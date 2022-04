Financement de la police au Québec : un modèle à réinventer

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le budget des services de police a fortement augmenté dans les dernières décennies, dépassant le rythme d'évolution des autres dépenses publiques. Alors que le financement des corps de police fait débat au Québec comme ailleurs, l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) et l'Observatoire des inégalités raciales au Québec (OIRQ) dévoilent aujourd'hui l' étude Réinventer le financement de la police au Québec . Le rapport présente l'évolution de la criminalité, les grandes tendances en matière de financement des services policiers, les obstacles à leur réforme efficace, et les principes qui doivent guider une telle réforme.

Évolution du financement en sécurité publique et des corps de police Ville de Montréal : La sécurité publique est le 1er poste de dépense sauf à partir de 2020 en raison de la pandémie ;

Police : 429 M$ à 724 M$ entre 2002 et 2022 (+169 %) ;

Toujours plus de 60 % des dépenses en sécurité publique alloués à la police (66,6 % prévu en 2022). Ville de Québec : La sécurité publique est le 2e ou 3e poste de dépense selon les années ;

Police : 87,1 M$ à 154,9 M$ entre 2002 et 2020 (+178 %) ;

La part des dépenses de sécurité publique attribuée à la police a diminué, passant de 67,9 % à 61,5 %

Consensus autour d'une refondation

Il existe désormais un consensus selon lequel il faut repenser le financement des services de police. Même les autorités et les services de police adhèrent à cette idée. « Une partie de la population a perdu confiance dans les services policiers. Le cadre financier actuel est mésadapté aux nouveaux besoins de sécurité de la population, notamment ceux qui concernent les personnes en situation d'itinérance, les personnes toxicomanes ou aux prises avec des enjeux de santé mentale et les personnes racisées ou autochtones », énumère Roberson Edouard, chercheur associé à l'IRIS et co-auteur de l'étude. Il ajoute que « les policiers et policières sont constamment aux prises avec des problèmes sociaux pour lesquels ils ne sont pas formés, ce qui mène parfois à des drames. C'est de cette impasse qu'il faut sortir »…

