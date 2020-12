Financial Data Exchange publie ses nouvelles normes Open Finance et la version 4.5 de la norme FDX API

L'écosystème des services financiers franchit une étape majeure vers l'interopérabilité et la normalisation de la transmission des données des consommateurs avec la publication de nouvelles normes et les premiers progrès vers un programme complet de conformité et de certification.

RESTON, Virginie, le 8 décembre 2020 /CNW/ - Ce matin, Financial Data Exchange (FDX) a annoncé la publication de la version d'automne actualisant ses spécifications existantes, qui comprend une série de normes techniques et de mises à jour, désormais disponibles sur le marché des services financiers. Ces progrès consolident ainsi la position de FDX comme l'un des modèles de données « Open Finance » les plus complets dans le monde aujourd'hui.

« La version d'automne publiée par FDX marque une nouvelle étape franchie et démontre que FDX continue à tenir sa promesse de fédérer le monde de la finance autour de normes sécurisées, communes, interopérables et libres de droits pour la transmission de données soumises à l'autorisation de l'utilisateur dans le cadre d'un système financier ouvert » a déclaré Don Cardinal, directeur général de FDX.

La publication FDX comprend la version 4.5 de la norme FDX API, les recommandations pour l'expérience utilisateur 1.0, le premier cas d'utilisation FDX sur la transmission des données soumises à l'autorisation de l'utilisateur (Personal Financial Management - PFM), les conditions fondamentales pour la certification, une taxonomie de l'industrie sur les données autorisées, des considérations de contrôle, et l'adoption de la version 3.2 de la spécification de sécurité FDX pour l'interface de programmation d'application (API) de qualité financière.

« Cette version contient de nombreux éléments techniques sur la transmission des données des consommateurs dans le cadre d'un système financier ouvert, qui se traduisent au final par un moyen plus robuste, sécuritaire et transparent permettant désormais aux consommateurs de comprendre, d'exploiter et de bénéficier de leurs propres données financières et d'améliorer leur vie sur le plan financier » a ajouté M. Cardinal.

La version d'automne FDX comprend les éléments suivants :

FDX API v4.5 - Cette dernière version de la norme FDX API inclut de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la sécurité du numéro de compte grâce à l'usage facultatif de la tokénisation des données pour les paiements, et elle améliore la qualité des données pour les cas d'utilisation tels que le prêt grâce à des champs d'information élargis sur le titulaire du compte.

- Cette dernière version de la norme FDX API inclut de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la sécurité du numéro de compte grâce à l'usage facultatif de la tokénisation des données pour les paiements, et elle améliore la qualité des données pour les cas d'utilisation tels que le prêt grâce à des champs d'information élargis sur le titulaire du compte. Recommandations pour l'expérience utilisateur (UX) v1.0 - Cette première version des recommandations FDX UX offre aux utilisateurs mettant en œuvre la norme FDX API des orientations claires pour la conception des processus d'autorisation permettant aux utilisateurs finaux de donner leur consentement pour l'accès à leurs données financières. Fondée sur une vaste recherche auprès des utilisateurs et s'appuyant sur l'expertise collective de nos membres, la documentation décrit les concepts de transmission des données financières, de flux des données, et de groupes de données, puis propose des recommandations spécifiques pour que la transmission des données devienne un processus de plus en plus uniforme, familier et harmonieux dans l'expérience de l'utilisateur.

- Cette première version des recommandations FDX UX offre aux utilisateurs mettant en œuvre la norme FDX API des orientations claires pour la conception des processus d'autorisation permettant aux utilisateurs finaux de donner leur consentement pour l'accès à leurs données financières. Fondée sur une vaste recherche auprès des utilisateurs et s'appuyant sur l'expertise collective de nos membres, la documentation décrit les concepts de transmission des données financières, de flux des données, et de groupes de données, puis propose des recommandations spécifiques pour que la transmission des données devienne un processus de plus en plus uniforme, familier et harmonieux dans l'expérience de l'utilisateur. Cas d'utilisation Personal Financial Management (PFM) - Développé après des mois de consultation auprès des membres de FDX, ce premier cas d'utilisation défini par FDX pour la gestion financière personnelle apporte aux utilisateurs finaux l'accès aux données dont ils ont besoin pour gérer leurs finances personnelles tout en assurant la minimisation des données pour que seules les données nécessaires fassent l'objet d'une transmission. Plus précisément, le cas d'utilisation PFM définit les éléments de données minimums que doivent fournir les consommateurs pour utiliser les applications et les services PFM sans transmettre des données financières supplémentaires inutiles. FDX projette d'approuver et de certifier d'autres cas d'utilisation à l'avenir tels que la gestion et le service des prêts, la vérification des comptes et la préparation des déclarations d'impôt.

- Développé après des mois de consultation auprès des membres de FDX, ce premier cas d'utilisation défini par FDX pour la gestion financière personnelle apporte aux utilisateurs finaux l'accès aux données dont ils ont besoin pour gérer leurs finances personnelles tout en assurant la minimisation des données pour que seules les données nécessaires fassent l'objet d'une transmission. Plus précisément, le cas d'utilisation PFM définit les éléments de données minimums que doivent fournir les consommateurs pour utiliser les applications et les services PFM sans transmettre des données financières supplémentaires inutiles. FDX projette d'approuver et de certifier d'autres cas d'utilisation à l'avenir tels que la gestion et le service des prêts, la vérification des comptes et la préparation des déclarations d'impôt. Taxonomie pour la transmission autorisée de données - FDX propose cette terminologie commune pour la transmission de données afin d'uniformiser les termes utilisés par les intervenants du secteur et aider les autorités de réglementation et les décideurs politiques à mieux comprendre et définir les différents rôles et perspectives au sein de l'écosystème des données financières soumises à l'autorisation de l'utilisateur. La taxonomie inclut également une comparaison de terminologies similaires définies par les autorités de réglementation, les décideurs politiques et d'autres organismes du secteur des services financiers.

- FDX propose cette terminologie commune pour la transmission de données afin d'uniformiser les termes utilisés par les intervenants du secteur et aider les autorités de réglementation et les décideurs politiques à mieux comprendre et définir les différents rôles et perspectives au sein de l'écosystème des données financières soumises à l'autorisation de l'utilisateur. La taxonomie inclut également une comparaison de terminologies similaires définies par les autorités de réglementation, les décideurs politiques et d'autres organismes du secteur des services financiers. Spécification de sécurité FDX pour l'interface de programmation d'application ( API) de qualité financière v3.2 - Adoptée sur la base de la norme FAPI v1 mondialement reconnue de l'OpenID Foundation, cette spécification de sécurité vise à fournir des directives de mise en œuvre spécifiques à l'intention des services financiers en ligne en développant un modèle de données REST/JSON protégé par un profil d'authentification OAuth très sécuritaire.

- Adoptée sur la base de la norme FAPI v1 mondialement reconnue de l'OpenID Foundation, cette spécification de sécurité vise à fournir des directives de mise en œuvre spécifiques à l'intention des services financiers en ligne en développant un modèle de données REST/JSON protégé par un profil d'authentification OAuth très sécuritaire. Considérations de contrôle v3.2 - Cette documentation représente une architecture de référence abordant les questions de sécurité et les préoccupations concernant la fraude dans les transmissions des données financières soumises à l'autorisation de l'utilisateur entre les institutions financières (fournisseurs de données), les agrégateurs de données (plateformes d'accès aux données) et les applications et services fintech (destinataires des données). Cette architecture de référence permettra de mieux répondre aux attentes des consommateurs, en termes de sécurité, de risque, de coût, de fraude et d'expérience utilisateur, ceux-ci voulant pouvoir visualiser et gérer toutes leurs relations financières à partir d'un site unique et pratique. La version 3.2 inclut notamment des recommandations pour le cryptage au niveau de l'application dans la transmission des données, et des références actualisées à FIDO 2.0 - un modèle de conception pour l'authentification directe de l'utilisateur final par des mécanismes tels que la biométrie.

- Cette documentation représente une architecture de référence abordant les questions de sécurité et les préoccupations concernant la fraude dans les transmissions des données financières soumises à l'autorisation de l'utilisateur entre les institutions financières (fournisseurs de données), les agrégateurs de données (plateformes d'accès aux données) et les applications et services fintech (destinataires des données). Cette architecture de référence permettra de mieux répondre aux attentes des consommateurs, en termes de sécurité, de risque, de coût, de fraude et d'expérience utilisateur, ceux-ci voulant pouvoir visualiser et gérer toutes leurs relations financières à partir d'un site unique et pratique. La version 3.2 inclut notamment des recommandations pour le cryptage au niveau de l'application dans la transmission des données, et des références actualisées à FIDO 2.0 - un modèle de conception pour l'authentification directe de l'utilisateur final par des mécanismes tels que la biométrie. Conditions fondamentales v1.0 - Ce document couvre les conditions de qualité opérationnelle requises que doivent respecter les fournisseurs de données pour demander une certification de cas d'utilisation FDX. Le document traite des conditions de disponibilité, de performance, et de sécurité et fait partie d'une série de documents de certification qui définiront les conditions de certification FDX.

Toutes les versions publiées par FDX sont le produit du travail effectué par les membres du vaste réseau mondial de FDX couvrant le secteur financier, dans les comités, les groupes de travail et les groupes d'intervention de FDX afin de parvenir à des normes techniques pour l'ensemble du secteur des services financiers. La publication d'aujourd'hui a été approuvée en septembre par le Conseil d'administration de FDX et a satisfait la semaine dernière à une période d'objection de 60 jours.

« Les normes, les produits et les mises à jour contenus dans la version publiée aujourd'hui représentent le meilleur de la collaboration du secteur financier et offrent des conseils essentiels et une normalisation élaborée par le secteur qui apporteront aux consommateurs une expérience sécuritaire, transparente et davantage axée sur leurs besoins pour la transmission des données dans le cadre d'un système financier ouvert » a indiqué Dinesh Katyal, directeur produit de FDX.



À propos de Financial Data Exchange

Financial Data Exchange, LLC (FDX) est une organisation sans but lucratif qui a pour mission de fédérer le monde de la finance autour d'une norme commune, interopérable et libre de droits pour l'accès sécurisé aux données financières autorisées des consommateurs et des entreprises, nommée de manière appropriée l'interface de programmation d'application FDX (FDX API). FDX compte parmi ses membres des fournisseurs de données financières (c.-à-d. des institutions financières), des destinataires de données (c.-à-d. des entreprises tierces de technologie financière et de fintech), des plateformes d'accès aux données (c.-à-d. des agrégateurs de données et les services financiers de l'écosystème), des groupes de consommateurs, des groupes professionnels du secteur financier, et d'autres parties autorisées dans l'écosystème des données financières soumises à l'autorisation de l'utilisateur. FDX est une filiale indépendante du Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC). Pour en savoir plus et pour devenir membre, veuillez consulter le site www.financialdataexchange.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1221017/FDX_Logo.jpg

SOURCE Financial Data Exchange

Renseignements: Philipp Jago, 9292555652, [email protected]torpr.com, https://financialdataexchange.org

Liens connexes

https://financialdataexchange.org