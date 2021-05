VAL-D'OR, QC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'annonce de l'octroi d'un financement gouvernemental de 27 M$ reconnaît aujourd'hui un travail de longue haleine amorcé par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or (CAAVD) ainsi que le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) pour l'implantation de la première clinique en santé autochtone au Québec. Cet investissement représente non seulement une avancée majeure dans la collaboration entre le réseau de la santé et les services dédiés aux Autochtones, il confirme aussi les spécificités des Premières Nations dans l'offre des soins, des services de santé et des services sociaux de première ligne.

Le financement gouvernemental de 27 M$ se décline ainsi :

12 M$ pour poursuivre l'initiative de la clinique en santé autochtone du CAAVD



15 M$ afin bonifier l'offre de services de première ligne auprès des populations autochtones urbaines desservies par les Centres d'amitié autochtones





La clinique en santé autochtone du CAAVD, initiative en place depuis 2011, est un exemple concret de réussite de partenariat entre le CAAVD et le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue. Sa présence sur le territoire a amélioré l'accessibilité aux soins tout en tenant compte des déterminants autochtones du mieux-être.





Outre les soins et les services de santé tels que services courants de santé et de périnatalité, prévention de la maladie, promotion de la santé, dépistage, etc., la clinique offre des services psychosociaux, communautaires, culturels et de guérison traditionnelle. Parmi ceux-ci, nommons : préservation de l'identité culturelle chez les enfants autochtones, services de santé mentale, services pour contrer la dépendance, services pour la clientèle ayant une déficience intellectuelle, création d'environnements sains et sécuritaires, implication sociale et citoyenne.





Le modèle de la clinique en santé autochtone du CAAVD permettra à l'ensemble des Centres d'amitié autochtones de bénéficier de leurs connaissances pour ainsi établir des liens entre les différents acteurs du milieu. Ces services s'inscrivent dans une approche et des savoirs autochtones.

La sécurisation culturelle : une démarche visant à réduire les écarts et les inégalités

Non seulement le financement annoncé aidera à rétablir la confiance de la population autochtone envers le système de santé grâce au renouvellement de l'offre de soins, de services de santé et de services sociaux de proximité ; il permettra d'asseoir la nécessité de combiner la culture et les réalités sociales des Autochtones dans cette offre. Le RCAAQ et le CAAVD se réjouissent que la société québécoise se donne des moyens concrets pour bâtir le mieux-être, améliorer l'état de santé et les conditions de vies des Autochtones en milieu urbain.

L'innovation sociale pour bâtir des ponts et la confiance

L'apport financier gouvernemental ouvre ainsi la voie à une plus grande collaboration entre le réseau de la santé et les Centres d'amitié autochtones, ces derniers étant des acteurs clés dans l'offre de services de première ligne aux Autochtones en milieu urbain. Ce modèle d'innovation sociale sera un vecteur de bonnes pratiques pour l'ensemble des intervenants en santé et services sociaux et contribuera à bâtir des ponts, lesquels ont grand besoin d'être mis en place pour favoriser une meilleure compréhension et inclusivité entre les différents partenaires.

Citations

« Notre clinique en santé autochtone, un projet démarré il y a plus de dix ans, est le fruit d'un travail incroyable entre le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue. L'annonce de l'engagement financier du gouvernement aujourd'hui reconnaît qu'il est possible d'innover pour maintenir le mieux-être et la santé globale des Autochtones. Les solutions existent et nous sommes fiers d'être un pilier fort dans le développement de soins mettant au premier plan la sécurisation culturelle et la confiance. »

-Oscar Kistabish, président du CAAVD

« Nous travaillons à améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain à promouvoir leur culture et à bâtir des ponts entre les peuples, et ce, depuis cinq décennies. Aujourd'hui, nous pouvons joindre nos efforts à ceux du réseau de la santé pour ainsi développer et consolider l'offre de services de première ligne à travers les Centres d'amitié autochtones. »

-Philippe Meilleur, président du RCAAQ

À propos du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec

Le RCAAQ représente 10 Centres d'amitié autochtones affiliés dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, La Tuque, Maniwaki, Montréal, Québec, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d'Or. Depuis 50 ans, le Mouvement des Centres d'amitié autochtones du Québec milite pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans les villes du Québec en leur offrant un continuum de services de première ligne. La mission des Centres d'amitié est d'améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, de promouvoir la culture et de bâtir des ponts entre les peuples.

