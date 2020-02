Financière CI établit un partenariat avec DoubleLine Capital et Jeffrey Gundlach pour offrir une nouvelle gamme de produits à revenu fixe

/NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI NE DISSÉMINER AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Financière CI (« CI ») (TSX : CIX) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente de sous-conseiller avec DoubleLine Capital LP (« DoubleLine »), un gestionnaire d'actifs à revenu fixe de renommée mondiale. En vertu de cette entente, DoubleLine assurera la gestion de nouveaux mandats que CI ajoutera à sa gamme de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse à revenu fixe.

« Sous la direction de Jeffrey Gundlach, DoubleLine est devenue l'un des gestionnaires d'actifs les plus influents et accomplis du monde, et nous sommes très heureux d'établir un partenariat avec cette société pour offrir de nouvelles stratégies de placement générant des revenus dans le marché canadien, déclare Kurt MacAlpine, président-directeur général de CI.

La demande des investisseurs canadiens en solution de placement générant des revenus ne cesse de croître, car de plus en plus de ces investisseurs se préparent pour la retraite ou sont déjà à la retraite, ou ils cherchent une meilleure protection contre la volatilité potentielle des marchés. Jeffrey Gundlach et DoubleLine ont acquis une réputation mondiale d'investisseurs remarquables en gestion de portefeuilles de titres à revenu fixe en raison de la constance de leur performance exceptionnelle au fil du temps. En outre, leur expertise et les mandats qu'ils géreront rehausseront davantage la vaste gamme de produits de placement générant des revenus de CI. »

« Nous sommes très heureux d'établir un partenariat avec une société de premier ordre comme CI, affirme M. Gundlach, président-directeur général et directeur des placements de DoubleLine. Son engagement visant à desservir le grand nombre d'investisseurs canadiens qui cherchent à préserver et à faire croître leur patrimoine s'aligne parfaitement avec la philosophie d'investissement de DoubleLine. »

Le succès de M. Gundlach en gestion de titres à revenu fixe sur plusieurs décennies lui a valu le surnom de « Le Roi des obligations » (The Bond King). Il a fondé DoubleLine, qui est basée à Los Angeles, en 2009. À peine 10 ans plus tard, la société gère un actif de plus de 150 milliards de dollars américains. M. Gundlach a notamment été intronisé au FIASI Fixed Income Hall of Fame en 2017; puis désigné par Bloomberg Markets Magazine comme étant l'un des « 50 Most Influential » en 2012, 2015 et 2016; et le site Web Institutional Investor lui a octroyé le prix « Money Manager of the Year » en 2013.

DoubleLine a également reçu les distinctions suivantes : lauréat du prix « Asset Management and Servicing Winner, Fixed Income - Core Plus Fixed Income » en 2018, décerné par le magazine Chief Investment Officer1; nommé « Institutional Investor of the Year » en 2016 par Risk Magazine pour Shiller Enhanced CAPE®2; et lauréat du prix « U.S. Fixed Income - Mortgage Backed Securities » en 2013, 2014 et 2016, décerné par le site Web Institutional Investor3.

CI a dévoilé sa nouvelle orientation stratégique en novembre 2019 qui mettra l'accent sur trois priorités : moderniser ses activités de gestion d'actifs, élargir sa plateforme de gestion de patrimoine et assurer la mondialisation de la société. « Ce nouveau partenariat est la plus récente étape de la mise en œuvre de la réalisation des priorités stratégiques de CI qui consistent en la modernisation de nos activités de gestion d'actifs et l'élargissement de notre plateforme de gestion de patrimoine, déclare M. MacAlpine. CI est actuellement un leader en gestion de titres à revenu fixe au Canada, elle gère un actif de plus de 40 milliards de dollars canadiens. Notre partenariat avec DoubleLine renforcera cette position et permettra à nos clients de profiter d'une expertise de pointe en placements mondiaux à laquelle nous n'avions pas accès avant la conclusion de cette entente. »

Les stratégies de placement générant des revenus qui sont actuellement offertes par DoubleLine aux États-Unis comprennent :

le fonds phare de la firme, Total Return Bond Fund™, qui cherche à maximiser le rendement global en exploitant les inefficacités des sous-secteurs des marchés des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres adossés à des actifs, ainsi que d'autres produits structurés;

le fonds Core Plus Fixed Income Fund™, qui offre une répartition active de l'actif dans tous les secteurs des titres à revenu fixe; et

le fonds Income Fund™, qui cherche avant tout à générer un niveau élevé de revenu courant et une plus-value en capital provenant de titres de créance et d'autres placements dans le monde qui produisent un revenu.

À propos de DoubleLine Capital

DoubleLine est une société de gestion d'actifs indépendante et détenue par ses employés dont l'actif sous gestion combiné se chiffre à plus de 150 milliards de dollars américains et est réparti dans un large éventail de stratégies d'investissement. L'équipe chevronnée de gestionnaires de portefeuille de la société travaille ensemble depuis en moyenne 16 ans.

À propos de Financière CI

Financière CI (TSX: CIX) est une société canadienne indépendante qui offre des services de gestion d'actifs mondiaux et des services-conseils en gestion de patrimoine. Au 31 décembre 2019, CI gérait environ 182 milliards de dollars canadiens d'actifs rapportant des commissions. Elle exploite principalement les sociétés suivantes : Placements CI, Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée, CI Conseil Privé S.E.C., GSFM Pty Ltd., Services financiers de WealthBar Inc. et BBS Securities Inc. Plus d'informations sont disponibles à www.cifinancial.com .

Total Return Bond Fund, Core Plus Fixed Income Fund et Income Fund sont des marques déposées de DoubleLine Capital LP. Les Fonds Doublie Line sont seulement offerts aux résidents des États-Unis.

