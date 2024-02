Financière Wiseday passe de courtier hypothécaire à prêteur direct

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Financière Wiseday annonce fièrement son évolution stratégique de courtier hypothécaire à prêteur direct, renforçant significativement son engagement envers le marché québécois.

Cette transition cruciale est une continuation de la mission de Wiseday. En devenant l'une des sociétés de courtage les plus rapides à effectuer la transition vers le statut de prêteur direct, Wiseday ajoute une nouvelle dimension à ses services pour les courtiers.

La transition de courtier à prêteur direct n'est pas seulement un changement de désignation ; elle incarne des perspectives précieuses et une compréhension approfondie du marché accumulées pendant la tenure de Wiseday en tant que courtier. "Notre parcours a été enrichi de profondes perspectives des aspirations et des besoins des propriétaires, des acheteurs et des courtiers," a déclaré Eric Dahan, co-fondateur et PDG de Wiseday. "En exploitant cette connaissance, nous sommes prêts à fournir des taux inégalés, des processus simples, un service exceptionnel, maintenant avec un contrôle renforcé sur toute la chaîne de valeur."

Faits saillants de l'évolution stratégique de Wiseday :

Utilisation des perspectives du marché : La transition est guidée par des années d'expérience et de compréhension directes des besoins des consommateurs et des courtiers hypothécaires, Wiseday a pu personnaliser avec précision ses services de prêt direct.

Taux inégalés : Engagé dans l'émancipation financière de ses clients, Wiseday s'apprête à offrir certains des taux les plus compétitifs au Canada grâce à ses produits Standard et Standard+ sans égal, rendant le rêve de la propriété plus accessible et abordable.

Excellence du service et du processus : En prenant le contrôle direct du processus de prêt, Wiseday promet une expérience de service plus rapide, plus réactive et hautement personnalisée, établissant de nouvelles références pour la satisfaction des clients et des courtiers hypothécaires dans l'industrie.

"Les courtiers ont activement recherché un prêteur capable d'améliorer leur avantage concurrentiel grâce à des produits innovants et des taux attractifs. Nous sommes ravis de répondre à ce besoin," déclare Tony Morino , co-fondateur et vice-président.

À propos de Wiseday :

À l'avant-garde de l'innovation hypothécaire, Wiseday est dédiée à simplifier et personnaliser le parcours d'achat de maison. Avec ses racines solidement ancrées au Québec et une vision expansive, Wiseday fusionne l'expertise locale avec un engagement inébranlable à l'excellence du service. Alors que l'entreprise entame ce nouveau chapitre en tant que prêteur direct, elle continue de prioriser les besoins et les objectifs de ses clients.

