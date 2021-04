Financement du gouvernement du Québec : Microcrédit Montréal aide à intégrer davantage de professionnels formés à l'étranger

Un investissement de 2 M$ du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale est confirmé.

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Microcrédit Montréal, partenaire du gouvernement du Québec pour l'intégration des professionnels formés à l'étranger, annonce aujourd'hui la relance du programme Professionnels formés à l'étranger (PFÉ) suite à un financement de deux millions de dollars du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Le programme qui permettra d'offrir des prêts pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers sera mis en œuvre en collaboration avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins, retenue par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

« Nous sommes fiers de contribuer à l'intégration des nouveaux arrivants et de favoriser la relance économique avec des talents déjà au Québec. Ce soutien du gouvernement du Québec permettra de donner un coup de pouce important aux nombreuses entreprises québécoises en quête de travailleurs qualifiés, » a déclaré Indu Krishnamurthy, directrice générale de Microcrédit Montréal. « Le réseau MicroEntrependre qui compte 17 organismes de microcrédit dans 14 régions du Québec sera également notre allié important pour la réalisation de ce programme. »

Microcrédit Montréal : un OBNL qui aide les entreprises du Québec

Avec plus de 10 000 personnes aidées au cours de ses 30 ans d'activités, Microcrédit Montréal est un réel pilier économique en matière d'intégration des nouveaux arrivants. Dirigée par une équipe permanente formée de professionnels ayant vécus l'intégration au Québec, un conseil d'administration et des comités de bénévoles engagés alliant ce qu'il y a de mieux dans la communauté d'affaires et du milieu communautaire, Microcrédit Montréal est l'organisme à but non lucratif qui vise à alimenter la santé économique du Québec en proposant une variété de programmes de financement et en accompagnement des professionnels formés à l'étranger.

« Le Québec ne peut pas se permettre de se passer du talent des personnes qui ont été formées à l'étranger et qui ne peuvent pas travailler dans leur domaine parce que leurs qualifications ne sont pas reconnues chez-nous, » Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. « Grâce à la mise en œuvre de la mesure Prêts pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers, nous pourrons attirer et retenir les travailleurs étrangers qualifiés, dont nous avons besoin, pour faire face à la rareté de la main-d'œuvre que nous connaissons. Il s'agit donc d'un outil très important pour les travailleurs issus de l'immigration, et plus largement pour l'ensemble de notre marché du travail. »

« Ce programme est d'une grande pertinence dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre et du besoin urgent d'intégration sociale des immigrants. La Caisse contribuera à un monde plus ouvert et plus juste en fournissant des conseils et services financiers adaptés, cautionnés par l'organisme de microcrédit, » Marc Picard, directeur général de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. « Ces prêts spécialisés, pouvant atteindre jusqu'à 15 000 $, permettront aux travailleurs formés à l'étranger d'obtenir les certificats et la formation nécessaires à l'accès aux professions et métiers règlementés au Québec en vue de décrocher un emploi. »

À propos de Microcrédit Montréal

Depuis 1990, Microcrédit Montréal, membre du réseau Microentreprendre est un organisme pionnier au Canada du mouvement du microcrédit qui repose sur un partenariat avec des investisseurs du secteur privé et public. L'organisme accomplit sa mission de lutte contre la pauvreté et l'exclusion par l'intermédiaire d'investissements à impact social, plus précisément par microcrédit, ces petits prêts qui changent des vies et rapportent gros à la société ! Avec une capitalisation de plus de 2 millions de dollars, l'organisme a prêté 5,8 millions de dollars et a aidé à créer et à maintenir plus de 3000 emplois et 10 000 personnes accompagnées. Trois quarts (75 %) des prêts ont été attribués aux personnes issues de la diversité. Les prêts ont créé un effet levier de plus 18 millions de dollars dans l'économie locale. Ces prêts d'honneur, allant jusqu'à 20 000 $, permettent à des entrepreneurs et à des professionnels formés à l'étranger de contribuer à la vitalité économique de Montréal.

