un succès".

À PROPOS DE Find Therapeutics (Montréal, Canada)

Find Therapeutics, est dédiée au développement de modulateurs allostériques trans-membranaires de nouvelle génération pour traiter les maladies rares et auto-immunes. La société a été lancée en 2020 avec des investissements de CTI Life Sciences, adMare BioInnovations, Domain Therapeutics et Peptimimesis Pharma. https://www.findtherapeutics.com

