TORONTO, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Financière CI (« CI ») (TSX : CIX) et Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée (« Assante »), filiale en propriété exclusive de CI, ont annoncé aujourd'hui une entente pour acquérir une part minoritaire dans l'exploitation d'Assante située à Dorval (Québec), le centre régional d'Assante le plus gros et dont la croissance est la plus rapide.

Assante Dorval offre des services complets et personnalisés de planification de patrimoine aux particuliers, aux propriétaires d'entreprise et aux professionnels dans toute la province de Québec. Située juste à l'ouest de Montréal, cette succursale est la plus importante présence sur le marché d'Assante en ce qui concerne les actifs sous gestion (« ASG »), et 59 conseillers financiers autorisés y travaillent. Assante Dorval est également le bureau régional du Québec d'Assante.

« Nous sommes extrêmement fiers et reconnaissants de la confiance que CI et Assante ont témoignée à notre entreprise au moyen de cet investissement stratégique, a déclaré Peter Pomponio, directeur général d'Assante Québec et propriétaire d'Assante Dorval. C'est une preuve de notre partenariat robuste et une validation de notre culture entrepreneuriale commune, qui met l'accent sur l'attraction et la rétention des meilleurs talents et la priorisation des intérêts de nos clients. »

C'est le premier investissement direct en actions dans une succursale régionale ou locale pour Assante, puisque ces bureaux appartiennent habituellement à un conseiller ou à une équipe de conseillers. Assante Dorval, qui a démontré une importante croissance de l'ASG au cours des dernières années, poursuivra ses activités avec son équipe de gestion actuelle, sous la direction de M. Pomponio et du directeur financier Nick Marando. Ces derniers conserveront également leur rôle de leadership pour Assante dans la province de Québec.

« Les grandes succursales centrales en croissance comme Assante Dorval sont essentielles à la réussite soutenue de nos activités de gestion de patrimoine au Canada, a indiqué Sean Etherington, président d'Assante. L'investissement de CI dans Assante Dorval appuiera l'entreprise en renforçant la plateforme pour recruter des conseillers très performants, en encourageant la croissance soutenue dans le marché des conseils à une clientèle fortunée et en offrant des possibilités à long terme de planification successorale.

Peter a créé une équipe de conseillers de premier ordre à Dorval et a joué un rôle de premier plan dans la croissance de la marque Assante et de notre présence régionale au Québec. Je suis impatient de continuer de travailler avec eux pour continuer sur cette lancée. »

Pour CI, l'acquisition correspond à un important investissement continu dans l'expansion et l'amélioration de sa plateforme de gestion du patrimoine aux États-Unis et au Canada, qui demeure un secteur stratégique important de croissance pour l'entreprise.

« Depuis que nous avons mis en place notre nouvelle stratégie organisationnelle, à la fin de l'année passée, nous avons accompli des progrès incroyables en ce qui concerne notre priorité d'élargir notre plateforme de gestion de patrimoine, a souligné Kurt MacAlpine, président-directeur général de CI. Seulement en 2020, CI a ajouté 26 milliards de dollars d'actifs de nouveaux conseillers dans nos activités de gestion de patrimoine, et nous avons des projets en cours formidables qui devraient continuer de positionner CI comme la plateforme qui affiche la croissance la plus rapide dans les principaux marchés et segments dans lesquels nous évoluons. Peter et l'équipe de Dorval ont accompli un travail impressionnant en développant la présence d'Assante au Québec, et nous sommes ravis de nous associer avec eux pour de nouvelles fonctions. »

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être close au début du quatrième trimestre de 2020.

Cette année, CI a investi dans neuf entreprises américaines de conseillers en placement inscrits (« CPI »), directement ou par l'entremise de filiales, portant ses actifs sous gestion de patrimoine américain à environ 11,5 milliards de dollars américains une fois toutes les transactions en attente closes (en fonction des actifs en date du 31 août 2020). CI est donc l'une des plateformes de CPI qui affichent la plus forte croissance de l'industrie du patrimoine aux États-Unis. Le mois dernier, CI a également annoncé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans Aligned Capital Partners Inc., à Burlington (Ontario), une société canadienne en croissance rapide qui offre des services complets de conseils en placement et dont les actifs se chiffrent à environ 10 milliards de dollars, la plus grosse acquisition de gestion de patrimoine au Canada en 2020.

À propos de Gestion de patrimoine Assante

Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l'une des plus grandes sociétés du Canada en solutions de gestion de patrimoine. Les 900 conseillers professionnels d'Assante, dispersés dans diverses collectivités du pays, gèrent environ 46 milliards de dollars de patrimoine familial des Canadiens (en date du 31 août 2020). Assante est une filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX). Pour en savoir plus, consultez le www.assante.com .

À propos de la Financière CI

La Financière CI Corp. (TSX : CIX) est une société indépendante offrant des services de conseil en gestion d'actifs et en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale. CI détenait environ 189 milliards de dollars d'actifs rémunérés au 31 août 2020. Les principales activités de gestion d'actifs de CI sont Placements CI Inc. et GSFM Pty Ltd, et l'entreprise est exploitée dans le domaine de la gestion de patrimoine par l'entremise de Gestion de patrimoine Assante, de CI Conseil Privé S.E.C., de WealthBar Financial Services Inc., de CI Services d'investissement (BBS Securities Inc.), du Cabana Group, LLC, de Balasa Dinverno Foltz, LLC, de Congress Wealth Management, de One Capital Management, LLC et de Surevest LLC. De plus amples informations sont disponibles sur www.cifinancial.com .

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant des événements, des résultats, des circonstances, des performances ou des attentes futurs prévus concernant la Financière CI Corp. (« CI ») et ses produits et services, y compris ses activités commerciales, sa stratégie et sa performance et sa situation financières. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par des mots tels que « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention », « estimer », « objectif », « planifier » et « projeter » et des références similaires à des périodes futures, ou des verbes conditionnels tels que « fera », « peut », « devrait », « pourrait » ou « serait ». Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt des croyances de la direction concernant des événements futurs, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertaines et échappent au contrôle de la direction. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs et hypothèses importants appliqués pour parvenir aux conclusions contenues dans ces déclarations prospectives comprennent que le secteur des fonds d'investissement restera stable et que les taux d'intérêt resteront relativement stables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent, entre autres, les conditions générales de l'économie et du marché, y compris les taux d'intérêt et de change, les marchés financiers mondiaux, les modifications des réglementations gouvernementales ou des lois fiscales, la concurrence du secteur, les développements technologiques et autres. Les facteurs décrits ou discutés dans les documents d'information de CI déposés à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. La liste qui précède n'est pas exhaustive et le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À l'exception de ce qui est spécifiquement requis par la loi applicable, CI n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif après la date à laquelle il est fait, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou autrement.

