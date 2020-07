TORONTO, le 13 juill. 2020 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX:ACD) Financière Accord (« Accord ») a annoncé aujourd'hui le début de sa participation à la garantie du Programme de crédit aux entreprises (PCE) d'Exportation et développement Canada (EDC). La garantie du PCE d'EDC fournit aux petites et moyennes entreprises admissibles des prêts pouvant atteindre 6,25 millions de dollars.

« Accord et ses filiales ont une longue histoire de collaboration avec EDC. Les relations solides établies au fil des décennies ont été le catalyseur de ce nouveau partenariat » confiait Simon Hitzig, président et chef de l'exploitation de la Financière Accord.

« Les entrepreneurs sont le moteur de l'économie canadienne et, depuis 1978, Accord simplifie l'accès au capital afin d'aider les entreprises à se développer. Grâce à ce programme, les clients d'Accord peuvent désormais accéder à des liquidités supplémentaires pour financer leurs activités et traverser cette période difficile » selon Cynthia Aboud, vice-présidente principale de la filiale Financière Accord Inc.

Afin d'aider les entreprises canadiennes, la garantie du PCE d'EDC est offerte non seulement aux exportateurs, mais aussi aux entreprises œuvrant uniquement au Canada. Le prêt sera garanti par EDC dans une proportion de quatre-vingts pour cent (80 %) et la commission de garantie de 1,8 % sera reportée pendant les six premiers mois. Après l'échéance initiale d'un an, il est possible de renouveler le prêt du PCE jusqu'à concurrence 5 ans.

« Ce programme est un outil formidable pour aider les entreprises à traverser la tempête et il contribue à faire progresser notre économie. Nous sommes fiers de pouvoir l'offrir » a ajouté M. Hitzig.

Les clients actuels d'Accord peuvent consulter leurs directeurs de compte pour savoir s'ils sont admissibles au programme.

Afin d'obtenir plus d'information sur la façon de devenir client chez Accord, nous invitons les entreprises à transmettre un courriel à l'adresse [email protected] ou à composer le 1 844 932 9940.

À propos de Financière Accord

Financière Accord, créée en 1978, est l'un des chefs de file parmi les sociétés de financement indépendantes en Amérique du Nord. Au service de ses clients partout aux États-Unis et au Canada, Accord, grâce à ses programmes de financement, offre une très grande souplesse et couvre la gamme complète des prêts reposant sur l'actif, notamment : l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. Depuis 42 ans, Accord simplifie l'accès au capital afin d'aider les entreprises à saisir les occasions qui se présentent et à connaître le succès.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d'EDC jusqu'au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d'étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays.

