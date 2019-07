Financement de l'installation des gicleurs : une excellente nouvelle pour les résidences sans but lucratif

QUÉBEC, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - « La bonification du programme d'aide financière pour l'installation des gicleurs est une excellente nouvelle pour les résidences communautaires et les petites RPA, et à plus forte raison pour les locataires qui y habitent. » C'est en ces termes que la présidente du Réseau québécois des OSBL d'habitation, Jessie Poulette, a réagi à l'annonce faite ce matin par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et sa collègue des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

Le programme révisé, qui vise à aider les RPA à se conformer à l'exigence d'installation de systèmes de gicleurs, augmente considérablement l'aide accordée, tout en facilitant le financement de l'opération. Il tient compte tout particulièrement de la réalité des résidences sans but lucratif en leur offrant une aide basée sur le nombre de pièces que comptent leurs logements, plutôt que le nombre d'unités locatives.

Responsable des dossiers touchant les OSBL d'habitation pour aînés au RQOH, son secrétaire général Jacques Beaudoin explique : « Il va de soi qu'installer des gicleurs dans un logement de trois ou quatre pièces est bien plus coûteux que dans une chambre individuelle. Or, plusieurs résidences communautaires offrent des logements, et non des chambres. Le nouveau programme permettra à ces organismes de procéder à l'installation sans devoir en reporter le fardeau sur les loyers. »

On compte actuellement une soixantaine de RPA OSBL qui doivent effectuer ces travaux. Malgré les améliorations qui avaient déjà été apportées au programme, le RQOH évaluait le manque à gagner pour ces organismes à quelque 3,5 millions de dollars. « Dans les résidences sans but lucratif, toute hausse des dépenses d'exploitation se traduit nécessairement par une augmentation de loyer; cela, alors qu'elles s'adressent principalement à des personnes aînées à faible revenu », d'ajouter le porte-parole. « Le programme révisé reconnaît l'importance des résidences communautaires et des petites RPA, qui constituent souvent la seule offre de logements adaptés avec services pour les aînés moins aisés ou dans les communautés rurales. »

Le RQOH est confiant qu'à la suite de cette annonce, les RPA OSBL concernées seront en mesure de compléter l'installation dans les délais prescrits.

Le RQOH rassemble huit fédérations régionales et agit comme porte-parole national du secteur du logement communautaire sans but lucratif. Présents dans plus de 400 municipalités sur tout le territoire québécois, les 1 250 OSBL d'habitation offrent un logement abordable et de qualité à plus de 55 000 ménages. De ce nombre, environ 500 organismes gèrent plus de 22 000 logements destinés à une clientèle aînée.

SOURCE Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH)

Renseignements: Jacques Beaudoin, 514 377-0712, j.beaudoin@rqoh.com

