Financière CI conclu l'acquisition des FNB de WisdomTree Canada et annonce des changements à la nomenclature de certains FNB

TORONTO, le 20 févr. 2020 /CNW/ - Financière CI (« CI ») (TSX : CIX) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de WisdomTree Asset Management Canada, Inc. (« WisdomTree Canada »), la société qui exploite les activités liées aux fonds négociés en bourse de WisdomTree Investments, Inc. au Canada.

Cette acquisition ajoute à notre offre existante 14 FNB inscrits à la Bourse de Toronto et environ un milliard de dollars aux actifs sous gestion, augmentant ainsi les actifs investis dans les FNB de CI à plus de 10 milliards de dollars. CI conserve la gamme existante de FNB WidsomTree Canada et n'apportera aucun changement à leurs objectifs d'investissement, stratégies et indices sous-jacents actuels. Cependant, la nomenclature des FNB WisdomTree Canada sera modifiée à compter du 4 mars 2020.

« Avec plus de 55 mandats et 10 milliards de dollars d'actifs, nous sommes bien positionnés sur le marché des FNB, grâce à la taille de notre société, à l'ampleur de nos activités et à notre vaste gamme de produits, déclare Kurt MacAlpine, président-directeur général de CI. En tant que société axée sur la clientèle, CI propose des solutions dans diverses structures d'investissement, incluant les FNB, aux investisseurs, afin qu'ils puissent profiter de nos capacités dans la structure de leur choix. »

Cette acquisition représente une autre étape dans la mise en œuvre des priorités stratégiques de CI, à savoir la modernisation de ses activités de gestion d'actifs, l'élargissement de sa plateforme de gestion de patrimoine et la mondialisation de la société. « L'ajout de FNB offrant l'approche d'investissement indiciel pondéré en fonction des données fondamentales de WisdomTree, ainsi que le lancement récent des Stratégies alternatives liquides CIMC dans une structure de FNB diversifient davantage notre gamme et complètent l'importante famille de FNB à bêta intelligent et à gestion active de CI First Asset, affirme M. MacAlpine. Cette acquisition nous permet de moderniser nos activités de gestion d'actifs et de profiter de compétences en investissement à l'échelle mondiale pour améliorer nos produits et services. »

À compter d'aujourd'hui, le gestionnaire des FNB WisdomTree Canada, WisdomTree Asset Management Canada, Inc, est renommé CI ETF Investment Management Inc, (« CI ETF »). Les modalités de l'acquisition ont été divulguées dans un communiqué de presse publié en novembre 2019 (en anglais seulement).

Changements de nom

Des changements seront apportés à la nomenclature des FNB WisdomTree Canada à compter du 4 mars 2020, comme indiqué ci-dessous. WisdomTree Investments, Inc. a accordé sous licence à CI ETF le droit d'utiliser et de faire mention de certains indices de WisdomTree, et ces FNB comporteront toujours la marque WisdomTree. Consultez le firstasset.com pour obtenir des informations sur les FNB de CI.

Symbole à la TSX Nom actuel Nouveau nom CAGG FINB d'obligations globales canadiennes

à rendement accru WisdomTree FNB Indice total des obligations du

Canada à rendement amélioré CI CAGS FINB d'obligations à court terme globales

canadiennes à rendement accru

WisdomTree FNB Indice total des obligations à court

terme du Canada à rendement amélioré

CI CHNA (parts couvertes),

CHNA.B (parts non

couvertes) FINB S&P China 500 ICBCCS WisdomTree FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI ONEB FNB d'obligations essentielles nord-

américaines Plus ONE FNB d'obligations essentielles nord-

américaines améliorées ONE CI ONEQ FNB d'actions mondiales ONE FNB d'actions mondiales ONE CI DGR (parts couvertes),

DGR.B (parts non

couvertes) FINB de croissance de dividendes sur

titres américains de qualité WisdomTree FNB Indice de croissance de dividendes

de titres américains de qualité

WisdomTree CI DQD FINB de croissance de dividendes sur

titres américains de qualité à couverture

variable WisdomTreeMD FNB Indice de croissance de dividendes

de titres américains de qualité à

couverture variable WisdomTree CI DGRC FINB de croissance de dividendes sur

titres canadiens de qualité WisdomTree FNB Indice de croissance de dividendes

de titres canadiens de qualité WisdomTree EHE (parts couvertes),

EHE.B (parts non

couvertes) FINB d'actions européennes couvert

WisdomTree FNB Indice d'actions européennes

couvert WisdomTree CI EMV.B (parts non

couvertes) FINB de dividendes de marchés

émergents WisdomTree FNB Indice de dividendes de marchés

émergents WisdomTree CI IQD (parts couvertes),

IQD.B (parts non

couvertes) FINB de croissance de dividendes sur

titres internationaux de qualité

WisdomTree FNB Indice de croissance de dividendes

de titres internationaux de qualité

WisdomTree CI DQI FINB de croissance de dividendes sur

titres internationaux de qualité à

couverture variable WisdomTreeMD FNB Indice de croissance de dividendes

de titres internationaux de qualité à

couverture variable WisdomTree CI JAPN (parts couvertes),

JAPN.B (parts non

couvertes) FINB d'actions japonaises WisdomTree FNB Indice d'actions japonaises

WisdomTree CI UMI (parts couvertes),

UMI.B (parts non

couvertes) FINB de dividendes de sociétés

américaines à moyenne capitalisation

WisdomTree FNB Indice de dividendes de sociétés

américaines à moyenne capitalisation

WisdomTree CI

À propos de Financière CI

Financière CI (TSX: CIX) est une société canadienne indépendante qui offre des services de gestion d'actifs mondiaux et des services-conseils en gestion de patrimoine. Au 30 janvier 2020, CI gérait environ 182,8 milliards de dollars d'actifs rapportant des commissions. Elle exploite principalement les sociétés suivantes : Placements CI, Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée, CI Conseil Privé S.E.C., GSFM Pty Ltd., Services financiers de WealthBar Inc. et BBS Securities Inc. Pour plus d'informations, visitez le www.cifinancial.com.

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et autres frais peuvent être liés à un placement effectué dans des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les investisseurs devraient demander l'avis de professionnels compétents, au besoin, avant d'investir. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB à la TSX ou à la NEO Bourse. Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX ou à la NEO Bourse, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

« WisdomTree® » et « Variably Hedged® » sont des marques déposées de WisdomTree Investments, Inc. et WisdomTree Investments, Inc. a déposé des demandes de brevet concernant la méthodologie et le fonctionnement de ses indices. Les FNB relatifs à ces indices (les « Produits sous licence WisdomTree ») ne sont pas parrainés, garantis, vendus ou promus de quelque autre façon que ce soit par WisdomTree Investments, Inc. ou par les membres de son groupe (« WisdomTree »). WisdomTree n'offre aucune représentation ou garantie explicite ou implicite et n'assume aucune responsabilité concernant l'opportunité, la légalité (y compris l'exactitude ou le caractère adéquat des descriptions et des notices relatives aux Produits sous licence WisdomTree) ou la pertinence d'investir ou d'acheter des titres ou d'autres instruments ou produits financiers en général, ou des Produits sous licence WisdomTree en particulier (notamment l'incapacité des Produits sous licence WisdomTree à atteindre leurs objectifs de placement) ou relativement à l'utilisation de ces indices ou à toute autre donnée connexe.

