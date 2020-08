Financière CI va acquérir une participation majoritaire dans la société de conseil canadienne Aligned Capital, portant ainsi les actifs de gestion de patrimoine nord-américains de CI à 74 milliards de dollars

TORONTO, le 5 août 2020 /CNW/ - Financière CI (« CI ») (TSX: CIX) et Aligned Capital Partners Inc. (« Aligned Capital ») ont annoncé aujourd'hui une entente en vertu de laquelle CI acquerra une participation majoritaire dans Aligned Capital, une société canadienne de conseils en placement offrant des services complets avec un actif d'environ 10 milliards de dollars.

Aligned Capital, basée à Burlington, en Ontario, soutient plus de 200 conseillers financiers partout au Canada et est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du secteur. En 2019, Aligned Capital se classait au premier rang en gestion de patrimoine, au sixième rang des services financiers et 78e au total sur la liste Growth 500 des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada, avec un taux de croissance des revenus de 1 237 % de 2013 à 2018.

Une fois la transaction conclue, CI détiendra environ 59 milliards de dollars d'actifs dans la gestion de patrimoine au Canada et 1 100 équipes de conseillers. En plus de ses activités de conseil en placement enregistré aux États-Unis (« CPI »), y compris deux transactions récemment annoncées, CI détiendra environ 74 milliards de dollars d'actifs de gestion de patrimoine, une augmentation de 57 % au cours des 12 derniers mois.

« Aligned Capital, avec sa croissance rapide, est un excellent partenaire pour CI alors que nous élargissons notre plateforme de gestion de patrimoine », a déclaré Kurt MacAlpine, chef de la direction de CI. « Il existe une forte adéquation entre nos cabinets étant donné notre objectif commun de fournir des services complets de gestion de patrimoine à nos clients. De plus, l'opération diversifiera davantage nos canaux de distribution, étant donné qu'Aligned Capital est un chef de file du secteur de l'OCRCVM (réglementé par l'Organisme canadien de réglementation de placement des valeurs mobilières). »

« La solidité financière et l'expérience de CI dans les domaines du placement et de la gestion de patrimoine permettront d'investir continuellement dans la technologie, le soutien et les services pour nos conseillers et leurs clients et propulseront le développement de notre entreprise vers sa prochaine étape », a déclaré Christopher Enright, associé fondateur, président et directeur général d'Aligned Capital.

« Ce qui nous passionne le plus dans cette transaction, c'est la façon dont CI envisage l'avenir de la distribution et à quel point nous sommes alignés sur cette vision », a déclaré Michael Greer, associé fondateur, vice-président directeur et directeur général d'Aligned Capital. « L'engagement de CI envers le canal de conseil profitera à toutes les parties prenantes, mais particulièrement à nos conseillers et à leurs clients. »

L'acquisition appuie la priorité stratégique clé de CI consistant à étendre sa plateforme de gestion de patrimoine, qui comprend Assante Wealth Management (Canada) Limited et CI Conseil Privé S.E.C. au Canada et l'Association pour l'investissement responsable aux États-Unis en croissance rapide.

« Nous croyons que les conseils financiers et le rôle du conseiller financier sont plus importants aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de l'histoire », a déclaré M. MacAlpine. « Aligned Capital exploite un modèle d'entreprise vraiment unique, un modèle que nous nous engageons à maintenir. Ils ont fait des investissements importants dans la technologie pour aider leur réseau de fournisseurs de conseils dans l'objectif primordial d'améliorer les résultats pour les investisseurs. Nous sommes ravis de tirer parti de nos ressources combinées pour mieux répondre aux besoins financiers de plus en plus complexes de nos clients. »

Après la clôture, Aligned Capital continuera d'être géré par son équipe de direction existante, dirigée par M. Enright et M. Greer.

CI réalisera des synergies de coûts à partir de la transaction en donnant à Aligned Capital l'accès à ses fonctions de services généraux et en augmentant la taille de la gestion de patrimoine. Des synergies de revenus seront réalisées grâce à une croissance accélérée de la gestion de patrimoine et à l'intégration de solutions e gestion d'actifs personnalisées.

« En 2019, nous avons ajouté 1,0 milliard de dollars d'actifs de nouveaux conseillers à notre plateforme de gestion de patrimoine », a déclaré M. MacAlpine. « Avec l'introduction de notre nouvelle stratégie d'entreprise en novembre dernier, nous avons déployé des efforts concentrés pour développer notre plateforme de gestion de patrimoine. » Depuis le début de l'année, nous avons ajouté 25 milliards de dollars en nouveaux actifs de conseillers grâce à l'acquisition d'Aligned Capital, à la croissance de notre entreprise Assante et aux cinq acquisitions que nous avons effectuées aux États-Unis.

« Cette croissance incroyable montre à quel point la proposition de valeur et la stratégie de CI trouvent écho auprès des conseillers », a déclaré M. MacAlpine. « Nous nous attendons à ce que cet élan se poursuive. »

Aux États-Unis, CI a conclu un accord pour acquérir Balasa Dinverno Foltz LLC (« BDF ») d'Itasca, Illinois, et détient des participations dans les associations pour l'investissement responsable suivantes :

The Cabana Group, LLC, de Fayetteville, Arkansas

Congress Wealth Management, LLC de Boston, Massachusetts

One Capital Management, LLC, de Westlake Village, California

Surevest, LLC, de Phoenix, Arizona .

La transaction d'Aligned Capital, qui est soumise à l'approbation réglementaire, devrait être conclue au troisième trimestre de cette année. Les conditions n'ont pas été divulguées.

Les autres priorités stratégiques de CI consistent à moderniser ses activités de gestion d'actifs et à mondialiser l'entreprise. Depuis que CI a établi sa nouvelle orientation stratégique en novembre 2019, en plus de ses acquisitions d'associations pour l'investissement responsable, elle a conclu des partenariats stratégiques avec trois sociétés et a acquis WisdomTree Asset Management Canada Inc., Snap Projections Inc. et une participation de 49 % dans Redpoint Investment Management Pty Ltd.

À propos de la Financière CI

CI Financial Corp. (TSX : CIX) est une société indépendante offrant des services de conseil en gestion d'actifs et en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale. CI détenait environ 179 milliards de dollars d'actifs rémunérés au 30 juin 2020. Les principales activités de gestion d'actifs de CI sont Placements CI Inc. et GSFM Pty Ltd., et elle opère dans la gestion de patrimoine par l'entremise d'Assante Wealth Management (Canada) Ltd., de CI Conseil Privé S.E.C., de WealthBar Financial Services Inc., de BBS Securities Inc., de The Cabana Groupe, LLC, Congress Wealth Management, LLC, One Capital Management, LLC, et Surevest LLC. De plus amples informations sont disponibles sur www.cifinancial.com.

Tous les montants financiers en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Les classements Growth 500 sont compilés annuellement par Canadian Business en fonction de la croissance des revenus sur cinq ans. Les sociétés doivent soumettre leur candidature pour être prises en considération. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.canadianbusiness.com/growth-500-canadas-fastest-growing-companies/.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant des événements, des résultats, des circonstances, des performances ou des attentes futurs prévus concernant la Financière CI Corp. (« CI ») et ses produits et services, y compris ses activités commerciales, sa stratégie et sa performance et sa situation financières. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par des mots tels que « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention », « estimer », « objectif », « planifier » et « projeter » et des références similaires à des périodes futures, ou des verbes conditionnels tels que « fera », « peut », « devrait », « pourrait » ou « serait ». Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt des croyances de la direction concernant des événements futurs, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertaines et échappent au contrôle de la direction. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs et hypothèses importants appliqués pour parvenir aux conclusions contenues dans ces déclarations prospectives comprennent que le secteur des fonds d'investissement restera stable et que les taux d'intérêt resteront relativement stables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent, entre autres, les conditions générales de l'économie et du marché, y compris les taux d'intérêt et de change, les marchés financiers mondiaux, les modifications des réglementations gouvernementales ou des lois fiscales, la concurrence du secteur, les développements technologiques et autres. les facteurs décrits ou discutés dans les documents d'information de CI déposés à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. La liste qui précède n'est pas exhaustive et le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À l'exception de ce qui est spécifiquement requis par la loi applicable, CI n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif après la date à laquelle il est fait, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou autrement.

SOURCE CI Financial Corp.

Renseignements: Financière CI, Murray Oxby, vice-président, Communications, 416 681-3254, [email protected]

Liens connexes

http://www.ci.com/