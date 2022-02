Financement d'emplois d'été pour la jeunesse dans l'ensemble du Québec - Québec renouvelle son appui aux Fonds étudiants solidarité travail du Québec

QUÉBEC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec renouvelle pour dix ans son appui à deux fonds qui financent des emplois d'été pour les jeunes : le Fonds étudiant solidarité travail du Québec (FESTQ) et le FESTQ II.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ces fonds permettent aux jeunes du secondaire, du collégial et de l'université de vivre une expérience éducative et entrepreneuriale enrichissante en occupant un emploi d'été dans une entreprise (privée ou d'économie sociale) ou une organisation syndicale, ou en mettant sur pied une coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC).

Le gouvernement est partenaire des deux fonds avec la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et le Fonds de solidarité FTQ. Chacun des fonds est capitalisé à hauteur de 20 millions de dollars, soit par un prêt de 10 millions de dollars du gouvernement du Québec et par un prêt sans intérêt de 10 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ. Les intérêts générés par les placements permettent de financer les emplois.

« À travers les stages proposés, les Fonds étudiants solidarité travail du Québec donnent la chance à des milliers de jeunes de vivre leur première expérience de travail. Que ce soit en découvrant l'entrepreneuriat collectif ou leur fibre entrepreneuriale, les jeunes y développent des compétences qui les suivront toute leur vie. On s'assure de continuer à leur offrir cette opportunité pour les dix prochaines années en renouvelant notre appui à ces deux fonds! »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Grâce à notre expérience des vingt dernières années, nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec la FTQ et le gouvernement du Québec pour les Fonds étudiants solidarité travail du Québec. Avec cette nouvelle entente, nous les avons recentrés sur nos valeurs et les besoins de la relève, au bénéfice des communautés de toutes les régions du Québec. Pour nous, c'est ça s'investir pour une meilleure société. »

Serge Cadieux, président-directeur général des Fonds étudiants de solidarité du Québec et premier vice-président au développement du marché de l'épargne et au centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ

« Ayant à cœur l'éducation coopérative de la jeunesse, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité se réjouit de cette annonce, qui permettra la mise en œuvre de projets en réponse aux besoins des communautés. L'expérience CIEC sensibilise les jeunes au fonctionnement du monde de la coopération et aux valeurs qui y sont portées, favorise une prise de conscience de leurs capacités et fait naître des leaders responsables et engagés dans la société. »

Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Depuis sa première saison en 1999, le FESTQ a versé plus de 19 millions de dollars pour rembourser 90 % des salaires de 5 723 étudiants, ce qui représente une moyenne annuelle de 922 564 $ en salaire et de 266 emplois.

Depuis 2001, le FESTQ II a permis d'injecter plus de 15 millions de dollars pour le remboursement des salaires de 2 635 personnes en animation-coordination. À leur tour, elles ont accompagné 29 377 élèves du secondaire dans un projet d'entrepreneuriat. Il s'agit d'une moyenne annuelle de 808 070 $ en salaire, de 139 emplois financés et de 1 546 emplois indirects créés.

Au total, depuis 1999, 38 554 jeunes ont bénéficié des FESTQ I et II.

Dans la perspective de mettre en valeur l'entrepreneuriat collectif, le gouvernement s'est engagé, par le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025, à renouveler les deux protocoles d'entente relatifs au fonctionnement des FESTQ I et II. Plus de 1 200 jeunes pourraient bénéficier de cette mesure sur cinq ans.

