Dre Nancy Messier et Dr Thierry Abribat se joignent à Find Therapeutics pour soutenir sa mission et sa croissance

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Find Therapeutics Inc., société biopharmaceutique dédiée au développement de thérapies innovantes pour les maladies auto-immunes, est fière d'annoncer la nomination de deux nouveaux membres à son conseil d'administration : Dre Nancy Messier et Dr Thierry Abribat.

Dr. Nancy Messier (Groupe CNW/Find Therapeutics Inc.) Dr. Thierry Abribat (Groupe CNW/Find Therapeutics Inc.)

« Nous sommes heureux d'accueillir la Dre Nancy Messier et le Dr Thierry Abribat au sein de notre conseil d'administration. Leur expertise complémentaire - dans la découverte de médicaments, le développement clinique et la stratégie commerciale - est un atout précieux pour Find alors que nous continuons à faire progresser notre agent remyélinisant, FTX-101 », a commenté Paul F. Truex, président de Find, « Alors que FTX-101 approche de la fin des études cliniques initiales chez l'homme, Nancy et Thierry seront inestimables pour nous aider à guider nos prochaines étapes. Le nouveau mécanisme de FTX-101 représente une approche prometteuse pour diverses maladies auto-immunes où la réparation et la reconstruction de la myéline pourraient être un changement monumental pour les patients. Nous avons la chance de pouvoir compter sur leur expertise et nous nous réjouissons de leurs contributions.

En tant que Vice-présidente, Découverte de médicaments chez Feldan Therapeutics, la Dre Messier supervise la découverte de médicaments et le développement préclinique de thérapies innovantes à l'aide du Shuttle, une plateforme de livraison intracellulaire à base de peptides. Ses travaux sur le traitement intralésionnel du carcinome basocellulaire ont mené à un premier essai clinique chez l'humain à l'automne 2024. La Dre Messier a obtenu un doctorat en microbiologie de l'Université Laval à la suite de ses travaux sur la résistance aux antibiotiques menés au Centre de recherche en Infectiologie (CHUQ) à Québec.

Dr Abribat est un dirigeant d'entreprises biotechnologiques et un entrepreneur en série qui a créé, géré et cédé trois sociétés de biotechnologie, fournissant des médicaments innovants aux patients, tout en offrant constamment des rendements positifs aux investisseurs : Alizé Pharma, acquise par Millendo Therapeutics (2017); Alizé Pharma 2, acquise par Jazz Pharmaceuticals (2016); et Amolyt Pharma, acquise par AstraZeneca (2024). Avant sa carrière entrepreneuraile, il a occupé plusieurs postes de direction avec des responsabilités croissantes dans le développement de médicaments, le développement des affaires et la gestion, à titre de Chef de la direction scientifique chez Theratechnologies (TSX :TH, Montréal, Canada) et de Chef de l'exploitation chez OPi SA, Pharmaceuticals for Rare Diseases (Lyon, France), jusqu'à l'acquisition d'OPi par EUSA Pharma Inc en 2007. Le Dr Abribat est docteur en médecine vétérinaire et titulaire d'un doctorat en neuroendocrinologie de l'Institut national polytechnique de Toulouse.

À propos de FTX-101

Le composé principal de Find Therapeutics, FTX-101, est un agent remyélinisant pionnier qui vise à restaurer la vision des personnes souffrant de neuropathie optique chronique. FTX-101 est un peptide thérapeutique qui cible le complexe des récepteurs de la plexine A1 et la neuropiline 1, présent dans le cerveau et qui s'est avéré impliqué dans la migration et la différenciation des cellules précurseurs des oligodendrocytes en oligodendrocytes myélinisants. Des données précliniques probantes pour FTX-101 dans des modèles démyélinisants montrent une forte activité de réparation de la myéline.

À propos de Find

Find Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre au développement de thérapies de nouvelle génération pour traiter les maladies auto-immunes inflammatoires. L'entreprise a été lancée en 2020 et est soutenue par des investissements de CTI Life Sciences, adMare BioInnovations et Investissement Québec, avec une licence exclusive de la SATT-Conectus et de l'Université de Strasbourg sur la technologie et le savoir-faire connexe. Visitez https://www.findtherapeutics.com/fr/ pour plus de détails sur Find Therapeutics.

