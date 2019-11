Financement de série A de 22 millions de dollars accordé à RenoRun pour réorganiser son service de livraison de matériaux de construction

L'entreprise en démarrage offre la livraison simplifiée des matériaux aux constructeurs professionnels

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - RenoRun, plus importante entreprise au monde à la fine pointe de la technologie dans la livraison de matériaux de construction, obtient un financement de série A à hauteur de 22 millions de dollars. Cette série de financement a été menée par Inovia Capital et Obvious Ventures avec la participation de ScaleUp Ventures, Real Ventures, Maple VC et la Silicon Valley Bank.

Grâce à son application conviviale pour les constructeurs, RenoRun fait épargner aux entrepreneurs temps et argent en planifiant, regroupant et livrant directement sur le chantier et mode juste-à-temps et en moins de deux heures, tous les matériaux de construction dont ils ont besoin.

« RenoRun fait appel à un système de données pour faire économiser les acteurs de l'industrie de la construction », a déclaré Magaly Charbonneau, directrice à Inovia Capital. « En offrant expérience et fiabilité améliorées aux entrepreneurs, RenoRun se dote des outils pour donner naissance à un nouveau créneau vertical dans l'industrie de la construction domiciliaire et de la rénovation. Nous sommes emballés de les aider à concrétiser leur vision. »

De nos jours, les constructeurs doivent planifier la livraison des matériaux de multiples fournisseurs. Qui plus est, lorsque les constructeurs font face à une pénurie de matériaux sur le chantier, ils perdent temps et argent en affectant un employé aux achats urgents. Les clients de RenoRun non seulement n'ont pas à se priver de leurs manœuvres, mais ils profitent par surcroît de livraisons simultanées de matériaux de multiples fournisseurs.

« Sur un chantier, un des facteurs les plus coûteux est la perte de rendement », souligne Eamonn O'Rourke, premier dirigeant et fondateur de RenoRun. « Le manque de matériaux nuit à la construction et soustrait du chantier un travailleur qui doit aller chercher du bois, des panneaux de particules ou autres matériaux. Nous avons créé RenoRun pour mettre un terme à cet éternel problème. Notre but était d'aider les équipes à terminer leur travail dans les délais avec la qualité prévus; et c'est exactement ce que nous faisons. Ce financement va nous permettre d'en faire encore plus pour les hommes et les femmes de cette industrie qui doit optimiser le rendement dans un des marchés de l'emploi les plus serrés du 21e siècle. »

Ce récent investissement arrive peut temps après une ronde de financement de 3 millions de dollars menée en juillet par Real Ventures avec la participation de ScaleUp Ventures. L'argent servira à développer RenoRun dans chacune des villes où elle a pignon sur rue et à poursuivre l'embauche rapide nécessaire pour répondre à la demande des clients.

« En tant qu'investisseurs de la première heure dans RenoRun, nous sommes emballés d'assister à sa croissance actuelle et annoncée », a déclaré Sam Haffer de Real Ventures.

Au cours des 12 derniers mois, RenoRun a enregistré une hausse de 300 % de sa clientèle. La compagnie est passée de 7 à 90 employés en dix mois; elle témoigne de la diversité dans les industries des logiciels et de la construction, comptant deux femmes parmi ses cinq cadres et deux autres sur les quatre membres de son conseil.

« Eamonn et son équipe font preuve de passion, de transparence et d'engagement et ont déjà une nette incidence sur la communauté des entrepreneurs principaux », a dit Andrew Bebee d'Obvious Ventures. « Nous sommes enchantés de sauter dans le train. »

Selon l'Associated General Contractors of America, la construction joue encore un rôle de premier plan dans l'économie des États-Unis, générant annuellement plus de 7 millions d'emplois et 1,3 billion de dollars en infrastructures. On estime que l'industrie entraînera des dépenses de 304,6 milliards de dollars d'ici 2023 au Canada, et de 13 billions de dollars à la grandeur de la planète d'ici 2022.

« L'avenir de l'industrie de la construction passe par la numérisation », de souligner Eamonn O'Rourke. « Les logiciels comme celui de RenoRun ont la capacité de redéfinir le secteur sur toute la largeur du spectre. Il est plus facile de gérer la productivité, le rendement et les coûts grâce aux plateformes telles que RenoRun. Notre but est d'être un acteur fondamental dans les technologies de la construction alors que s'amorce la révolution numérique à la grandeur de ce secteur. »

Après plus de 20 ans au sein de l'industrie de la construction en Irlande, en Australie, au Canada et aux États-Unis, Eamonn O'Rourke a compris la nécessité des livraisons rapides des matériaux sur les chantiers. C'est ainsi qu'il a fondé RenoRun en 2017. La compagnie propose une plateforme complète qui révolutionne les techniques de livraison des matériaux. Elle livre déjà des matériaux dans les villes canadiennes de Toronto et de Montréal, et à Austin aux États-Unis (Texas) et elle prévoit une expansion en 2020.

Pour plus de détails, visitez le site www.renorun.com

À propos de RenoRun

RenoRun est basée à Montréal, au Canada, et a des bureaux à Toronto et à Austin, au Texas. La compagnie a été fondée en 2017. Son équipe cumule 50 années d'expérience dans les industries de la construction et de la logistique. Sa plateforme mobile conviviale est un guichet unique pour s'approvisionner en matériaux de construction. RenoRun est une pionnière dans la livraison informatisée des matériaux de construction et un chef de file dans sa capacité de livrer sur les chantiers, en moins de deux heures, des matériaux de construction de qualité. Pour plus de détails, visitez le site www.renorun.com.

