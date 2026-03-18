Finances publiques sous pression : le Québec doit miser sur tous les partenaires du réseau

Le CEPSEM appelle à renforcer la collaboration entre le réseau public et les partenaires du réseau privé au bénéfice des citoyennes et des citoyens.

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - À la suite du dépôt du budget 2026-2027 et dans un contexte où les finances publiques sont sous pression et où la croissance des dépenses en santé demeure limitée, le Conseil des entreprises partenaires en santé et mieux-être (CEPSEM) salue les investissements pour soutenir les grandes missions de l'État dont font partie la santé et les services sociaux. Les investissements annoncés devraient permettre de renforcer l'accès aux soins, les technologies et l'innovation en santé, ainsi que les infrastructures et la formation de la main-d'œuvre.

Toutefois, malgré ces avancées, certaines attentes et recommandations exprimées dans le mémoire prébudgétaire de CEPSEM ne sont pas adressées, notamment en ce qui a trait au vieillissement et aux besoins croissants de la population. Nous tenons à réitérer la nécessité d'assurer un financement prévisible, durable, suffisant et équitable des milieux d'hébergement et ses services de soutien à domicile, ainsi que le renforcement du rôle du privé en santé. Ces absences laissent en suspens un enjeu central : celui de permettre aux citoyens de choisir des parcours de soins et des services adaptés à leur réalité. Une évolution des façons de faire s'impose afin d'optimiser les ressources disponibles et d'améliorer la performance du réseau.

De plus, malgré des investissements de 24,7 G$ en santé et services sociaux, entre autres, pour le prolongement du programme d'aide pour les résidences privées pour aînés qui témoignent d'une reconnaissance de l'importance du secteur, les besoins en infrastructures exigent une réponse plus diversifiée. Des modèles hybrides et collaboratifs permettraient non seulement d'accélérer les déploiements, mais aussi de mieux répondre à la variabilité des réalités régionales et à l'évolution rapide des besoins des citoyens.

Par ailleurs, les investissements importants annoncés en innovation démontrent un engagement clair envers l'avenir du système. Le CEPSEM accueille favorablement ces orientations, tout en réitérant la nécessité de mieux positionner les entreprises en technologie de la santé contribuant au développement économique du Québec qui sont au cœur de cette transformation. Leur contribution est essentielle pour développer des solutions adaptées au contexte québécois, renforcer notre autonomie technologique et stimuler un écosystème d'innovation durable.

« Dans ce contexte, le CEPSEM réitère sa volonté d'être un partenaire de solutions auprès du gouvernement du Québec. C'est en travaillant ensemble, dans un esprit de collaboration visant une alliance structurée et concertée entre les partenaires publics, privés et communautaires, et en plaçant l'intérêt des citoyens au cœur des décisions, que nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous. Le CEPSEM et ses membres sont prêts à collaborer avec le gouvernement et avec Santé Québec afin d'identifier et de déployer des solutions pragmatiques qui permettront d'améliorer la performance du réseau et l'accès aux soins et aux services pour l'ensemble de la population », souligne Caroline Gagnon, directrice générale du CEPSEM.

À propos du CEPSEM

Le CEPSEM est un regroupement d'entreprises et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. La majorité d'entre eux collaborent sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. De plus, ils sont dans une position privilégiée pour générer des idées innovatrices. Nos membres croient au rôle essentiel, positif et complémentaire que devraient jouer les entreprises privées dans le bon fonctionnement d'un système de santé universel juste, accessible, performant et équitable.

SOURCE Conseil des entreprises partenaires en santé et mieux-être (CEPSEM)

Pour tout renseignement : Jenna Dubé, Directrice, TACT, Cell. : 581 996-3023, Courriel : [email protected]