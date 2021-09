MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - À pas de géant est extrêmement heureux de l'annonce du gouvernement du Québec qui versera 15 M$ pour la création du Centre d'autisme À pas de géant. Le nouveau centre sera le premier du genre au Canada. Il servira de modèle pour les services en autisme à travers le monde et fera du Québec un chef de file dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de la défense des droits et de la prestation de services communautaires en autisme.

« Aujourd'hui marque une étape importante dans l'histoire d'À pas de géant. Nous tenons à exprimer notre immense gratitude au gouvernement du Québec. Avec le soutien indéfectible de nos donateurs et de notre communauté, et avec ce généreux financement public, nous sommes près de réaliser le rêve de voir enfin le Centre d'autisme À pas de géant devenir réalité », déclare la coprésidente de la campagne de financement du Centre, Andrée Dallaire.

D'autres étapes à franchir

Un total de 42 M$ a maintenant été amassé pour ce centre novateur grâce aux généreux dons qui proviennent également de plusieurs fondations, entreprises et parents. La campagne Faites un pas de géant pour l'autisme se concentre maintenant sur son objectif final de recueillir 10 M$. L'objectif : débuter la construction du Centre d'autisme en janvier 2022 et y emménager en septembre 2023.

À pas de géant a également demandé au gouvernement fédéral de contribuer à ce projet révolutionnaire et espère qu'il participera à changer la vie de milliers de personnes autistes pour les années à venir.

« Nous avons réuni une équipe exceptionnelle de bénévoles qui croient profondément en ce projet et qui travaillent fort pour en faire une réalité », ajoute le coprésident de la campagne, André Bourbonnais. « Les personnes autistes méritent plus. Il est temps que les secteurs public et privé s'unissent et insufflent un dernier élan à cette campagne qui aura un impact sur la communauté autiste pour les générations à venir . Il est temps de Faire Un Pas de Géant pour l'autisme. »

Une nouvelle approche essentielle

Le nombre d'enfants diagnostiqués autistes au Canada est maintenant de 1 sur 66, le taux de prévalence ayant augmenté de 154 % au cours des dix dernières années. Une majorité étonnante d'adultes autistes, environ 86 %, sont au chômage. Le temps est maintenant venu de trouver une nouvelle et meilleure façon d'aider les familles qui reçoivent et vivent actuellement avec ce diagnostic qui transforme leurs vies.

« Fournir des services éducatifs et communautaires de meilleure qualité et fondés sur des données probantes à un plus grand nombre d'enfants et d'adultes autistes est une nécessité absolue. Grâce au financement annoncé aujourd'hui par Québec, nous faisons un pas de plus vers la réalisation de notre vision », se réjouit Thomas Henderson, directeur général de l'école À pas de géant.

Après avoir consulté la communauté et des experts de premier plan dans le domaine, À pas de géant a conçu un projet qui transformera la communauté de l'autisme et fournira des services indispensables tout au long de la vie d'une personne autiste. Le projet repose sur quatre piliers :

L'école À pas de géant

Un centre d'éducation et d'emploi des adultes

Un centre de ressources et communautaire

Un centre de recherche et d'innovation

Le projet a été développé en collaboration avec la Société de développement Angus, un projet de revitalisation urbaine situé dans le quartier Rosemont à Montréal.

« Nous sommes ravis qu'À pas de géant fasse la promotion de la neurodiversité dans notre communauté. L'engagement communautaire et l'innovation sociale sont des valeurs qui nous animent depuis 25 ans. Nous sommes fiers de faire partie de ce projet. Cela démontre que nous pouvons développer des milieux de vie inclusifs pour toutes les populations, y compris celles plus vulnérables », souligne Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus.

À propos d'À pas de géant Montréal

À Pas de Géant est à l'avant-garde de l'éducation des personnes autistes depuis 40 ans. Nos programmes éducatifs et thérapeutiques intensifs, offerts en français et en anglais, à 90 élèves âgés de 4 à 21 ans, sont uniques au Québec et ont été reproduits dans le monde entier. Nous proposons également un programme d'éducation des adultes et collaborons au programme Prêts, Disponibles et Capables du gouvernement fédéral, qui vise à mettre en relation les employeurs et les employés autistes. De plus, notre Centre de ressources et de formation joue un rôle essentiel dans l'offre de formation sur les TSA dans tous les secteurs et soutient de nombreux types d'organisations. Notre équipe de plus de 90 professionnels est l'une des plus importantes de la province.

À propos de Technopôle Angus

Le Technopôle Angus, un projet de revitalisation urbaine situé dans le quartier Rosemont, à Montréal, est guidé par des principes de développement durable et d'économie sociale. Avec ses 70 entreprises et 3 000 travailleurs et travailleuses, ses résidents et résidentes, ses commerces et ses services de proximité, le Technopôle Angus est un véritable milieu de vie comprenant entre autres de nombreux espaces verts et places publiques. Son usage mixte et son aménagement soigné favorisent un mode de vie urbain au sein d'une communauté sécuritaire et solidaire.

