Finances publiques du Québec : la Chambre est rassurée par la disponibilité de marges de manœuvre pour investir dans la relance

MONTRÉAL, le 19 juin 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du portrait de la situation des finances publiques du Québec présenté ce matin dans l'énoncé budgétaire du ministre des Finances, Eric Girard. Nous saluons la décision du ministre de procéder maintenant à cet exercice essentiel pour avoir une vision claire des conséquences économiques de la crise et des marges de manœuvre pour appuyer la relance.

« On doit se féliciter de la bonne santé de l'économie et de la robustesse des finances publiques qui prévalaient avant le déclenchement de cette crise sans précédent. Celle-ci a éclaté trois jours après le dépôt du budget du gouvernement du Québec, qui faisait état d'importants surplus pour une sixième année consécutive et de l'intention d'investir massivement dans la modernisation et la transformation de l'économie québécoise. Cette position enviable permet aujourd'hui de faire face à la situation en limitant le risque de dérapage majeur de nos finances publiques », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre a applaudi, au cours des derniers mois, la rapidité avec laquelle le gouvernement du Québec a mis en place des mesures d'aide aux particuliers et aux entreprises. Jusqu'à présent, 28 milliards de dollars ont été investis - c'est énorme! L'exercice d'aujourd'hui confirme que nos finances publiques peuvent absorber ce choc tout en ayant la capacité de répondre à une éventuelle deuxième vague, qui aurait de nouveaux effets dévastateurs sur l'économie. Le gouvernement rapporte un surplus plus important qu'anticipé en mars dernier, il inclut une provision de quatre milliards de dollars pour faire face aux imprévus et il maintient les versements au Fonds des générations. Nous sommes rassurés de constater qu'il dispose de marges de manœuvre pour investir dans la relance », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous considérons que l'objectif que s'est fixé le ministre Girard d'un retour à l'équilibre budgétaire d'ici cinq ans est réaliste. C'est la chose à faire pour limiter le poids de la dette et éviter de faire porter aux prochaines générations le coût de la crise actuelle. Nous saluons également l'intention d'atteindre cet objectif sans hausser les impôts et les taxes. C'est un fardeau de moins pour les particuliers, mais également pour les entreprises qui ont été fortement touchées par l'arrêt complet ou le ralentissement de leurs activités. Il est important de s'assurer que les entreprises auront les ressources pour investir dans leur modernisation et la transition vers une économie sobre en carbone », a souligné Michel Leblanc.

« Nous saluons l'ouverture aux investissements stratégiques démontrée dans l'énoncé du gouvernement. Nous rappelons qu'il sera primordial d'investir dans plusieurs projets structurants pour la région métropolitaine. Le gouvernement fait preuve d'une vision à long terme et reconnaît ainsi l'importance de réaliser des projets d'infrastructures majeurs pour réussir la relance », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

